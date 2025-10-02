Κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στο Πάρκο Ελευθερίας

Με κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και με κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους οι αλληλέγγυοι στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού συνεχίζουν την πίεση για να σταματήσει η γενοκτονία στη Μέση Ανατολή.

Μετά τις εξελίξεις με τον Global Sumud Flotilla, όπου τα πληρώματα συνελήφθησαν από ένοπλους Ισραηλινούς κομάντος, οι αλληλέγγυοι στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο επιμένουν να ζητούν τις κυβερνήσεις να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή των εκατοντάδων απαχθέντων.

Συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας

Η μαζικότερη κινητοποίηση αναμένεται να είναι αυτή της Αθήνας, με τη συγκέντρωση να γίνεται στο Πάρκο Ελευθερίας και να ακολουθεί πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία.

«Ενωνόμαστε με το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης που σε δεκάδες χώρες βγαίνει στους δρόμους» τονίζουν, υπογραμμίζοντας ότι «η προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός είναι απόλυτα νόμιμη και δίκαιη».

«Είναι στοιχειώδης πράξη ανθρωπισμού και αλληλεγγύης απέναντι σε ένα κράτος πειρατή, σε ένα κράτος που αποδεδειγμένα διαπράττει γενοκτονία» προσθέτουν, συμπληρώνοντας ότι ο Global Sumud Flotilla έστειλε το μήνυμα της έμπρακτης αλληλεγγύης για να σταματήσει η γενοκτονία.

Πέρα από την Αθήνα, συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας κατά του Ισραήλ έχουν ανακοινωθεί σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Ειδικότερα, θα υπάρχουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Πύργο, Πάτρα, Λεωνίδιο, Χανιά, Ρέθυμνο, Χίο, Μυτιλήνη, Νάξο, Πάρο, Σύρο, Κω, Νίσυρο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Καρδίτσα, Βόλο, Λάρισα, Γιάννενα.