Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει την στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα, με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ζητάει επανεξέταση της απόφασης.

Καταδικάζει την απόφαση η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σε ανάρτηση που έκανε η φον ντερ Λάιεν, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί.

Ταυτόχρονα, πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, οι οποίοι κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες.

Και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να έχει άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Γάζα, ώστε να παραδοθούν τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται επειγόντως στην περιοχή.

Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός».

Η Γερμανία έβαλε «στοπ» στην εξαγωγή όπλων προς το Ισραήλ

Η Γερμανία ανέστειλε όλες τις στρατιωτικές εξαγωγές προς το Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα, μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενός σχεδίου για την κατάληψη της πόλης της Γάζα, το οποίο αποτελεί κλιμάκωση του πολέμου που διαρκεί 22 μήνες, αναφέρει δημοσίευμα του Al Jazeera.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την απόφαση την Παρασκευή, λίγο μετά την επιβεβαίωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ψήφισε υπέρ ενός σχεδίου για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης στο πολιορκημένο παλαιστινιακό έδαφος.

Μια μέρα νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ως στόχο να αναλάβουν τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, παρά την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη για τον πόλεμο του Ισραήλ, ο οποίος έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει κρίση πείνας.