Συνεδριάζει η UEFA για πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αναμένεται να συνεδριάσει το μεσημέρι της Τρίτης (23/9) για το αν οι ομάδες και η εθνική του Ισραήλ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις της.

Λόγω της συνεχιζόμενης αιματηρής στρατιωτικής επιχείρησής στη Γάζα, η παγκόσμια κοινότητα πιέζει προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου το Ισραήλ να έχει κυρώσεις σε όλα τα επίπεδα, γι’ αυτό και το #GameOverIsrael ζητά τον αποκλεισμό του από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για μία από τις οργανωμένες καμπάνιες που πιέζουν για την αποπομπή του Ισραήλ, ενώ και αρκετές ομοσπονδίες ανάμεσά τους η ιταλική και η ισπανική εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια στο ενδεχόμενο να αγωνιστούν απέναντι στις ομάδες της χώρας.

Δείτε την ανάρτηση για την πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA:

UEFA’s executive committee is set to vote Tuesday on whether to suspend Israel’s national team and clubs from all European competitions. Qatar has reportedly led a diplomatic push over the past week to bring the motion to a vote, with most UEFA members said to favor suspension.… pic.twitter.com/17oRj0p3m5 — Drop Site (@DropSiteNews) September 21, 2025

Με ποια μέσα προσπαθεί να αποτρέψει το ban της UEFA το Ισραήλ

Μετά την είδηση αυτή, τα ισραηλινά Μέσα αναλύουν τους λόγους που οδήγησαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η ψηφοφορία και κάνουν σαφές ότι οι αρμόδιοι ήδη εργάζονται ώστε να αποτραπεί το ban σε βάρος τους.

Πιο συγκεκριμένα, το «Times of Israel», αναφέρει πως το Κατάρ ήταν αυτό που άσκησε πίεση στην UEFA ώστε να ανοίξει τη σχετική ψηφοφορία, έχοντας άμεση επιρροή στις αποφάσεις της Ομοσπονδίας. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι από τις 20 χώρες που θα έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο τρεις θα στηρίξουν το Ισραήλ, επομένως εάν γίνει η συνεδρίαση, είναι σχεδόν τελειωμένη η υπόθεση.

Στόχος τους είναι επομένως να μην πραγματοποιηθεί καν η σχετική ψηφοφορία, με την εφημερίδα «Israel Hayom» να αναφέρει πως στρατολογήθηκαν σύμμαχοι και… φίλοι της χώρας στον αθλητικό και διπλωματικό κόσμο για να πετύχουν αυτόν τον σκοπό.