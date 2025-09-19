Δύο νέα πρόστιμα από την UEFA στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με άλλα δύο πρόστιμα απ’ την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body) κατά την τριπλή συνεδρίασή της στις 4, 9 και 10 Σεπτεμβρίου για την εξέταση των αγώνων στις Γ’ προκριματικές φάσεις και στα play off των τριών διοργανώσεών της.

Μετά τις 77.875 ευρώ που είχε δεχθεί στα δύο πρόστιμα των εντός έδρας αγώνων με τους Ρέιντζερς και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε άλλα δύο πρόστιμα που θα του κοστίσουν 39.250 ευρώ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τους Ουκρανούς (14/8) και την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σαμσουνσπόρ (21/8).

Συγκεκριμένα, στις αποφάσεις που κοινοποιήθηκαν απ’ την επίσημη ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας το βράδυ της Πέμπτης (18/9), ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα εξής:

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός (0-0), 14 Αυγούστου 2025

Παράπτωμα και κύρωση:

-Απρεπής συμπεριφορά της ομάδας (πάνω από 5 κάρτες), Άρθρο 15(4) Πειθαρχικού Κανονισμού

-Πρόστιμο: 5.250 ευρώ.

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ (2-1), 21 Αυγούστου 2025

Παραπτώματα και κυρώσεις:

-Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού

-Πρόστιμο: 4.000 ευρώ

-Χρήση λέιζερ, Άρθρο 16(2)(δ) Πειθαρχικού Κανονισμού

-Πρόστιμο: 30.000 ευρώ.

Πέρσι (σεζόν 2024/25) το «τριφύλλι» είχε τιμωρηθεί με 10 διαφορετικά πρόστιμα (από προκριματικά και League Phase μέχρι τα νοκ-άουτ), πληρώνοντας συνολικά 330.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι (2023/24) είχε τιμωρηθεί άλλα 9 πρόστιμα με αποτέλεσμα να του παρακρατηθούν στο τέλος της σεζόν 464.500 ευρώ απ’ τα ευρωπαϊκά έσοδά του.

Επιστροφή για Γερεμέγεφ, παραμένει εκτός ο Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Superleague. Ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ αντίθετα, ο Φακούντο Πελίστρι έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ατομικό ακολούθησε ο Πελίστρι».