Η Νορβηγία δωρίζει τα έσοδα του αγώνα με το Ισραήλ για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Κίνηση ανθρωπιάς από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας. Η Εθνική της χώρας στις 11 Οκτωβρίου υποδέχεται το Ισραήλ και η Νορβηγία δεσμεύτηκε ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ο αγώνας Νορβηγία-Ισραήλ γίνεται για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Οσλο, όπως αναφέραμε στις 11 Οκτωβρίου αλλά …ξεκίνησε από τώρα λόγω ανακοινώσεων. Η Νορβηγία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του ομίλου, έχοντας κερδίσει και τα τέσσερα παιχνίδια της, με το Ισραήλ στη δεύτερη θέση με έξι βαθμούς σε τρεις αγώνες.

Στον ίδιο όμιλο είναι και η Ιταλία που βρίσκεται με τρεις βαθμούς στην τρίτη θέση, αλλά με δύο παιχνίδια λιγότερα από τη Νορβηγία. Συνεπώς, το αποτέλεσμα του αγώνα της 10ης Οκτωβρίου θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για το ποιος θα προκριθεί απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Νορβηγία νίκησε 3-0 την Ιταλία τον Ιούνιο και 4-2 το Ισραήλ τον Μάρτιο.

Τα εισιτήρια του αγώνα Νορβηγία-Ισραήλ κυκλοφόρησαν και παράλληλα η ΠΟ Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει όλα τα κέρδη για «ανθρωπιστικούς σκοπούς» στο παλαιστινιακό έδαφος της Γάζας.

Επίσης, η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες, δήλωσε: «Ούτε εμείς ούτε άλλοι οργανισμοί μπορούμε να έχουμε αδιάφορη στάση απέναντι στην ανθρωπιστική οδύνη και στις δυσανάλογες επιθέσεις στις οποίες έχει υποβληθεί ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το Ισραήλ συμμετέχει στις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Όμως θέλουμε να διαθέσουμε τα κέρδη σε μια ανθρωπιστική οργάνωση που σώζει ζωές στη Γάζα κάθε μέρα και που συμβάλλει με ενεργή επείγουσα βοήθεια στο πεδίο».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Δεκέμβριο, η Κλάβενες είχε καλέσει για «άμεση παύση των επιθέσεων σε αθώους πολίτες στη Γάζα». Η πρόεδρος της ΠΟ Νορβηγίας είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA και ως πρώτης γυναίκας προέδρου της NFF.

Η Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε μια επιθετική δήλωση για το θέμα στην Telegraph. «Συνήθως δεν παρεμβαίνουμε σε άλλες ομοσπονδίες ως προς το πώς χρησιμοποιούν τα έσοδα από τους αγώνες — ακόμη κι αν προκύπτουν χάρη σε αγώνα απέναντι στην περήφανη εθνική μας ομάδα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα παρεκκλίνουμε από τη συνήθη πρακτική μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επίσης, προσθέτει: «Θα ήταν σκόπιμο ένα μέρος των χρημάτων να κατευθυνθεί σε μια σαφή καταδίκη από τη Νορβηγική Ομοσπονδία για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες Ισραηλινούς πολίτες και παιδιά, ή σε δράσεις υπέρ της απελευθέρωσης 50 ομήρων. Και παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι τα χρήματα δεν θα καταλήξουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή… στη φαλαινοθηρία».

Η ανακοίνωση κλείνει με τη φράση: «Στόχος μας παραμένει να κερδίσουμε και τους τρεις βαθμούς».