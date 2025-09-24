«Όσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι στο Εuropa League δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού του Ισραήλ»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (24/9, 19.45) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μέσο του Ισραήλ με δημοσίευμά του αναφέρεται στο ενδεχόμενο αποβολής των ομάδων από την Ευρώπη. Συγκεκριμένα το Sport5.co.il ανέφερε πως δεν είναι ορατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Και αυτό το δικαιολογεί από την παρουσία της Μακάμπι στο Europa League τονίζοντας ότι μετά τη διεξαγωγή του σημερινού ματς δεν μπορεί να αλλάξει κάτι λόγω των κανονισμών της UEFA.

Αναλυτικά όσα υποστηρίζει το δημοσίευμα για τις ομάδες του Ισραήλ:

«Ένα τελευταίο ζήτημα που σχετίζεται έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Europa League. Προς μεγάλη χαρά του ισραηλινού ποδοσφαίρου, οι κίτρινοι θα ξεκινήσουν την αγωνιστική περίοδο απόψε με έναν αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ. Η παρουσία των κίτρινων δυσκολεύει πολύ την UEFA, σε περίπτωση ψηφοφορίας αποκλεισμού κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, τουλάχιστον σύμφωνα με τους κανόνες της διοργάνωσης.

Εάν η Μακάμπι Τελ Αβίβ αποκλειστεί, τα αποτελέσματα εναντίον της θα παραμείνουν τα ίδια, ενώ οι ομάδες που δεν θα αγωνιστούν εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα πρέπει να βγάλουν μια αριθμομηχανή και να λάβουν πόντους με τρόπο που θα αποτελεί έναν μέσο όρο βαθμών με βάση τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν μεταξύ άλλων ομάδων ανάλογα με τα επίπεδα ποιότητάς τους.

Μια πολύ περίπλοκη ιστορία και φυσικά καθόλου… αθλητική. Κατά ειρωνικό τρόπο, όσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην Ευρώπη (τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2026), θα είναι λιγότερο άξιο αναφοράς το ενδεχόμενο να αποβληθεί το Ισραήλ, και σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή το θέμα δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη», καταλήγει το δημοσίευμα.