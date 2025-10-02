Διεθνείς αντιδράσεις για την επίθεση στον Global Sumud Flotilla

Υπουργεία Εξωτερικών, κυβερνήσεις και ο ΟΗΕ έχουν αντιδράσει στις επιθέσεις του Ισραήλ ενάντια στον Παγκόσμιο Στόλο της Ανθεκτικότητας ή Global Sumud Flotilla, όπου αυτές κυμαίνονται από κλήσεις να γίνει σεβαστό το δικαίωμα νομικής προστασίας από τις προξενικές αρχές και να αφεθούν ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι ακτιβιστές, έως διακοπές διπλωματικών σχέσεων.

Οι πιο σοβαρές αντιδράσεις έρχονται από την Λατινική Αμερική και την Τουρκία, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια πιο… ευγενική στάση προς το Ισραήλ, καλώντας να απελευθερωθούν σύντομα οι αιχμάλωτοι.

La flottille Global Sumud à destination de Gaza est en cours d’arraisonnement par les autorités israéliennes. pic.twitter.com/QKGqJkc6VV — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 1, 2025

Η Γαλλία κάλεσε για την προστασία των πληρωμάτων

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε «συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μην μεταβεί στην περιοχή».

Η Γαλλία δηλώνει μέσω του υπουργείο Εξωτερικών πως «είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές για να ζητήσουν, μόλις φθάσουν οι συμπατριώτες μας σε ισραηλινό έδαφος, την προξενική προστασία και να επιτρέψουν την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό».

Αντιδράσεις από το τουρκικό ΥΠΕΞ – Κάνουν λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των πλοίων του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που προσεγγίζει τη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου» που δεν περιορίζονται μόνο στους Παλαιστινίους. Ολόκληρη η ανακοίνωση «Η επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, ο οποίος είχε ξεκινήσει με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια που παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων αμάχων. » Η επίθεση αυτή, που στοχεύει αμάχους που κινούνται με ειρηνικούς σκοπούς χωρίς να καταφεύγουν στη βία, αποδεικνύει ότι οι φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, που καταδικάζουν τη Γάζα σε λιμό, δεν περιορίζονται στους Παλαιστινίους, αλλά στοχεύουν όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση που ασκεί το Ισραήλ. Ελπίζουμε ότι η εν λόγω επίθεση δεν θα βλάψει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα. » Από την αρχή του ταξιδιού, ενεργούμε σε συντονισμό με τις άλλες χώρες των οποίων πολίτες βρίσκονται μεταξύ των συμμετεχόντων στο στόλο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των πολιτών μας και των άλλων επιβατών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις. »Θα προσφύγουμε επίσης σε νομικά μέσα για να λογοδοτήσουν οι δράστες της επίθεσης. Καλούμε τον ΟΗΕ και όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν αμέσως δράση για την άρση το συντομότερο του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας». Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025 Διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ για την Κολομβία Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο απέλασε την διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αρπαγή δύο κολομβιανών ακτιβιστών από το ισραηλινό ναυτικό, οι οποίοι προσπαθούσαν να σπάσουν την πολιορκία και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, ο Πέτρο δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ήδη καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διέπραξε «ένα ακόμη διεθνές έγκλημα» διατάζοντας την απαγωγή κολομβιανών πολιτών σε διεθνή ύδατα.

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Ισραήλ καταγγέλλεται αμέσως.

Οι κολομβιανοί ακτιβιστές, Λούνα Μπαρέτο και Μανουέλα Μπεντόγια,, ανήκουν στην ομάδα άνω των 500 ακτιβιστών που προσπάθησαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω της Μεσογείου. Η Βενεζουέλα καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Στόλου της Ανθεκτικότητας «Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας καταγγέλλει και καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πειρατική ενέργεια που διέπραξαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής κατά του Στόλου της Ελευθερίας, την 1η Οκτωβρίου 2025». Στην ανακοίνωση το Ισραήλ αναφέρεται ως «σιωνιστικό καθεστώς με εγκληματική φύση», ενώ τονίζεται ιδιαίτερα πως τα πλοία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ιρλανδός γερουσιαστής «παράνομα κρατούμενος», σύμφωνα με το Sinn Fein Ο γερουσιαστής του Sinn Fein Κρις Άντριους «κρατείται παράνομα» από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ βρίσκεται στο πλοίο της αποστολής Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με το ιρλανδικό πολιτικό κόμμα Sinn Fein. Το κόμμα κάλεσε την ιρλανδική κυβέρνηση να «δράσει άμεσα» και να «απαιτήσει την άμεση και ασφαλή απελευθέρωση του γερουσιαστή και όλων των ιρλανδών πολιτών». «Η αποστολή είναι μια ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή που μεταφέρει τρόφιμα και βοήθεια στη Γάζα. Αυτή η βίαιη αναχαίτιση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τους συντονιστές της αποστολής Global Sumud Flotilla, συνολικά 22 Ιρλανδοί πολίτες βρίσκονται στα πλοία που μεταφέρουν βοήθεια προς τη Γάζα. «Που είναι η δέσμευση για την Παλαιστίνη τώρα;» Ο Ιρλανδός πρόεδρος Μάικλ Χίγκινς δήλωσε ότι το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές δίκαιο με την αναχαίτιση των πλοίων. «Τις τελευταίες εβδομάδες, υπήρχε σχεδόν ομοφωνία μεταξύ των μελών των Ηνωμένων Εθνών ότι το Παλαιστινιακό Κράτος πρέπει να αναγνωριστεί ως βασικός θεμέλιος λίθος για την ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε, σύμφωνα με τον ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTE. «Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε πού βρίσκεται αυτή η δέσμευση τώρα, όταν μια νηοπομπή με περισσότερα από 40 πλοία και περισσότερους από 500 ανθρώπους από τη διεθνή κοινότητα που επιδιώκουν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια – νερό, φάρμακα και τρόφιμα σε όσους έχουν απόλυτη ανάγκη – εμποδίζεται να επιτύχει αυτόν τον ανθρωπιστικό στόχο», πρόσθεσε. Παρακολουθούμε στενά τη νηοπομπή είπε ο ΟΗΕ

«Προφανώς παρακολουθούμε πολύ στενά τη νηοπομπή. Δεν θέλουμε να τραυματιστεί κανείς και θέλουμε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ανθρώπων», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Ντουτζάρκ δήλωσε ότι ο ΟΗΕ θέλει «να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων».

Ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις ενός Ισραηλινού αξιωματούχου ότι όποιος παραμείνει στην πόλη της Γάζας θα θεωρηθεί «τρομοκράτης και υποστηρικτής της τρομοκρατίας», ο Ντουτζάρκ τόνισε ότι «οι ισραηλινές αρχές γνωρίζουν σαφώς τις ευθύνες τους για την προστασία των εγκαταστάσεων και του προσωπικού του ΟΗΕ».

«Γνωρίζουν ακριβώς πού εργαζόμαστε. Συντονίζουμε τις κινήσεις μας μαζί τους», επιβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ εργάζεται για να «ελαχιστοποιήσει» τους κινδύνους σε αυτό που περιέγραψε ως «εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον».

Δήλωσε ότι το προσωπικό του ΟΗΕ παραμένει στην πόλη της Γάζας.

Pakistan strongly condemns the dastardly attack by Israeli forces on the 40 vessel Samud Gaza flotilla, carrying over 450 humanitarian workers from 44 countries.

We hope and pray for the safety of all those who have been illegally apprehended by Israeli forces and call for their… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 1, 2025

To Πακιστάν καταδικάζει την επίθεση στον στόλο Sumud

Με ανακοίνωση του πρωθυπουργού του, «το Πακιστάν καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου Sumud Gaza, που αποτελείται από 40 πλοία και μεταφέρει πάνω από 450 ανθρωπιστικούς εργαζόμενους από 44 χώρες».

«Ελπίζουμε και προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων όσων έχουν συλληφθεί παράνομα από τις ισραηλινές δυνάμεις και ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Το μόνο τους έγκλημα ήταν να μεταφέρουν βοήθεια στον άτυχο παλαιστινιακό λαό. Αυτή η βαρβαρότητα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει σε όσους την έχουν ανάγκη».

Διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο

Μετά την τελευταία επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla, διαδηλώσεις έχουν γίνει στην Λατινική Αμερική με αυτές στην Αργεντινή να είναι ιδιαίτερα μαχητικές.

Διαδηλώσεις έχουν γίνει και στην Ευρώπη: συγκεκριμένα στην Αθήνα, το Παρίσι, τη Βαρκελώνη, το Μιλάνο, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο την Ρώμη, την Νάπολη και δεκάδες πόλεις της Ιταλίας. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις συνοδεύτηκε με κατάληψη σιδηροδρομικών σταθμών.

Στην Μαυριτανία οι διαδηλώσεις έλαβαν χώρα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Στην Τουρκία διαδηλώσεις σημειώθηκαν στην Άγκυρα στην αμερικανική πρεσβεία, καθώς και στην Κωνσταντινούπολη στο ισραηλινό προξενείο.