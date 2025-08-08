Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα – «Πρέπει να το επανεξετάσετε»
Την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει την αδυσώπητη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα καταδίκασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
- Σοκ στην Ξάνθη: 46χρονος σκότωσε σκύλο με κυνηγετικό όπλο
- Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση
- Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
- Εξιτήριο πήρε η 26χρονη που τραυματίστηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου - Στην εντατική παραμένει 41χρονος
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει την στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα, με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ζητάει επανεξέταση της απόφασης.
Καταδικάζει την απόφαση η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Σε ανάρτηση που έκανε η φον ντερ Λάιεν, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί.
Ταυτόχρονα, πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, οι οποίοι κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες.
Και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να έχει άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Γάζα, ώστε να παραδοθούν τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται επειγόντως στην περιοχή.
Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός».
The Israeli government’s decision to further extend its military operation in Gaza must be reconsidered.
At the same time, there must be the release of all hostages, who are being held in inhumane conditions.
And humanitarian aid must be given immediate and unhindered access to…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 8, 2025
Η Γερμανία έβαλε «στοπ» στην εξαγωγή όπλων προς το Ισραήλ
Η Γερμανία ανέστειλε όλες τις στρατιωτικές εξαγωγές προς το Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα, μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενός σχεδίου για την κατάληψη της πόλης της Γάζα, το οποίο αποτελεί κλιμάκωση του πολέμου που διαρκεί 22 μήνες, αναφέρει δημοσίευμα του Al Jazeera.
Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την απόφαση την Παρασκευή, λίγο μετά την επιβεβαίωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ψήφισε υπέρ ενός σχεδίου για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης στο πολιορκημένο παλαιστινιακό έδαφος.
Μια μέρα νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ως στόχο να αναλάβουν τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, παρά την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη για τον πόλεμο του Ισραήλ, ο οποίος έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει κρίση πείνας.
- «Χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς μηχανικούς» – Η Ρωσία κινδυνεύει να ξεμείνει από αεροπλάνα
- Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
- Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
- Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ
- Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Πώς θα την κάνετε ξεχωριστή για εκείνην, αλλά και για εσάς
- Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την προσάραξη του φέρι μποτ στη Νέα Στύρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις