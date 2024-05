Η Παλαιστίνη ζητά την αποβολή του Ισραήλ από την FIFA (pic)

Η ένταση στην Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται με τις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να σοκάρουν.

Από αυτό το γεγονός δεν μπορεί σίγουρα να μείνει ανεπηρέαστο το ποδόσφαιρο ωστόσο οι ισραηλινές ομάδες συνέχισαν να μετέχουν κανονικά σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Παλαιστίνης, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, σε συνάντηση στη Μπανγκόγκ ζήτησε από τον πρόεδρο τη FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αποβάλει προσωρινά το Ισραήλ, καθώς έκανε λόγο για μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή και γενοκτονία στη Γάζα.

Palestine FA president Jibril Rajoub making an impassioned plea to the #FIFA congress right now: «The Palestinian people, including the Palestinian football family, are in an unprecedented humanitarian catastrophe. We are witnessing a live televised genocide unfolding in Gaza.»

