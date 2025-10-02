newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Διεθνείς αντιδράσεις για την επίθεση στον Global Sumud Flotilla
Κόσμος 02 Οκτωβρίου 2025

Διεθνείς αντιδράσεις για την επίθεση στον Global Sumud Flotilla

Η επίθεση του ισραηλινού ναυτικού στον Global Sumud Flotilla έχει προκαλέσει αντιδράσεις, οι οποίες κυμαίνονται από τυπικές έως πολύ αυστηρές. Διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο

Υπουργεία Εξωτερικών, κυβερνήσεις και ο ΟΗΕ έχουν αντιδράσει στις επιθέσεις του Ισραήλ ενάντια στον Παγκόσμιο Στόλο της Ανθεκτικότητας ή Global Sumud Flotilla, όπου αυτές κυμαίνονται από κλήσεις να γίνει σεβαστό το δικαίωμα νομικής προστασίας από τις προξενικές αρχές και να αφεθούν ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι ακτιβιστές, έως διακοπές διπλωματικών σχέσεων.

Οι πιο σοβαρές αντιδράσεις έρχονται από την Λατινική Αμερική και την Τουρκία, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια πιο… ευγενική στάση προς το Ισραήλ, καλώντας να απελευθερωθούν σύντομα οι αιχμάλωτοι.

Η Γαλλία κάλεσε για την προστασία των πληρωμάτων

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε «συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μην μεταβεί στην περιοχή».
Η Γαλλία δηλώνει μέσω του υπουργείο Εξωτερικών πως «είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές για να ζητήσουν, μόλις φθάσουν οι συμπατριώτες μας σε ισραηλινό έδαφος, την προξενική προστασία και να επιτρέψουν την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό».

Αντιδράσεις από το τουρκικό ΥΠΕΞ – Κάνουν λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια»

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των πλοίων του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που προσεγγίζει τη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό.
Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου» που  δεν περιορίζονται μόνο στους Παλαιστινίους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, ο οποίος είχε ξεκινήσει με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια που παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων αμάχων.

» Η επίθεση αυτή, που στοχεύει αμάχους που κινούνται με ειρηνικούς σκοπούς χωρίς να καταφεύγουν στη βία, αποδεικνύει ότι οι φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, που καταδικάζουν τη Γάζα σε λιμό, δεν περιορίζονται στους Παλαιστινίους, αλλά στοχεύουν όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση που ασκεί το Ισραήλ. Ελπίζουμε ότι η εν λόγω επίθεση δεν θα βλάψει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

» Από την αρχή του ταξιδιού, ενεργούμε σε συντονισμό με τις άλλες χώρες των οποίων πολίτες βρίσκονται μεταξύ των συμμετεχόντων στο στόλο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των πολιτών μας και των άλλων επιβατών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

»Θα προσφύγουμε επίσης σε νομικά μέσα για να λογοδοτήσουν οι δράστες της επίθεσης. Καλούμε τον ΟΗΕ και όλους τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν αμέσως δράση για την άρση το συντομότερο του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ για την Κολομβία

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο απέλασε την διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αρπαγή δύο κολομβιανών ακτιβιστών από το ισραηλινό ναυτικό, οι οποίοι προσπαθούσαν να σπάσουν την πολιορκία και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, ο Πέτρο δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ήδη καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διέπραξε «ένα ακόμη διεθνές έγκλημα» διατάζοντας την απαγωγή κολομβιανών πολιτών σε διεθνή ύδατα.
Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Ισραήλ καταγγέλλεται αμέσως.
Οι κολομβιανοί ακτιβιστές, Λούνα Μπαρέτο και Μανουέλα Μπεντόγια,, ανήκουν στην ομάδα άνω των 500 ακτιβιστών που προσπάθησαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω της Μεσογείου.

Η Βενεζουέλα καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Στόλου της Ανθεκτικότητας

«Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας καταγγέλλει και καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πειρατική ενέργεια που διέπραξαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής κατά του Στόλου της Ελευθερίας, την 1η Οκτωβρίου 2025».
Στην ανακοίνωση το Ισραήλ αναφέρεται ως «σιωνιστικό καθεστώς με εγκληματική φύση», ενώ τονίζεται ιδιαίτερα πως τα πλοία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ιρλανδός γερουσιαστής «παράνομα κρατούμενος», σύμφωνα με το Sinn Fein

Ο γερουσιαστής του Sinn Fein Κρις Άντριους «κρατείται παράνομα» από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ βρίσκεται στο πλοίο της αποστολής Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με το ιρλανδικό πολιτικό κόμμα Sinn Fein. Το κόμμα κάλεσε την ιρλανδική κυβέρνηση να «δράσει άμεσα» και να «απαιτήσει την άμεση και ασφαλή απελευθέρωση του γερουσιαστή και όλων των ιρλανδών πολιτών».

