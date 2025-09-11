Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία δήλωσε ότι οι ισραηλινές ομάδες πρέπει να αποκλειστούν από τις αθλητικές διοργανώσεις με τον ίδιο τρόπο που έγινε σε γενικές γραμμές με τις ρωσικές ομάδες, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Η ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως «γενοκτονία» τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα

Η παρουσία μιας ομάδας με το όνομα Israel-Premier Tech στον μεγάλο ποδηλατικό γύρο Vuelta a Espana προκάλεσε τεράστιες διαμαρτυρίες στην Ισπανία.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τον ισραηλινό πόλεμο στη Γάζα ως «γενοκτονία».

Οι έπαινοι του Νετανιάχου στην Israel-Premier Tech

Η Israel-Premier Tech είναι μια ιδιωτική ομάδα που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Ισραηλινοκαναδό επιχειρηματία Σίλβαν Άνταμς και δεν αποτελεί κρατική ομάδα, αλλά έχει επαινεθεί από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την άρνησή της να αποχωρήσει από τον ποδηλατικό γύρο Vuelta a Espana παρά τις έντονες διαμαρτυρίες.

«Είναι δύσκολο να εξηγήσεις και να καταλάβεις ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», δήλωσε η Αλεγρία στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER.

«Δεδομένου ότι έχει συμβεί μια τέτοια σφαγή, μια γενοκτονία, μια τόσο αποτρόπαια κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά, συμφωνώ ότι οι διεθνείς ομοσπονδίες και επιτροπές πρέπει να λάβουν την ίδια απόφαση όπως το 2022», πρόσθεσε.

«Καμία ομάδα, κανένας σύλλογος από τη Ρωσία δεν συμμετείχε σε διεθνή διοργάνωση, και όταν συμμετείχαν μεμονωμένα άτομα, το έκαναν υπό ουδέτερη σημαία και χωρίς εθνικό ύμνο», επισήμανε.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις δηλώσεις της υπουργού Αθλητισμού στην Ισπανία:

La ministra Pilar Alegría aboga por expulsar a los equipos de Israel de las competiciones deportivas https://t.co/jLZZZXz6rr — elDiario.es (@eldiarioes) September 11, 2025

«Ο αθλητισμός δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον κόσμο που τον περιβάλλει»

Η Αλεγρία δήλωσε ότι θα ήθελε οι διοργανωτές του ποδηλατικού γύρου να αποκλείσουν την Israel-Premier Tech από τον αγώνα, αλλά παραδέχθηκε ότι μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ποδηλασίας (UCI).

Οι διαμαρτυρίες για την παρουσία της ισραηλινής ομάδας έχουν επηρεάσει διαδρομές του ποδηλατικού γύρου και ορισμένες από αυτές έχουν συντμηθεί για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Η Αλεγρία δήλωσε ότι ελπίζει να ολοκληρωθεί ο αγώνας, καθώς στην τελική φάση της Κυριακής με προορισμό τη Μαδρίτη αναμένεται να γίνουν μια σειρά από διαμαρτυρίες.

«Δεν θα ήταν καλή είδηση αν ο αγώνας δεν μπορέσει να ολοκληρωθεί», δήλωσε η Αλεγρία.

«Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες με τις διαμαρτυρίες είναι, κατά τη γνώμη μου, λογικό», πρόσθεσε.

«Οι διαμαρτυρίες είναι μια σαφής έκφραση των συναισθημάτων του λαού. Ο αθλητισμός δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον κόσμο που τον περιβάλλει», τόνισε η υπουργός.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 60.000 ανθρώπους. Παιδιά και μωρά πεθαίνουν από την πείνα, τα νοσοκομεία έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε η Αλεγρία.

«Επομένως, είναι σημαντικό ο αθλητισμός, δεδομένης αυτής της κατάστασης, να λάβει θέση τουλάχιστον παρόμοια με αυτή που έλαβε έναντι της Ρωσίας», κατέληξε.