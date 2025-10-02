newspaper
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
Κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στο Πάρκο Ελευθερίας
Ελλάδα 02 Οκτωβρίου 2025 | 18:56

Κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στο Πάρκο Ελευθερίας

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για ελεύθερη Παλαιστίνη» τονίζουν οι διοργανωτές, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Vita.gr
Spotlight

Με κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και με κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους οι αλληλέγγυοι στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού συνεχίζουν την πίεση για να σταματήσει η γενοκτονία στη Μέση Ανατολή.

Μετά τις εξελίξεις με τον Global Sumud Flotilla, όπου τα πληρώματα συνελήφθησαν από ένοπλους Ισραηλινούς κομάντος, οι αλληλέγγυοι στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο επιμένουν να ζητούν τις κυβερνήσεις να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή των εκατοντάδων απαχθέντων. 

Συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας

Η μαζικότερη κινητοποίηση αναμένεται να είναι αυτή της Αθήνας, με τη συγκέντρωση να γίνεται στο Πάρκο Ελευθερίας και να ακολουθεί πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία.

«Ενωνόμαστε με το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης που σε δεκάδες χώρες βγαίνει στους δρόμους» τονίζουν, υπογραμμίζοντας ότι «η προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός είναι απόλυτα νόμιμη και δίκαιη».

«Είναι στοιχειώδης πράξη ανθρωπισμού και αλληλεγγύης απέναντι σε ένα κράτος πειρατή, σε ένα κράτος που αποδεδειγμένα διαπράττει γενοκτονία» προσθέτουν, συμπληρώνοντας ότι ο Global Sumud Flotilla έστειλε το μήνυμα της έμπρακτης αλληλεγγύης για να σταματήσει η γενοκτονία.

Πέρα από την Αθήνα, συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας κατά του Ισραήλ έχουν ανακοινωθεί σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Ειδικότερα, θα υπάρχουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Πύργο, Πάτρα, Λεωνίδιο, Χανιά, Ρέθυμνο, Χίο, Μυτιλήνη, Νάξο, Πάρο, Σύρο, Κω, Νίσυρο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Καρδίτσα, Βόλο, Λάρισα, Γιάννενα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου
Συναγερμός 02.10.25

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας

Σύνταξη
Τραμ: Πλημμύρισαν οι ράγες και έβγαλαν εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ 02.10.25

Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη

Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» τροποποιείται προσωρινά

Σύνταξη
Παϊτέρης: «Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ – Πήγα και φυλακή, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια»
Τα προβλήματα υγείας 02.10.25

«Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ» - Ο Βασίλης Παϊτέρης για τις οικονομικές εκκρεμότητες και τη σύλληψή του

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα εν αναμονή της μεταγωγής του στις φυλακές Λάρισας - Τι λέει ο δικηγόρος του για τη δοσοποίηση και την αδυναμία του εντολέα του να αποπληρώσει

Σύνταξη
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 02.10.25

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές

Συγκρίσεις: Πέρσι ξεκίνησε με ελίτ και ακολούθησαν Γερμανοί 1ης κατηγορίας. Φέτος με Γερμανό μη διεθνή στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός και ακολουθεί ρέφερι 1ης κατηγορίας από την ίδια χώρα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βάιος Μπαλάφας
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κρατική πειρατεία 02.10.25

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»
Κλιμάκωση 02.10.25

Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια ημέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς θα ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Ρωσία είχε την… τιμητική της. Η απάντηση της Μόσχας δεν άργησε.

Σύνταξη
Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο
Στη Βουλή 02.10.25

Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο

«Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Ο λόγος 02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ

Ο πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Τσέλσι και νυν της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας «φιγουράρει» ως υποψήφιος αντικαταστάτης του Ρούμπεν Αμορίμ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»
ΚΚΕ 02.10.25

Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ «έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ακόμα και πριν τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες»

Σύνταξη
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