«Η αποστολή είναι μια ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή που μεταφέρει τρόφιμα και βοήθεια στη Γάζα. Αυτή η βίαιη αναχαίτιση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τους συντονιστές της αποστολής Global Sumud Flotilla, συνολικά 22 Ιρλανδοί πολίτες βρίσκονται στα πλοία που μεταφέρουν βοήθεια προς τη Γάζα.

«Που είναι η δέσμευση για την Παλαιστίνη τώρα;»

Ο Ιρλανδός πρόεδρος Μάικλ Χίγκινς δήλωσε ότι το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές δίκαιο με την αναχαίτιση των πλοίων.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, υπήρχε σχεδόν ομοφωνία μεταξύ των μελών των Ηνωμένων Εθνών ότι το Παλαιστινιακό Κράτος πρέπει να αναγνωριστεί ως βασικός θεμέλιος λίθος για την ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε, σύμφωνα με τον ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTE.

«Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε πού βρίσκεται αυτή η δέσμευση τώρα, όταν μια νηοπομπή με περισσότερα από 40 πλοία και περισσότερους από 500 ανθρώπους από τη διεθνή κοινότητα που επιδιώκουν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια – νερό, φάρμακα και τρόφιμα σε όσους έχουν απόλυτη ανάγκη – εμποδίζεται να επιτύχει αυτόν τον ανθρωπιστικό στόχο», πρόσθεσε.

Παρακολουθούμε στενά τη νηοπομπή είπε ο ΟΗΕ

«Προφανώς παρακολουθούμε πολύ στενά τη νηοπομπή. Δεν θέλουμε να τραυματιστεί κανείς και θέλουμε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ανθρώπων», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Ντουτζάρκ δήλωσε ότι ο ΟΗΕ θέλει «να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων».

Ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις ενός Ισραηλινού αξιωματούχου ότι όποιος παραμείνει στην πόλη της Γάζας θα θεωρηθεί «τρομοκράτης και υποστηρικτής της τρομοκρατίας», ο Ντουτζάρκ τόνισε ότι «οι ισραηλινές αρχές γνωρίζουν σαφώς τις ευθύνες τους για την προστασία των εγκαταστάσεων και του προσωπικού του ΟΗΕ».

«Γνωρίζουν ακριβώς πού εργαζόμαστε. Συντονίζουμε τις κινήσεις μας μαζί τους», επιβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ εργάζεται για να «ελαχιστοποιήσει» τους κινδύνους σε αυτό που περιέγραψε ως «εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον».

Δήλωσε ότι το προσωπικό του ΟΗΕ παραμένει στην πόλη της Γάζας.

To Πακιστάν καταδικάζει την επίθεση στον στόλο Sumud

Με ανακοίνωση του πρωθυπουργού του, «το Πακιστάν καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου Sumud Gaza, που αποτελείται από 40 πλοία και μεταφέρει πάνω από 450 ανθρωπιστικούς εργαζόμενους από 44 χώρες».

«Ελπίζουμε και προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων όσων έχουν συλληφθεί παράνομα από τις ισραηλινές δυνάμεις και ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Το μόνο τους έγκλημα ήταν να μεταφέρουν βοήθεια στον άτυχο παλαιστινιακό λαό. Αυτή η βαρβαρότητα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει σε όσους την έχουν ανάγκη».

Διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο

Μετά την τελευταία επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla, διαδηλώσεις έχουν γίνει στην Λατινική Αμερική με αυτές στην Αργεντινή να είναι ιδιαίτερα μαχητικές.

Διαδηλώσεις έχουν γίνει και στην Ευρώπη: συγκεκριμένα στην Αθήνα, το Παρίσι, τη Βαρκελώνη, το Μιλάνο, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο την Ρώμη, την Νάπολη και δεκάδες πόλεις της Ιταλίας. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις συνοδεύτηκε με κατάληψη σιδηροδρομικών σταθμών.

