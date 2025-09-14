Πολλές αποδοκιμασίες και… ιπτάμενα καθίσματα την στιγμή αποχώρησης του Παναθηναϊκού (video)

Η εικόνα τα λέει όλα από την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού από τον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού.

Η έντονη γιούχα από τους οπαδούς που ταξίδεψαν ως τον Βόλο. Αλλά και τα σπασμένα καθίσματα τα οποία εκσφενδονίζουν. Εικόνα που κάνει τον γύρο των social media.

Και που μπορεί να φέρει και άλλους μπελάδες στην ομάδα του Ρουί Βιτόρια. Διότι πλέον είναι ορατό το ενδεχόμενο και της τιμωρίας της έδρας του. Η παρέμβαση της ΔΕΑΒ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.