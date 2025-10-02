Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Σε συναγερμό βρίσκεται το Υπουργείο Εξωτερικών από το βράδυ της Τετάρτης και το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», που είχε προορισμό τη Γάζα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών «ι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους».

Η πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ θα συναντηθεί με τους 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αθήνας από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, «τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων».

Η ανακοίνωση σημειώνει όπως ανέφερε και η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού νωρίτερα κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών πως η πρεσβευτής της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ «θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες».

Με την Αθήνα να έχει προβεί τόσο σήμερα όσο και τις προηγούμενες μέρες «σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ «σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».

Δεν χαρακτηρίζονται κρατούμενοι

Επί του παρόντος πάντως το ΥΠΕΞ δεν αναφέρει τους συμμετέχοντες στο στολίσκο ως «κρατούμενους», καθώς το καθεστώς δεν διευκρινίζεται από το Τελ Αβίβ.

Στο ερώτημα αν οι εξελίξεις με το στολίσκο μπορούν να επηρεάσουν και τις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ σε συνάρτηση και με τις αναφορές Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του Ισραήλ για τις εξελίξεις στη Γάζα και πιο συγκεκριμένα στην αναφορά του πως «η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα βλάψει τελικά τα συμφέροντα του ίδιου του Ισραήλ, οδηγώντας στη διάβρωση της διεθνούς στήριξης», η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ απάντησε πως δεν είμαστε ακόμα εκεί, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα έχει «στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα δεν έχει καμία ενημέρωση για το τι έγινε η ανθρωπιστική βοήθεια που μετέφεραν τα σκάφη του στολίσκου.

Όσον αφορά δε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επέμεινε στην πάγια θέση της Αθήνας, υπέρ της λύσης δύο κρατών, σημειώνοντας πως η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να είναι μέρος της πολιτικής διαδικασίας που θα πρέπει να εκκινήσει.

Γεραπετρίτης: Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του, στο περιθώριο του Διεθνούς Ναυτικού Συνεδρίου, σημείωσε ότι «δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί απολύτως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ» για να προσθέσει πως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρξει πλήρης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες αυτούς και ήδη έχουμε μεριμνήσει σχετικά.

Ο Γεραπετρίτης επεσήμανε ακόμα πως «εμείς ήδη προληπτικά στο υπουργείο Εξωτερικών είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία. Εγινε κοινή δήλωση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η ισραηλινή πλευρά θα διασφαλίσει απολύτως όλα τα εχέγγυα τα οποία προβλέπονται για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των πολιτών και βεβαίως την παροχή προξενικής συνδρομής».

Η χειρότερη περίοδος από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Σημείωσε δε ότι είναι μακράν η χειρότερη περίοδος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο να είναι κάποιος υπουργός Εξωτερικών. Όπως παραδέχτηκε ο ΥΠΕΞ «κάθε συμμετρία έχει χαθεί. Οι πόλεμοι, οι οποίοι πάντοτε εθεωρούντο μακρινά φαινόμενα που δεν μας αγγίζουν, είναι πια στη γειτονιά μας και η κάθε μέρα που έρχεται καταργεί την προηγούμενη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της ισραηλινής επιδρομής έχει τεθεί και στην Ολομέλεια της Βουλής, που συζητά την απόκτηση της τέταρτης Belharra, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια να μην έχει τοποθετηθεί ακόμα σχετικά.

Συνάντηση διαδηλωτών με Παπαδοπούλου

Εξω από το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκονται από τις 10 το πρωί διαδηλωτές οι οποίοι ζητούσαν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Πληροφορίες του ιν αναφέρουν πως επτά εκπρόσωποι των διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων συγγενείς των συμμετεχόντων και δικηγόροι, είχαν συνάντηση με την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις. Η Παπαδοπούλου ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για τα διαβήματα ης ελληνικής πλευράς καθώς και για το ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε διαρκή επικοινωνία με το Ισραήλ ζητώντας να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία των συμμετεχόντων, καθώς και για τις ενέργειες της ελληνικής πρεσβείας στο Ισραήλ, με στόχο την ταχύτερη και ασφαλή επιστροφή των 27 στην Ελλάδα.