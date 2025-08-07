Η Τερέζα Ριμπέρα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τόνισε ότι μοιάζει «πολύ με γενοκτονία».

Αυξάνονται οι νεκροί από πείνα στη Γάζα εν μέσω φονικών επιθέσεων

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχος της ΕΕ χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο.

«Αν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πολύ με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη σημασία της», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Politico.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ένας ολόκληρος πληθυσμός που στοχοποιείται, σκοτώνεται και καταδικάζεται σε θάνατο από την πείνα».

In one of Brussels’ strongest condemnations of Israel since the war began, European Commission Executive Vice President Teresa Ribera said the starvation, displacement and killing in Gaza “looks very much” like genocide.https://t.co/RLcWVYhLKW — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 7, 2025

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατηγορήσει στο παρελθόν το Ισραήλ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στο να χαρακτηρίσει τις ενέργειές του ως γενοκτονία.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ πρότεινε να περιοριστεί η πρόσβαση του Ισραήλ στο κορυφαίο πρόγραμμα χρηματοδότησης για έρευνα, μετά από εκκλήσεις των χωρών της ΕΕ να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο Τελ Αβίβ για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας.

Άλλοι τέσσερις νεκροί από πείνα στη Γάζα

Τα νοσοκομεία της Γάζας κατέγραψαν τέσσερις νέους θανάτους «λόγω πείνας και υποσιτισμού τις τελευταίες 24 ώρες», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με την πείνα σε 197, συμπεριλαμβανομένων 96 παιδιών.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί σε ολόκληρη τη Γάζα, ενώ σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ που θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει την πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για ολοκληρωτική κατάληψη της Λωρίδας.