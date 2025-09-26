sports betsson
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 08:54
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός
Times: «Η UEFA αποφασίζει για την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ»
Ποδόσφαιρο 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:29

Times: «Η UEFA αποφασίζει για την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ»

Την επόμενη εβδομάδα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για το αν θα αποβάλει τις ισραηλινές ομάδες από τις διοργανώσεις της.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA) αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να αποφασίσει εάν θα αποβάλει τις ομάδες του Ισραήλ από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως αποκαλύπτουν οι Times.

Το τελευταίο διάστημα η UEFA αλλά και η FIFA βρίσκονται υπό έντονη πίεση από τον ΟΗΕ και διάφορους διεθνείς φορείς, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση των ισραηλινών συλλόγων από τις διεθνείς διοργανώσεις, ως αντίδραση στις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Από βδομάδα η απόφαση

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η εκτελεστική επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει τις προσεχείς ημέρες, με την πλειονότητα των μελών να φέρεται πως στηρίζει τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ.

Η οριστική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα την ερχόμενη εβδομάδα και θα καθορίσει το μέλλον του ισραηλινού ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες

Η UEFA δίνει, με νέο κανονισμό, τη δυνατότητα στις ομάδες να αλλάζουν παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα τους μετά από σοβαρους τραυματισμούς και η Λίβερπουλ θα γίνει η πρώτη που θα τον αξιοποιήσει.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες

Η UEFA δίνει, με νέο κανονισμό, τη δυνατότητα στις ομάδες να αλλάζουν παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα τους μετά από σοβαρους τραυματισμούς και η Λίβερπουλ θα γίνει η πρώτη που θα τον αξιοποιήσει.

Σύνταξη
Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League

Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν, Γκενκ και Πόρτο πήραν νίκες που μπορεί να αποδειχθούν «κλειδιά» στη συνέχεια του Europa League. Αποτελέσματα - βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Σύνταξη
LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.09.25

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Οβιέδο – Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)

Αν και στα 38 του, η κλάση του Ζιρού παραμένει αναλλοίωτη, με τον Γάλλο φορ να χαρίζει τη νίκη στη Λιλ με 2-1 επί της Μπραν - Πολύτιμο «διπλό» για τη Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0 επί της Γκόου Αχέντ.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
Europa League 25.09.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μπολόνια, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο
Europa League 25.09.25

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάλτσμπουργκ – Πόρτο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα
Europa League 25.09.25

LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα

LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουτγκάρδη – Θέλτα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός
Europa League 25.09.25

LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από ΑΝΤ1 και Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Μητρόπολη Πειραιώς: Διοργανώνει μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο
Παρασκευή στις 20:00 26.09.25

Μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο διοργανώνει η Μητρόπολη Πειραιώς

Η φιλανθρωπική συναυλία γίνεται σήμερα στις 20:00 - «Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την κίνηση, γνωστή για το έργο της η Μητρόπολη Πειραιώς», δήλωσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης

Σύνταξη
Σαρκοζί: Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας – Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη
Θα ασκήσει έφεση 26.09.25

Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο Σαρκοζί, οι σχέσεις με τον Καντάφι - Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη

Η φυλάκιση του Νικολάς Σαρκοζί πρέπει να ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών το πολύ - Πώς αντέδρασε στην είδηση της ποινής η γαλλική πολιτική σκηνή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες

Η UEFA δίνει, με νέο κανονισμό, τη δυνατότητα στις ομάδες να αλλάζουν παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα τους μετά από σοβαρους τραυματισμούς και η Λίβερπουλ θα γίνει η πρώτη που θα τον αξιοποιήσει.

Σύνταξη
Ουκρανία: Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – Καμπανάκι από ΟΗΕ
Κόσμος 26.09.25

Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας - Καμπανάκι από ΟΗΕ

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, στην περιφέρεια Μικολάιβ, στη νοτιοδυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25

Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»

Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα
Θεότητα 26.09.25

Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Demi Moore μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «The Substance» είναι αυτός της μητέρας μιας εναλλακτικής συνθήκης της οικογένειας Gucci στην «τριπαριστή» ταινία μικρού μήκους «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn.

Σύνταξη
Χανιά: Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο
Στα Χανιά 26.09.25

Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο

Το μικρό αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στα Χανιά - Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

