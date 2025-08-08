Η Γερμανία δεν θα εγκρίνει καμία εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεοτέρας, δήλωσε ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την Παρασκευή, απαντώντας στο σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ώρες νωρίτερα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε το σχέδιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας μετά από 10 ώρες συζητήσεων.

Ο Μερτς δήλωσε ότι με το σχέδιο επέκτασης της επίθεση στη Γάζα, «η ισραηλινή κυβέρνηση φέρει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη από πριν για την κάλυψη των αναγκών των Παλαιστινίων». Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων του Ισραήλ μετά τις ΗΠΑ

Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες της Γερμανίας, δήλωσε ο Μερτς σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τα βάσανα των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ «έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια στην τρομοκρατία της Χαμάς», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν πρέπει να έχει ρόλο στο μέλλον της Γάζας.

Όχι όπλα για τη Γάζα

«Η ακόμη πιο σκληρή στρατιωτική δράση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία εγκρίθηκε από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας χθες το βράδυ, καθιστά ολοένα και πιο δύσκολο για τη γερμανική κυβέρνηση να δει πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι», πρόσθεσε.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η γερμανική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει καμία εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεοτέρας».

Κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει πλήρη πρόσβαση στις παραδόσεις βοήθειας – συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών του ΟΗΕ και άλλων ΜΚΟ – και είπε ότι το Τελ Αβίβ «πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και βιώσιμα την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα».

Η Γερμανία κάλεσε επίσης την κυβέρνηση του Ισραήλ «να μην προβεί σε περαιτέρω βήματα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Οι εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ

Τον Μάιο, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ένα όριο» όσον αφορά τις αποστολές όπλων στο Ισραήλ. «Όπου μάθουμε ότι παραβιάζεται, θα παρέμβουμε και σίγουρα δεν θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα».

Σύμφωνα με έκθεση της JNS, η Γερμανία έστειλε όπλα αξίας 352 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ το 2023, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2024, το Ισραήλ έλαβε γερμανικά όπλα αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η γερμανική κυβέρνηση απάντησε σε κοινοβουλευτικό ερώτημα του Die Linke τον Μάιο του 2025, λέγοντας ότι, από την έναρξη του πολέμου, «εκδόθηκαν μεμονωμένες άδειες εξαγωγής για την τελική εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ συνολικής αξίας 485.103.796 ευρώ».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι αποστολές περιελάμβαναν «πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, εξαρτήματα όπλων, ειδικό εξοπλισμό για τον στρατό και το ναυτικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ειδικά θωρακισμένα οχήματα».