Στην Μαυριτανία οι διαδηλώσεις έλαβαν χώρα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ.  Στην Τουρκία διαδηλώσεις σημειώθηκαν στην Άγκυρα στην αμερικανική πρεσβεία, καθώς και στην Κωνσταντινούπολη στο ισραηλινό προξενείο.

Stream newspaper
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο
Φουλ από λεγεωνάριους 02.10.25

Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο

Η παρουσία Βραζιλιάνων μαχητών δίνει νέα πνοή στην άμυνα του Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα εξετάζει την επιστροφή βορειοκορεατικού τάγματος για να καλύψει τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Γεώργιος Μαζιάς
Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες
Συλλήψεις 01.10.25

Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες

Οι διαδηλωτές στο Μαρόκο φωνάζουν συνθήματα ζητώντας βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός
Κοπεγχάγη 01.10.25

Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για τη «δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο» για την Ευρώπη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση [βίντεο]
Shutdown 01.10.25

Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε «γελοία» τα αιτήματα των Γερουσιαστών των Δημοκρατικών για να υπερψηφίσουν την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία
Κόσμος 01.10.25

Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Στην περίπτωση ρεσάλτου μελών του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία του Global Sumud Flotilla, όπως ήδη συμβαίνει, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ασφάλεια των επιβαινόντων

Σύνταξη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη
Στοίχημα 01.10.25

Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τις πλάτες του Τραμπ, ποντάρει πως ο κόσμος θα ξεχάσει τη Γάζα, αν ο πόλεμος τελειώσει με τους δικούς του όρους. Ωστόσο, αναγνωρίζει την απομόνωση και τις συνέπειές της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones
Στη Βρετάνη 01.10.25

O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones

Η γαλλική εισαγγελία αναφέρει ότι το πλοίο δεν μπορεί να αποδείξει τη σημαία του. Το τάνκερ φέρεται ότι βρισκόταν ανοιχτά της Δανίας, όταν drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE
Social Europe 01.10.25

Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE

Πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά των παιδιών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και δεν απολαμβάνουν προσχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι υποαμείβονται και έχουν επισφαλείς συμβάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο – Η στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Ντοκουμέντο 01.10.25

Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο - Η στιγμή της επίθεσης

Ο θανών είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του το 2023, κάτι που τελικά κατορθώθηκε σήμερα από Κίεβο, μέσω επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Χερσώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα
Ευρωπαϊκή διάσταση 01.10.25

Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα

«Εργάζομαι αυτήν τη στιγμή για την επικαιροποίηση του δόγματός μας και επιθυμώ να συνεχίσω την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μας με τους Ευρωπαίους που το επιθυμούν», δήλωσε ο Μακρόν

Σύνταξη
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»
Ιστορία 02.10.25

Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»

«Ήταν ένα ταξίδι που έκανα στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna και των αδελφών της», δήλωσε η Silvia Venturini Fendi σχετικά με την αποχώρηση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 02.10.25

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Αναζητούνται από το ΤΕΕ ανάδοχοι για την αποξήλωση των σιδηροδρομικών γραμμών και μετατροπής τους σε γιγάντιο ποδηλατόδρομο (!) - Την πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του ιστορικού ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Καρόλου σχεδιάζει η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ

Κώστας Ντελέζος
H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου
Πολιτική 02.10.25

H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου

Το αδιέξοδο της τακτικής του Μαξίμου απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού με φόντο τις διεργασίες για νέο κόμμα και το χρονικό της οριστικής και αμετάκλητης ρήξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φόροι: Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση συντελεστών – Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση
Ιδού η απορία 02.10.25

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση φόρων - Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση

Οι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μια μεγάλης συζήτησης που διεξάγεται παγκοσμίως. Είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να «θυσιάσουν» καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για λιγότερους φόρους;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο
Φουλ από λεγεωνάριους 02.10.25

Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο

Η παρουσία Βραζιλιάνων μαχητών δίνει νέα πνοή στην άμυνα του Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα εξετάζει την επιστροφή βορειοκορεατικού τάγματος για να καλύψει τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Γεώργιος Μαζιάς
Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας και το κλίμα στην κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τις εκτιμήσεις του Μαξίμου να αποδεικνύονται εκτός πραγματικότητας και τη «μουρμούρα» κατά του στενού πρωθυπουργικού επιτελείου να έχει αρχίσει

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου
Ελλάδα 02.10.25

Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Εύη Σαλτού
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
