Το έπος της ΔΕΑΒ και η απολογία για την υπόθεση του Παναθηναϊκού

Πρωτόγνωρη η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ καθώς δεν υπήρξε άλλη με τέτοιο περιεχόμενο στο παρελθόν. Αφενός υποδεικνύει (πρωτοφανές!) πότε πρέπει να εκτιθεί ποινή έδρας που επιβάλει αφετέρου απολογείται γιατί άργησε να αποφασίσει για την τιμωρία του Παναθηναϊκού, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή διεξαγωγής μιας αγωνιστικής χωρίς την παρουσία θεατών, επειδή οι οπαδοί του πέταξαν καθίσματα στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας τους με την Κηφισιά, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Από πού και ως πού η ΔΕΑΒ υποδεικνύει ότι μια ποινή έδρας που επιβάλλει πρέπει να εκτιθεί μετά από διάστημα πέντε ημερών χωρίς να περιλαμβάνεται η μέρα ανακοίνωσης και η μέρα του αγώνα; Γιατί κάτι τέτοιο δεν το είχε ξανακάνει στο παρελθόν; Πρόκειται για επική υπόδειξη επειδή παρεμβαίνει σε ποδοσφαιρικό θέμα!

Όμως, με την τελευταία ανακοίνωση επικαλείται «τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, παρ. 2, περ. γ), εδάφιο β., του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει». Εφόσον οι διατάξεις είναι προηγούμενων ετών γιατί δεν ίσχυαν πριν και ισχύουν τώρα; Και στο παρελθόν είχαν προκύψει άλλα ζητήματα, όμως η ΔΕΑΒ δεν έπαιρνε θέση. Για να το κάνει χρειάστηκε να έρθει η ποινή στον Παναθηναϊκό. Για αυτό αναφέρουμε ότι είναι πρωτοφανές να υποδεικνύει πότε θα εκτιθεί μια ποινή. Επρεπε να το είχε κάνει πριν από έναν χρόνο!

Θυμίζουμε ότι και στον Παναθηναϊκό νόμισαν ότι επρόκειτο να εκτίσουν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (Κυριακή, 21/9) και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ετοίμαζαν προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να πάρουν αναστολή επειδή «σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο η κύρωση της κρατικής επιτροπής για την αθλητική βία εφαρμόζεται αμέσως, καθώς για τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου που ισχύει το πενθήμερο)». Αυτοί τα έλεγαν, έτσι;

Επίσης, η ΔΕΑΒ απολογείται γιατί η απόφαση για την τιμωρία του Παναθηναϊκού βγήκε την Τετάρτη (17/9) αντί για την Δευτέρα (15/9). Αν το είχε κάνει θα είχαν αποφύγει και τη σύγχυση για το πότε εκτίεται η ποινή. Αλλωστε, ήταν γνωστά τα γεγονότα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εννοούμε τη συμπεριφορά των οπαδών του Παναθηναϊκού που πέταξαν καθίσματα στους παίκτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«2. Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν την επιβολή από την ΔΕΑΒ της Διοικητικής Κύρωσης της διεξαγωγής μίας αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για ρίψη από φιλάθλους της καθισμάτων εντός της κερκίδας, πρόσφορων να προκαλέσουν σωματικές κακώσεις προσώπων, στον αγώνα της 14ης Σεπτεμβρίου 2025 με την ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ, η ΔΕΑΒ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό προς αποκατάσταση της αληθείας ως εξής:

α) Οι ρίψεις αντικειμένων πρόσφορων να προκαλέσουν σωματικές κακώσεις φυσικών προσώπων τιμωρούνται όταν λαμβάνουν χώρα όχι μόνον εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και τόσο εντός των κερκίδων όσο και των αποδυτηρίων του γηπέδου.

β) Η ΔΕΑΒ ενήργησε εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την τέλεση του συγκεκριμένου αγώνα (έκδοση Πράξης στις 17/09/2025) και αφού περιήλθαν στην κατοχή της οι εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ., των παρατηρητών του αγώνα καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, στοιχεία τα οποία πρέπει να αποσταλούν σε αυτή εντός 48 ωρών από την τέλεση του αγώνα, όπως ορίζει για όλα τα παραπάνω η διάταξη του άρθρου 1 Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθρο 105 του νόμου 5224/05-08-2025.

γ) Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, παρ. 2, περ. γ), εδάφιο β., του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλει η ΔΕΑΒ εκτίονται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, ή η ΑΑΕ (και εν προκειμένω η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) είναι γηπεδούχος, εκτός (όπως συμβαίνει στην κρινόμενη περίπτωση) εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από 5 ημέρες, όποτε η πράξη της ΔΕΑΒ εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική».