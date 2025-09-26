Times: «Η UEFA αποφασίζει για την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ»

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA) αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να αποφασίσει εάν θα αποβάλει τις ομάδες του Ισραήλ από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως αποκαλύπτουν οι Times.

Το τελευταίο διάστημα η UEFA αλλά και η FIFA βρίσκονται υπό έντονη πίεση από τον ΟΗΕ και διάφορους διεθνείς φορείς, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση των ισραηλινών συλλόγων από τις διεθνείς διοργανώσεις, ως αντίδραση στις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Exclusive: UEFA set to take decision next week on suspending Israel – with large majority of executive committee and federations understood to be in favour of a ban. https://t.co/Qm7JPPHzfX — Martyn Ziegler (@martynziegler) September 25, 2025

Από βδομάδα η απόφαση

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η εκτελεστική επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει τις προσεχείς ημέρες, με την πλειονότητα των μελών να φέρεται πως στηρίζει τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ.

Η οριστική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα την ερχόμενη εβδομάδα και θα καθορίσει το μέλλον του ισραηλινού ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.