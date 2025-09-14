Πολλές αποδοκιμασίες και… ιπτάμενα καθίσματα την στιγμή αποχώρησης του Παναθηναϊκού (video)
Έξαλλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μετά το νέο κάζο, αντέδρασαν κατά την αποχώρηση των παικτών της ομάδας τους από τον αγωνιστικό χώρο
Η εικόνα τα λέει όλα από την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού από τον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού.
Η έντονη γιούχα από τους οπαδούς που ταξίδεψαν ως τον Βόλο. Αλλά και τα σπασμένα καθίσματα τα οποία εκσφενδονίζουν. Εικόνα που κάνει τον γύρο των social media.
Και που μπορεί να φέρει και άλλους μπελάδες στην ομάδα του Ρουί Βιτόρια. Διότι πλέον είναι ορατό το ενδεχόμενο και της τιμωρίας της έδρας του. Η παρέμβαση της ΔΕΑΒ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
- Απάντησε στις δηλώσεις του Σενγκούν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
- Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
- Η απονομή του τροπαίου στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία (pics)
- Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
- MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις