Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα – «Πρέπει να το επανεξετάσετε»
Κόσμος 08 Αυγούστου 2025 | 16:24

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα – «Πρέπει να το επανεξετάσετε»

Την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει την αδυσώπητη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα καταδίκασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει την στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα, με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ζητάει επανεξέταση της απόφασης.

Καταδικάζει την απόφαση η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σε ανάρτηση που έκανε η φον ντερ Λάιεν, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί.

Ταυτόχρονα, πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, οι οποίοι κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες.

Και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να έχει άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Γάζα, ώστε να παραδοθούν τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται επειγόντως στην περιοχή.

Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός».

Η Γερμανία έβαλε «στοπ» στην εξαγωγή όπλων προς το Ισραήλ

Η Γερμανία ανέστειλε όλες τις στρατιωτικές εξαγωγές προς το Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα, μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενός σχεδίου για την κατάληψη της πόλης της Γάζα, το οποίο αποτελεί κλιμάκωση του πολέμου που διαρκεί 22 μήνες, αναφέρει δημοσίευμα του Al Jazeera.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την απόφαση την Παρασκευή, λίγο μετά την επιβεβαίωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ψήφισε υπέρ ενός σχεδίου για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης στο πολιορκημένο παλαιστινιακό έδαφος.

Μια μέρα νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ως στόχο να αναλάβουν τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, παρά την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη για τον πόλεμο του Ισραήλ, ο οποίος έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει κρίση πείνας.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρύ προβάδισμα αγοραστών, ξεχωρίζουν Helleniq Energy και Aegean

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρύ προβάδισμα αγοραστών, ξεχωρίζουν Helleniq Energy και Aegean

Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση
Κόσμος 08.08.25

Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση

Η Ρωσία έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία δίνει προς εξαναγκαστική υιοθεσία και τα κατηγοριοποιεί με βάση τα χαρακτηριστικά τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Κάθε νησί και διαδήλωση – Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη στην Ελλάδα στα ισραηλινά ΜΜΕ
Σε όλη την Ελλάδα 08.08.25

Κάθε νησί και διαδήλωση για τη Γάζα - Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη τραβά το ενδιαφέρον των ισραηλινών ΜΜΕ

Την ώρα που το Ισραήλ απειλεί με κλιμάκωση της αιματοχυσίας στη Γάζα, οργανώνονται διαδηλώσεις σε κάθε τουριστικό προορισμό με αίτημα την παύση συνεργασίας της Ελλάδας με το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
Κόσμος 08.08.25

Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες

Αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την ενίσχυση του στρατού στην Ουκρανία κατηγορούνται για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και σύλληψη ανυπότακτων ανδρών, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύνταξη
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 08.08.25

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή

«Θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ ζήτησε αιφνιδίως να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, καθώς έχει δεχθεί «ηγεμονική» πρόταση από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ 08.08.25

Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ

«τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατ. είναι στις τράπεζες», αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
«90 χρονών» 08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 08.08.25

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Αλ Τααβόν. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο
Έρευνα Levy Institute 08.08.25

Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα»

Σύνταξη
Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού
Στη Βουλή 08.08.25

Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League
Μπάσκετ 08.08.25

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για απειλές διαιτητών μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»
Ελλάδα 08.08.25

Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για την δραματική υπόθεση. Αναφορές σοκ από τον εισαγγελέα για «κατασκευασμένα» και «πλαστά» στοιχεία με υποτιθέμενες δορυφορικές καταγραφές που έδειχναν «δολοφονία» του Βασίλη Καλογήρου.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς
Πατάτες και φακές 08.08.25

Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς

Μαζί με όλες τις άλλες μόδες που κυριαρχούν είναι και αυτή των superfoods. Ωστόσο, διατροφολόγοι εξηγούν ότι τέτοιες τροφές, συχνά πολύ φθηνές, υπάρχουν στις κουζίνες μας, ki ίσως να μην το ξέρουμε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση
Κόσμος 08.08.25

Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση

Η Ρωσία έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία δίνει προς εξαναγκαστική υιοθεσία και τα κατηγοριοποιεί με βάση τα χαρακτηριστικά τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποιος θα σώσει τα Crocs; Κατήφεια, οικονομική ανασφάλεια και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τα viral παπούτσια
Πτώση σχεδόν 30% σε ημέρα 08.08.25

Ποιος θα σώσει τα Crocs; Κατήφεια, οικονομική ανασφάλεια και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τα viral παπούτσια

Η τάση των «άσχημων παπουτσιών», που απογειώθηκε στην πανδημία, δείχνει σημάδια κόπωσης και τα Crocs χάνουν την κυριαρχία τους πέφτοντας θύμα ενός εκτηκτικού κοκτέιλ ήττας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Κάθε νησί και διαδήλωση – Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη στην Ελλάδα στα ισραηλινά ΜΜΕ
Σε όλη την Ελλάδα 08.08.25

Κάθε νησί και διαδήλωση για τη Γάζα - Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη τραβά το ενδιαφέρον των ισραηλινών ΜΜΕ

Την ώρα που το Ισραήλ απειλεί με κλιμάκωση της αιματοχυσίας στη Γάζα, οργανώνονται διαδηλώσεις σε κάθε τουριστικό προορισμό με αίτημα την παύση συνεργασίας της Ελλάδας με το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους
LGBTQI+ 08.08.25

Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους

Η Μισέλ Γκόμεζ αναμένεται να δανείσει τη φωνή της στην καθηγήτρια Μάγκονγκαλ στην ολοκληρωμένη ηχητική έκδοση της σειράς βιβλίων Harry Potter.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φωτιές: Καίγονται σπίτια, ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κερατέα – Πύρινα μέτωπα σε Κεφαλονιά, Αχαΐα, Μέγαρα
Εκκενώθηκαν οικισμοί 08.08.25 Upd: 17:06

Καίγονται σπίτια, ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κερατέα - Πύρινα μέτωπα σε Κεφαλονιά, Αχαΐα, Μέγαρα

Μάχη με φωτιές σε πολλά σημεία της χώρας δίνει η Πυροσβεστική - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά στην Κερατέα - Μηνύματα εκκένωσης από το 112 σε τέσσερις οικισμούς

Σύνταξη
Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
