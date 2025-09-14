Κίνδυνος να κλείσει η Λεωφόρος, έρχεται «καμπάνα» από τη ΔΕΑΒ για τον Παναθηναϊκό

Ορατός είναι ο κίνδυνος να κλείσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας εξαιτίας της συμπεριφοράς των οπαδών του Παναθηναϊκού, μετά τη λήξη του αγώνα με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΔΕΑΒ αναμένεται να επέμβει, όπως προβλέπεται από τον αθλητικό νόμο και ο Παναθηναϊκός να κινδυνεύσει με τιμωρία έδρας.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πέταξαν καθίσματα κατά των παικτών της ομάδας τους, αντιδρώντας στην κακή εμφάνιση και στην ήττα. Αν αυτά έχουν γραφτεί στην έκθεση του παρατηρητή της ΔΕΑΒ, άρα η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει τη Δευτέρα (15/9), τότε η ομάδα τους θα κινδυνεύσει με τιμωρία έδρας. Αλλωστε, ο νόμος είναι αυστηρός και προβλέπει τιμωρία έδρας (σ.σ. ποινή κεκλεισμένων των θυρών) μέχρι και ρίψη ενός αντικειμένου. Επίσης, ο νόμος δεν διαχωρίζει όπως ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ που δεν προβλέπει ποινή αν τα επεισόδια των οπαδών στρέφονται εναντίον της ομάδας τους.

Την Κυριακή (21/9) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Όμως, ακόμη και αν τιμωρηθεί εντός της εβδομάδας δεν προλαβαίνει να εκτίσει, επειδή προβλέπεται πενθήμερο χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η μέρα της ανακοίνωσης της ποινής και η μέρα του αγώνα. Από κει και πέρα το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι με τον Ατρόμητο την 6η αγωνιστική (5/10).