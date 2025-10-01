ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στο πλευρό του «Global Sumud Flotilla»

Οι δραματικές ώρες για τα πληρώματα στα σκάφη του «Global Sumud Flotilla», μετά την επίθεση του Ισραήλ στην πορεία τους προς τη Γάζα, προκαλούν αντιδράσεις εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Στις 21.35 ώρα Ελλάδας, τα πλοία Alma και Sirius του στόλου ελευθερίας δέχθηκαν αναχαίτιση από ισραηλινές δυνάμεις

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στέκονται στο πλευρό του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό της Γάζας και την επιθετικότητα του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου»

«Ο βάρβαρος και απάνθρωπος αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, είναι παράνομος. Η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτη, αποτελεί ξεκάθαρη υποχώρηση στον εκβιασμό που εξαπολύει το καθεστώς Νετανιάχου και στη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η αποστολή να φτάσει στον προορισμό της με ασφάλεια» αναφέρει το κόμμα της Κουμουνδούρου.

Και συνεχίζει: «Η ανοχή στο έγκλημα Νετανιάχου πρέπει να λάβει τέλος άμεσα. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όλοι και όλες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Και η κυβέρνηση οφείλει να πάρει μία ξεκάθαρη θέση εναντίον του καθεστώτος Νετανιάχου και των απειλών και των εκβιασμών που εξαπολύει».

Καταλήγει αναφέροντας: «Φτάνει πια η ταύτιση με τον Νετανιάχου, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη. Είναι η ώρα να σπάσει ο αποκλεισμός, είναι η ώρα να σταματήσει η γενοκτονία».

«Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων είναι παράνομη και τρομοκρατική»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει πως «η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στα σκάφη του Global Sumud Flotilla είναι παράνομη και τρομοκρατική».

Κάνει γνωστό πως επικοινώνησε με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών «απαιτώντας το αυτονόητο: την παρέμβαση της Ελλάδας ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των σκαφών να φτάσουν στη Γάζα και να εγγυηθεί την ασφάλεια των μελών της ελληνικής αποστολής».

Ο επικεφαλής του κόμματος της Αριστεράς σημειώνει πως «είναι η ώρα των πράξεων» και πως την Πέμπτη (02/10) θα καλέσει «όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε κοινή δήλωση καταδίκης της τρομοκρατικής επίθεσης του Ισραήλ» για «να γίνει το Κοινοβούλιο βήμα ανυπακοής και έκφρασης αλληλεγγύης στη Γάζα».

Ο ίδιος καλεί όλοι και όλες στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και καταλήγει πως «οι σκέψεις μας στους φίλους και στις φίλες, στους συντρόφους και στις συντρόφισσες, της ελληνικής αποστολής».