Θεατής ο Βρούτσης στο σκάνδαλο της ΔΕΑΒ

Alert για τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και την επιτροπή του, τη ΔΕΑΒ. Και οι δυο πλευρές εξαφανίστηκαν στην πρώτη δυσκολία της αγωνιστικής περιόδου. Κανονικά, ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να τιμωρηθεί για τα καθίσματα κατά των ποδοσφαιριστών, μετά τη λήξη του αγώνα του με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Πρόκειται για πολύ σοβαρό γεγονός, καθώς η ενέργεια αυτή εγκυμονούσε κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών.

Πού χάθηκε ο Βρούτσης; Πού είναι η ΔΕΑΒ; Η τελευταία έπρεπε ήδη να είχε παρέμβει όπως έκανε σε άλλες περιπτώσεις που δεν ήταν τόσο σοβαρές. Η ΔΕΑΒ που έκλεισε γήπεδα για ρίψη ενός μπουκαλιού νερού (μόνο!), παρόλα αυτά δεν τιμωρεί τον Παναθηναϊκό με κλείσιμο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για τα καθίσματα που έριξαν οι οπαδοί του, βάζοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών. Και μη χειρότερα…

Δεν πρόκειται για απλή πρόκληση της ΔΕΑΒ το ότι κλείνει τα μάτια ή καθυστερεί σε ένα τόσο σοβαρό γεγονός. Πρόκειται για σκάνδαλο. Ο Βρούτσης αδιαφορεί παρά το γεγονός ότι γίνεται λάστιχο και ρεζιλεύεται ο νόμος του και που διαφημίζει σε κάθε ευκαιρία. Πρόκληση και η αδιαφορία του Βρούτση. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε ήδη να τιμωρηθεί ή να κληθεί για εξηγήσεις.

Αποτελεί μεγάλο μυστήριο που η ΔΕΑΒ άλλαξε τακτική. Μήπως αυτό έχει να κάνει με το ότι ο Παναθηναϊκός είναι στριμωγμένος και θέλουν να τον ευνοήσου; Με βάση το νόμο οι εκθέσεις του παρατηρητή της ΔΕΑΒ, της αστυνομίας, του παρατηρητή αγώνα αλλά και το φύλλο αγώνα του διαιτητή βρίσκονται στη διάθεση της ΔΕΑΒ από την Τρίτη 16/9 καθώς ο νόμος προβλέπει να αποστέλλονται εντός 48 ωρών. Με βάση προηγούμενες τακτικές, την ίδια μέρα ανακοινώνονταν και οι ποινές ή οι κλήσεις σε απολογία. Το καθυστερούν για να ρίξουν στα μαλακά τον Παναθηναϊκό;

Πρόκληση! Ο Βρούτσης δεν λέει ότι οι ποινές είναι αυτοματοποιημένες;