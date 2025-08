Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα, ενώ βάζει συστηματικά στο στόχαστρό του πεινασμένους Παλαιστίνιους που περιμένουν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 135 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες.

Ανάμεσα σε αυτούς, οι 87 ήταν πεινασμένοι Παλαιστίνιοι που περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Άλλοι 771 τραυματίστηκαν σε αυτή τη χρονική περίοδο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει άλλους πέντε Παλαιστίνιους που πέθαναν από την πείνα τις τελευταίες 24 ώρες. Έτσι, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πεθάνει από την πείνα στη Γάζα ανέρχεται πλέον σε 193, ανάμεσά τους 96 παιδιά.

Επίσης, τρεις σοροί ανασύρθηκαν από ερείπια κτιρίων που είχαν καταρρεύσει μετά από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου στο Telegram.

Μέχρι τώρα τουλάχιστον 61.158 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, ενώ άλλοι 151.442 έχουν τραυματιστεί.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Εθνικής Παλαιστίνης, Σουλεϊμάν Αλ Ομπάιντ σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση που στόχευσε αμάχους που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΠΠΟ).

Ο Αλ Ομπάιντ, 41 ετών, ήταν γνωστός ως ο «Πελέ» της Παλαιστίνης και είχε ξεκινήσει την καριέρα του από την ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, τη Χαντάματ Αλ-Σάτι Κλαμπ.

Στη συνέχεια έπαιξε στην Αλ-Αμάρι Γιουθ Σέντερ Κλαμπ στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα Σπορτς Κλαμπ πριν γίνει διεθνής, όπως αναφέρει η ΠΠΟ.

«Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Αλ Ομπάιντ σκόραρε περισσότερα από 100 γκολ, κάτι που τον κατέστησε έναν από τους λαμπρότερους αστέρες του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου», τονίζει η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ο Αλ Ομπάιντ είχε αγωνιστεί σε 19 επίσημα ματς με την Παλαιστίνη και είχε πετύχει 2 γκολ.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H

— Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025