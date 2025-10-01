Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Δυναμώνουν οι φωνές που στηρίζουν την Παλαιστίνη διεθνώς – Οι καλλιτέχνες που κατονομάζουν τη γενοκτονία
Opinion 01 Οκτωβρίου 2025

Δυναμώνουν οι φωνές που στηρίζουν την Παλαιστίνη διεθνώς – Οι καλλιτέχνες που κατονομάζουν τη γενοκτονία

Η δημόσια αποδοκιμασία που εισέπραξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ ήταν ενδεικτική του κλίματος που διαμορφώνεται διεθνώς

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Βρισκόμαστε μία εβδομάδα προτού συμπληρωθούν δύο χρόνια από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος εξελίχθηκε στην πλέον καταγεγραμμένη από τα Μέσα και τα Κοινωνικά Δίκτυα γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Επίσης, βρισκόμαστε σχεδόν μία εβδομάδα έπειτα από τις μαζικές και ηχηρές αποχωρήσεις εκπροσώπων κρατών – μελών του ΟΗΕ πριν ξεκινήσει η ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους και πολλές χώρες διακόπτουν τις εμπορικές τους σχέσεις με το Ισραήλ, με πιο ηχηρή στάση αυτήν της Ισπανίας. Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μία ιστορική πτώση της εικόνας του και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι ο τελευταίος φανατικός υποστηρικτής, αλλά ακολουθώντας μία ατζέντα ιδίων συμφερόντων για την Γάζα, που όμως ο Νετανιάχου φαίνεται τώρα να… ακυρώνει.

Ακόμη και οι οικογένειες των ομήρων γυρίζουν την πλάτη τους στον οικοδόμο της γενοκτονίας.

Την ίδια στιγμή οι διεθνείς φωνές που δείχνουν αποδοκιμασία, αυξάνονται και δυναμώνουν. Ένας πόλεμος μακροπρόθεσμα είναι κοστοβόρος. Η διακοπή των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με το Ισραήλ μπορεί να είναι το ένα μεγάλο πλήγμα που θα δεχτεί το επιτιθέμενο κράτος. Αλλά μπορεί το δεύτερο πλήγμα να έρθει από τον κόσμο της Τέχνης; Είναι πιθανό, αν η ιστορία έχει τη δυνατότητα να επαναλαμβάνεται και ως θετικό παράδειγμα.

Η Τέχνη (ενάντια) στα όπλα

Από τα βραβεία Όσκαρ ως το Φεστιβάλ Βενετίας η Τέχνη μας έχει δώσει δύο πολύ μεγάλες στιγμές αναγνώρισης της φρίκης. Τον Μάρτιο του 2025 το αντιπολεμικό ντοκιμαντέρ No Other Land απέσπασε το βραβείο της κατηγορίας του και το 82ο Φεστιβάλ Βενετίας μας έδωσε μία στιγμή τεράστιας συγκίνησης. Μετά την προβολή της ταινίας «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» από τη σκηνοθέτιδα Κατουτέρ Μπεν Χάνια, το κοινό χειροκροτούσε επί 23 λεπτά , φωνάζοντας για Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

Στο ίδιο φεστιβάλ είδαμε και τον Γιώργο Λάνθιμο με την παλαιστινιακή του κονκάρδα.

Η εικόνα έχει την τεράστια δύναμη να συγκινεί ή, έστω, να μην επιτρέπει τη σιωπή. Έτσι, στα φεστιβάλ που ακολούθησαν είδαμε τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στα Έμμυ με την καφίγια του να δηλώνει πως δε θα συνεργαστεί με εταιρίες του στηρίζουν τη γενοκτονία και την εβραϊκής καταγωγής Hannah Einbinder να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» κατά την αποδοχή του βραβείου της.

Τεράστια ονόματα του χώρου της Τέχνης πήραν σαφή θέση είτε εξαρχής, είτε αργότερα. Από τις πρώτες ήταν η Κέιτ Μπλάνσετ στο φεστιβάλ των Καννών, όταν λίγο μετά την έναρξη του πολέμου εμφανίστηκε ντυμένη στα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας. Υπόψη, υπήρχε σαφής οδηγία να μην γίνουν πολιτικές τοποθετήσεις.

Από τους πρώτους που τοποθετήθηκαν υπέρ της Παλαιστίνης ήταν επίσης και η πανίσχυρη οικογένεια των Χαντίντ, που αυτήν την στιγμή είναι τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μόδας.

Με τον καιρό η λίστα των καλλιτεχνών που δεσμεύονται να μη συνεργαστούν με εταιρείες που υποστηρίζουν το Ισραήλ έχει αυξηθεί και πλέον καταγράφεται επισήμως σε μία δημόσια υπόσχεση, υπό το όνομα: The Pledge.

Η Υπόσχεση

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε μία λίστα εργαζόμενων στον κινηματογράφο υπέρ της Παλαιστίνης. Οι υπογράφοντες και υπογράφουσες  αποτελούνται από πολύ ηχηρά και ισχυρά πρόσωπα στον χώρο της Τέχνης και η εμπορική τους δύναμη είναι αδιαμφισβήτητη.

Μαρκ Ράφαλο, Έμμα Στόουν, Χοακλλιν Φοίνιξ, Τίλντα Σουίντον, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Σύνθια Νίξον, Σούζαν Σάραντον. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που βρίσκονται στην λίστα και σίγουρα περιμένουμε να αυξηθεί.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν σαφώς δηλώσει την υποστήριξή τους στην Παλαιστίνη βρίσκονται η ισραηλινής καταγωγής Νάταλι Πόρτμαν, η Αντζελίνα Τζολί, η Αν Χαθαγουέη, η Μπίλι Άιλις, η Ντούα Λίπα, ο Weeknd, ο Πέδρο Πασκάλ και, φυσικά, ο Ρότζερ Γουότερς. Ανάμεσα σε όλους αυτούς και αυτές βρίσκονται μερικά από τα πιο επιδραστικά ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου διεθνώς.

Πριν λίγες ημέρες η πολυβραβευμένη Τζένιφερ Λόρενς είπε πως αυτό που συμβαίνει αυτήν την στιγμή στην Γάζα δεν είναι τίποτε λιγότερο παρά μία γενοκτονία και απέσπασε πολλές πολύ θετικές αντιδράσεις από το κοινό.

Οι έλληνες καλλιτέχνες δίνουν το δικό τους παρόν

Τον Ιούνιο του 2025 πραγματοποιήθηκε μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στην Τεχνόπολη υπέρ της Παλαιστίνης. Η Χάρις Αλεξίου και η Νατάσα Μποφίλιου διάβασαν ποιήματα παλαιστίνιων καλλιτεχνών, ενώ συμμετείχαν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Ματούλα Ζαμάνη, η Μαρίζα Ρίζου και άλλοι.

Από τις πιο επίμονες και σταθερές φωνές είναι αυτή της Δώρας Χρυσικού, ενώ 24 κωμικοί συγκέντρωσαν 30.000 ευρώ για να διατεθούν στην Γάζα. Συνολικά 159 καλλιτέχνες υπογράφουν υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ με πρωτοβουλία του Άγη Εμμανουήλ  πρόσωπα της Τέχνης έστειλαν το δικό τους αντιπολεμικό μήνυμα μέσω βίντεο.

Πρόσφατα ο Μάριος Αθανασίου εμφανίστηκε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου κατονομάζοντας, επίσης, τη γενοκτονία. Αξίζει να αναφερθεί πως η Αναστασία Γιάμαλη μέσα από τη δική της εκπομπή εμφανίζεται πάντα να υποστηρίζει την Παλαιστίνη.

Και, φυσικά, ο χώρος της λογοτεχνίας αρνήθηκε να σιωπήσει ήδη από την αρχή του πολέμου. Πράγμα που περιμέναμε από τους έλληνες λογοτέχνες, ούτως ή άλλως.

Η δύναμη της αλληλεγγύης

Έχει σημασία που ο χώρος της Τέχνης παίρνει θέση; Ναι. Επειδή είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να κάνει το κοινό να αναζητήσει την πληροφορία.  Σε κάθε περίοδο πολέμου οι καλλιτέχνες έφεραν την τεράστια ευθύνη της συναισθηματικής προτροπής: τα τραγούδια, τα κείμενα, οι κινήσεις της υποστήριξης μετέφεραν την πληροφορία αφιλτράριστη από γεωπολιτικές παραμέτρους. Οπότε, αυτό που έμενε στο τέλος ήταν το συναίσθημα που αφήνει πίσω της η είδηση: θάνατος. Γενοκτονία. Πείνα. Εξαθλίωση.

Όσο και αν επιμένει το επίσημο κράτος του Ισραήλ να θεωρεί τον ΟΗΕ έναν οργανισμό που παραποιεί το μέγεθος της καταστροφής, όσο και αν ηγέτες -όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τον όρο γενοκτονία, στο τέλος της ημέρας η στάση των καλλιτεχνών μπορεί ακόμη να επηρεάζει το κοινό.

Και εκτός αυτού, επηρεάζονται και τα κέρδη των επενδυτών στον χώρο της Τέχνης. Όσο συνεχίσει να αυξάνεται η λίστα της Υπόσχεσης, τόσο θα περιορίζονται οι επιλογές των φιλοϊσραηλινών παραγωγών. Άλλωστε, στο τέλος κανένας δε θα θέλει να μείνει με μόνη επιλογή την Γκαλ Γκαντότ. Σωστά;

Opinion
Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
Editorial 29.09.25

Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ

Η βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να καθοδηγήσει και κάθε σκέψη για νέους σχηματισμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός
«Mέχρι τέλους» 29.09.25

Εις το όνομα του πατρός

Οι Αρχές αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Την εκταφή για έλεγχο DNA. Το «μέχρι τέλους» του πατέρα συγκλονίζει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Για τον Πάνο Ρούτσι
Opinion 25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ω, αυτό το «ή»
Σεμνή συνέπεια 25.09.25

Ω, αυτό το «ή»

Αμφίθυμο χαμόγελο μιας αμετάδοτης και αμέτοχης σοφίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σημείο καμπής για το καινούργιο
Opinion 24.09.25

Σημείο καμπής για το καινούργιο

Η χώρα με δίψα ψάχνει για κάποιο νέο αφήγημα. Που θα της δείχνει το μέλλον με χρώματα ρεαλισμού και αισιοδοξίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η ανικανότητα του νεοφασισμού
Τραμπισμός 22.09.25

Η ανικανότητα του νεοφασισμού

Δεν είναι μόνοι οι επιτυχίες του απανταχού τραμπισμού τερατώδεις· είναι και οι αποτυχίες του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Ξεσηκωμός 01.10.25 Upd: 11:44

Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Πανελλαδική απεργία σήμερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο για αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος
War Pigs 01.10.25

Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος

Μια συνεργασία που αποτελεί ύμνο στη φιλία και την ανθεκτικότητα, η διασκευή του κλασικού War Pigs των Black Sabbath από τους Judas Priest με τη συμμετοχή του Όζι Όσμπορν έχει απόλυτα καλό σκοπό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων
Οικονομία 01.10.25

Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων

Αλλαγές από το υπουργείο Δικαιοσύνης που διευκολύνουν τη μεταβίβαση ακινήτων, τη ρύθμιση οφειλών, τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και μετοχών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Σε τεντωμένο σχοινί 01.10.25

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες
«Μπαμπά, φοβάσαι;» 01.10.25

Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες

Μιλώντας στο Modern Wisdom podcast, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε γιατί άργησε τόσο να παντρευτεί την Καμίλα Άλβες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΓΣΕΕ προς Κεραμέως: Να αποσυρθούν τα 10 αγκάθια στο εργασιακό νομομσχέδιο – Καλεί σε διάλογο, έστω και τώρα
Γενική απεργία 01.10.25

ΓΣΕΕ προς Κεραμέως: Να αποσυρθούν τα 10 αγκάθια στο εργασιακό νομομσχέδιο – Καλεί σε διάλογο, έστω και τώρα

Εν όψει της απεργίας της 1ης Οκτωβρίου, η ΓΣΕΕ ζητάει από την Κεραμέως να ξεκινήσει διάλογο, έστω και τώρα. Αποδομεί άρθρο προς άρθρο τις αντεργατικές διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Σύνταξη
Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια
ΟΠΕΚΑ 01.10.25

Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια

Η ονομαστική, αλλά όχι και πραγματική, αύξηση των εισοδημάτων, απέκλεισε από το οικογενειακό επίδομα χιλιάδες οικογένειες. Τσεκούρι και στους δικαιούχους στεγαστικού επιδοματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01.10.25

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; - «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα [Βίντεο]
"To make a point" 01.10.25

Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της Περιφέρειας ως... επιχείρημα

Η μητέρα μαθήτριας έμεινε με το μαγιό σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της περιφέρειάς της για να διαμαρτυρηθεί για την πολιτική των αποδυτηρίων.

Σύνταξη
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι
Shutdown 01.10.25

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό που θα κρατούσε ανοιχτές τις υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]
Κόσμος 01.10.25 Upd: 03:39

Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]

Πολίτες από όλο τον κόσμο παρακολουθούν την πορεία του Global Sumud Flotilla, αγωνιώντας για την πορεία φίλων, συμπατριωτών και αγωνιστών την ώρα που μπαίνουν στη ζώνη «αναχαίτισης»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 01.10.25

Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επικοινώνησε με τα αντιμαχόμενα μέρη στην Ουκρανία και ζήτησε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
Κόσμος 01.10.25

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης που ελέγχονται από την Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι), προέβησαν σε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε φορτηγό πλοίο που είχαν στοχεύσει νωρίτερα την ίδια εβδομάδα.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
6,9 Ρίχτερ 01.10.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]

Οι Φιλιππίνες δοκιμάζονται από έναν μεγάλο σεισμό, την ώρα που οι μετασεισμοί και το σκοτάδι δεν επιτρέπει σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία να ολοκληρώσουν τις διασώσεις με ευκολία

Σύνταξη
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
