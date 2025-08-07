Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»
- Πρώτες δοκιμές για το σκάφος που θα μεταφέρει τους Κινέζους στη Σελήνη
- Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
- Έσβησε ο «ήλιος της λάτιν»: Πέθανε ο κορυφαίος πιανίστας Έντι Παλμιέρι
- Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Η Τερέζα Ριμπέρα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τόνισε ότι μοιάζει «πολύ με γενοκτονία».
Αυξάνονται οι νεκροί από πείνα στη Γάζα εν μέσω φονικών επιθέσεων
Αυτή είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχος της ΕΕ χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο.
«Αν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πολύ με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη σημασία της», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Politico.
«Αυτό που βλέπουμε είναι ένας ολόκληρος πληθυσμός που στοχοποιείται, σκοτώνεται και καταδικάζεται σε θάνατο από την πείνα».
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
In one of Brussels’ strongest condemnations of Israel since the war began, European Commission Executive Vice President Teresa Ribera said the starvation, displacement and killing in Gaza “looks very much” like genocide.https://t.co/RLcWVYhLKW
— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 7, 2025
Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατηγορήσει στο παρελθόν το Ισραήλ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στο να χαρακτηρίσει τις ενέργειές του ως γενοκτονία.
Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ πρότεινε να περιοριστεί η πρόσβαση του Ισραήλ στο κορυφαίο πρόγραμμα χρηματοδότησης για έρευνα, μετά από εκκλήσεις των χωρών της ΕΕ να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο Τελ Αβίβ για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας.
Άλλοι τέσσερις νεκροί από πείνα στη Γάζα
Τα νοσοκομεία της Γάζας κατέγραψαν τέσσερις νέους θανάτους «λόγω πείνας και υποσιτισμού τις τελευταίες 24 ώρες», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με την πείνα σε 197, συμπεριλαμβανομένων 96 παιδιών.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί σε ολόκληρη τη Γάζα, ενώ σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ που θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει την πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για ολοκληρωτική κατάληψη της Λωρίδας.
- Ντόρτμουντ: Λιτότητα στις μεταγραφές λόγω επένδυσης στις κουζίνες του γηπέδου της
- Πρώτες δοκιμές για το σκάφος που θα μεταφέρει τους Κινέζους στη Σελήνη
- Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- Η Λίντσεϊ Λόχαν σχολιάζει την επιστροφή της στο Χόλιγουντ σε ένα viral βίντεο στο TikTok
- Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
- Marca: «Θετική η άποψη των παικτών της Σεβίλλης για τη φιλοσοφία του Αλμέιδα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις