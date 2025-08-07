newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Η Τερέζα Ριμπέρα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τόνισε ότι μοιάζει «πολύ με γενοκτονία».

Αυξάνονται οι νεκροί από πείνα στη Γάζα εν μέσω φονικών επιθέσεων

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχος της ΕΕ χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο.

«Αν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πολύ με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη σημασία της», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Politico.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ένας ολόκληρος πληθυσμός που στοχοποιείται, σκοτώνεται και καταδικάζεται σε θάνατο από την πείνα».

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατηγορήσει στο παρελθόν το Ισραήλ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στο να χαρακτηρίσει τις ενέργειές του ως γενοκτονία.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ πρότεινε να περιοριστεί η πρόσβαση του Ισραήλ στο κορυφαίο πρόγραμμα χρηματοδότησης για έρευνα, μετά από εκκλήσεις των χωρών της ΕΕ να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο Τελ Αβίβ για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας.

Άλλοι τέσσερις νεκροί από πείνα στη Γάζα

Τα νοσοκομεία της Γάζας κατέγραψαν τέσσερις νέους θανάτους «λόγω πείνας και υποσιτισμού τις τελευταίες 24 ώρες», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με την πείνα σε 197, συμπεριλαμβανομένων 96 παιδιών.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί σε ολόκληρη τη Γάζα, ενώ σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ που θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει την πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για ολοκληρωτική κατάληψη της Λωρίδας.

Δασμοί Τραμπ: Ο νέος κόσμος που φέρνουν – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Δασμοί Τραμπ: Ο νέος κόσμος που φέρνουν – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Εξαγωγές: Έντονη ανησυχία για την πορεία του εμπορικού ελλείματος

Εξαγωγές: Έντονη ανησυχία για την πορεία του εμπορικού ελλείματος

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις
Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει δραστικά την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ, Ελ Σαλβαδόρ και Ρωσία, βάζοντας χέρι στις περίφημες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
Η μεγαλύτερη εδώ και 80 χρόνια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται ανεξέλεγκτη - Μία νεκρή γυναίκα, ένας αγνοούμενος και 13 τραυματίες.

Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ
Το Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1937 ως παιδικό βιβλίο και η επιτυχία του ήταν αυτή που οδήγησε στο έπος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τις εμβληματικές περιπέτειες στη Μέση Γη

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Trump Tariffs Take Effect
On average, US households are expected to spend an additional $2,400 in 2025 due to rising prices on essential goods. The steepest increases are expected in clothing, footwear, and household electronics

ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

