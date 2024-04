FIFA Ranking: Στην 50η θέση η Ελλάδα – Σταθερά στην κορυφή η Αργεντινή (pic)

Συνολικά 174 αγώνες, διεξήχθησαν στις τέσσερις… γωνιές του πλανήτη, στο πιο πρόσφατο «παράθυρο» για αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου.

Οι ασιατικές ομάδες συμμετείχαν στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ενώ στην Concacaf έγινε η τελική φάση του Nations League. Στην Ευρώπη, διεξήχθησαν οι τελικοί των play off, με την εθνική Ελλάδας ν’ αποκλείεται στα πέναλτι από την Γεωργία (κ.α. και παρ. 0-0) και να χάνει το «εισιτήριο» για το Euro 2024.

Η Αργεντινή παραμένει επικεφαλής, ακολουθούμενη από την Γαλλία, ενώ το Βέλγιο επέστρεψε στο άτυπο «βάθρο», μπροστά από την Αγγλία, Παράλληλα, η Βραζιλία συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα, ενώ έπονται η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Κροατία. Η Ελλάδα υποχώρησε ελάχιστα στην συγκεκριμένη κατάταξη και πλέον βρίσκεται στην 50η θέση.

Οι ομάδες των ΗΠΑ (11η, άνοδος 2 θέσεων), της Κολομβίας (12η, 2), της Ουκρανίας (22η, 2) και της Πολωνίας (28η, 2) βελτίωσαν την θέση τους, όπως επίσης, η Τσεχία (36η, 4), η Παλαιστίνη (93η, 4) και το Κιργιστάν (100η, 4).

The latest #FIFARanking is here! 📈

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 4, 2024