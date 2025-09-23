newspaper
Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:08

Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων

Τονίζουν ότι η FIFA πρέπει να σταματήσει να νομιμοποιεί την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα

Spotlight

Ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ κάλεσε τη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (UEFA) να αναστείλουν τη συμμετοχή του Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, ως αναγκαία αντίδραση απέναντι στη συνεχιζόμενη «γενοκτονία» στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Το πόρισμα της Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και το Ισραήλ, ότι διαπράττεται γενοκτονία, έρχεται να προστεθεί σε μια αυξανόμενη σειρά διεθνών οργάνων που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Η Προσωρινή Διαταγή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (26 Ιανουαρίου 2024) υπενθύμισε σε όλα τα κράτη τη νομική τους υποχρέωση να δράσουν κατά της γενοκτονίας», τόνισαν οι ειδικοί.

Οι ίδιοι σημείωσαν ότι η υποχρέωση πρόληψης, μη διάπραξης και τιμωρίας της «γενοκτονίας» αποτελεί υπέρτατο κανόνα του διεθνούς δικαίου, δεσμευτικό για όλα τα κράτη, χωρίς εξαιρέσεις.

«Ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα», ανέφεραν. «Οι αθλητικοί φορείς δεν πρέπει να κλείνουν τα μάτια σε κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όταν οι πλατφόρμες τους χρησιμοποιούνται για να νομιμοποιούν την αδικία».

«Υπάρχει νομική και ηθική επιταγή να ληφθεί κάθε μέτρο για να τερματιστεί τώρα η γενοκτονία στη Γάζα»

Οι εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν ότι κράτη που φιλοξενούν αθλητικούς οργανισμούς ή διοργανώσεις, καθώς και χώρες που συμμετέχουν σε αγώνες με το Ισραήλ, οφείλουν να εξετάσουν τις δικές τους ευθύνες ώστε να μη μείνουν ουδέτερα απέναντι στη «γενοκτονία».

Τόνισαν επίσης ότι η όποια αποβολή πρέπει να αφορά το κράτος και όχι μεμονωμένους ποδοσφαιριστές: «Οι αθλητές δεν μπορούν να πληρώνουν τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους, άρα δεν πρέπει να υπάρξει καμία διάκριση ή κύρωση σε βάρος τους λόγω καταγωγής ή εθνικότητας».

Υπενθύμισαν ότι στο παρελθόν εθνικές ομάδες κρατών με σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αποκλειστεί από τις διεθνείς διοργανώσεις. Οι διεθνείς αθλητικές ενώσεις, όπως η FIFA και η UEFA, δεσμεύονται από το διεθνές δίκαιο και τις Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Η FIFA πρέπει να σταματήσει να νομιμοποιεί την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», δήλωσαν οι ειδικοί. «Υπάρχει νομική και ηθική επιταγή να ληφθεί κάθε μέτρο για να τερματιστεί τώρα η γενοκτονία στη Γάζα».

Ποιοι είναι οι ειδικοί

Στην παρέμβαση συνυπογράφουν:

  • Η Αλεξάνδρα Ξανθάκη, Ειδική Εισηγήτρια για τα πολιτιστικά δικαιώματα,
  • Η K.P. Ashwini, Ειδική Εισηγήτρια για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφούς μισαλλοδοξίας,
  • Η Francesca Albanese, Ειδική Εισηγήτρια για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη που τελούν υπό κατοχή από το 1967,
  • Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: Pichamon Yeophantong (πρόεδρος), Damilola Olawuyi (αντιπρόεδρος), Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakulevičienė και Robert McCorquodale.

Οι Ειδικοί Εισηγητές, οι Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες και οι Ομάδες Εργασίας αποτελούν τους λεγόμενους Ειδικούς Μηχανισμούς του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόκειται για ανεξάρτητους ειδικούς που εργάζονται σε εθελοντική βάση, δεν είναι προσωπικό του ΟΗΕ ούτε λαμβάνουν μισθό, και δρουν αποκλειστικά με την προσωπική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις ή οργανισμούς.

Οι απόψεις τους δεν εκφράζουν απαραίτητα τον ΟΗΕ ή το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Πολιτική
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσηλωμένοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσηλωμένοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο έργο

23.09.25

