Στα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων βρίσκονται τα μέλη της ελληνικής αποστολής του πλοίου «ΟΞΥΓΟΝΟ» που συμμετέχει στον παγκόσμιο στόλο «Global Sumud Flotilla» που προσπαθεί να παραδώσει κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια στην πολιορκημένη Γάζα.

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» που καταλήφθηκε από ισραηλινούς κομάντος, βρίσκεται και η ελληνίδα βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. <br />

Πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο με δηλώσεις των μελών της ελληνικής αποστολής.

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο έχω απαχθεί από τις ισραηλινές ή άλλες συνένοχες δυνάμεις και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου. Κάνω έκκληση στους φίλους, την οικογένεια και τους συντρόφους μου να ασκήσουν πίεση στην ελληνική κυβέρνηση για να απαιτήσει την απελευθέρωσή μου και την απελευθέρωση όλων όσων έχουν απαχθεί», αναφέρουν τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Δείτε βίντεο

Συνολικά 7 Έλληνες επέβαιναν στο «Οξυγόνο»:

Ευάγγελος Αλέξανδρος Αποστολάκης,

Γεώργιος Ιάσων Αποστολόπουλος,

Κλεονίκη Αλεξοπούλου Γιαννακίτσα,

Μαρία Δίπλα,

Πλούταρχος Νικόλαος Βεργης,

Πέτη Πέρκα,

Βασίλειος Ρόνγκας

Το πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ», που το όνομά του είναι αφιερωμένο στους νεκρούς των Τεμπών, καταλήφθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από τις ισραηλινές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό που βρίσκονται τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των μελών της ελληνικής αποστολής, οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

Στις 10:30 π.μ. υπάρχει κάλεσμα για κινητοποίηση στο ελληνικό ΥΠΕΞ και στις 18:30 στο Πάρκο Ελευθερίας όπου θα γίνει πορεία στην ισραηλινή πρεσβεία.