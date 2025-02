«Δείξτε κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ», είναι το όνομα της καμπάνιας που ξεκίνησαν οι οπαδοί της σκωτσέζικης Σέλτικ λόγω του πολέμου στη Γάζα, ενώ πλέον την έχουν αγκαλιάσει οπαδοί πολλών άλλων ομάδων.

Η «Πράσινη Ταξιαρχία» της Σέλτικ είναι γνωστή για τις δράσεις της υπέρ των Παλαιστινίων

Οι οπαδοί της Σέλτικ, γνωστοί για την μακροχρόνια στήριξή τους στους Παλαιστίνιους, ζητούν να υπάρχει αποβολή του Ισραήλ από διεθνείς αγώνες.

Όπως αναφέρει το Middle East Eye, η διαμαρτυρία των οπαδών της Σέλτικ ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ματς της σκωτσέζικης ομάδας με την Μπάγερν Μονάχου σε ματς για το Champions League στις 12 Φεβρουαρίου και έχει αγκαλιαστεί από οπαδούς σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ιρλανδία και Μαλαισία.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις και φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SPARTAK LECCE (@spartaklecce)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lajee Celtic (@lajeeceltic)

Cork City FV v Galway United FC in the League of Ireland last night. Carta Dearg don Iosrael. Red Card Israel. Israel is a terror state. Sport Sanctions Now. @redcardisrael pic.twitter.com/WkAiQGJNcr — Irish Sport for Palestine (@Sport4Palestine) February 15, 2025

Bursaspor fans have responded to the Green Brigade’s (@NCCeltic) call to ‘Show Israel the Red Card,’ standing in solidarity with the Palestinian people. We are proud to stand alongside supporters across the world who advocate for peace and justice. Our thanks go to the Green… https://t.co/jyseujMR7e — Bursaspor Europe & UK (@BursasporEU) February 16, 2025

🇲🇾 Malaysian football fans unveil a tifo of a Palestinian child showing the red card to Israel. 🟥 pic.twitter.com/WTQixcZLCN — Football Talk (@FootballTalkHQ) February 23, 2025

Πανό για αθλητικό μποϊκοτάζ στο Ισραήλ δίπλα στην παλαιστινιακή σημαία

«Κατά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, παρακαλώ δείξτε στο ‘Ισραήλ’ την κόκκινη κάρτα για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα στην UEFA (Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών) και τη FIFA (Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) να εφαρμόσουν το αντίστοιχο καταστατικό τους και να αποβάλουν το ‘Ισραήλ’ από τις διοργανώσεις», έγραφε ένα κόκκινο φυλλάδιο που διανεμήθηκε από τους οπαδούς της «Πράσινης Ταξιαρχίας» της Σέλτικ.

«Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα κάνετε το σωστό, αλλά θα ενωθείτε με τους ποδοσφαιρόφιλους με συνείδηση και θάρρος σε όλο τον κόσμο που θα υιοθετήσουν το ίδιο μήνυμα», τόνιζαν οι οπαδοί της σκωτσέζικης ομάδας.

Λίγες ημέρες αργότερα στην Ισπανία, οπαδοί της Οσασούνα στην Παμπλόνα ανάρτησαν πανό που έγραφε «Δείξτε στο Ισραήλ την κόκκινη κάρτα» μαζί με την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια αγώνα της La Liga εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Osasuna fans respond to the call from Green Brigade (@NCCeltic) to ‘Show Israel the Red Card’ and raise thousands of red cards at their game today versus Real Madrid. It’s believed there are dozens of other actions planned at stadiums across the world over the next few weeks. pic.twitter.com/2xcXUh9XuQ — Liam O’Hare (@Liam_O_Hare) February 15, 2025

«Το ποδόσφαιρο πρέπει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και όχι να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την καταπίεση»

Στην Ελλάδα, οπαδοί του Άρη Θεσσαλονίκης κρατούσαν πανό με το σύνθημα, καθώς και την παλαιστινιακή σημαία, τονίζει το ΜΕΕ.

Στην Τουρκία, οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ και της Μπούρσασπορ εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους στην εκστρατεία της «Πράσινης Ταξιαρχίας».

Οι οπαδοί της Μπούρσασπορ, μάλιστα, ευχαρίστησαν την «Πράσινη Ταξιαρχία» για την έναρξη της εκστρατείας, προσθέτοντας: «Είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε στο πλευρό των οπαδών σε όλο τον κόσμο που υπερασπίζονται την ειρήνη και τη δικαιοσύνη… Το ποδόσφαιρο πρέπει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και όχι να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την καταπίεση».

H αθλητικογράφος Λέιλα Χάμεντ αναρωτήθηκε με ανάρτησή της στο Χ γιατί τα ΜΜΕ αγνοούν το συγκεκριμένο μήνυμα από τους οπαδούς.

The “Show Israel the Red Card” movement we have seen for the last few weeks in stadiums everywhere might be one of the biggest revolutions led by football fans in recent history. Why is mainstream sports media actively ignoring it? No reaction, nor coverage on it whatsoever. pic.twitter.com/QDoBiAU3iq — Leyla Hamed (@leylahamed) February 22, 2025

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 724 Παλαιστίνιους αθλητές και σκάουτερ, συμπεριλαμβανομένων 382 ποδοσφαιριστών, από την έναρξη της επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA).

Το Middle East Eye, στο άρθρο του, θυμίζει ότι η καμπάνια για αθλητικό μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ δεν είναι η πρώτη.

Για παράδειγμα, το 2013 υπήρχε η καμπάνια με όνομα «Κόκκινη κάρτα στον ισραηλινό ρατσισμό».