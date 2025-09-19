Μεντιλίμπαρ ενόψει Παναθηναϊκού: «Έχουμε μεγάλο ρόστερ, θα υπάρξουν αλλαγές»

Το ματς με την Πάφο ανήκει στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό που έχει μπροστά του το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League, αυτό με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το πώς περιμένει αυτό το ματς ενώ σημείωσε πως σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το τι μπορεί να μάθει από τον αγώνα με την Πάφο:

«Νομίζω πως και τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα ήταν αρκετά παρόμοια μεταξύ τους. Το επίπεδο των αντιπάλων μπορεί να διαφέρει, αλλά ήταν όλα κλειστά παιχνίδια στα οποία δυσκολευτήκαμε να ανοίξουμε την άμυνα τους. Όταν παίζεις με ομάδες που κλείνονται στην άμυνα, τότε πρέπει να εκμεταλλευτείς τις πρώτες ευκαιρίες που έχεις για να κάνεις το παιχνίδι πιο εύκολο. Όσο χάνεις ευκαιρίες τόσο πιο δύσκολο είναι να σκοράρεις».

Για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει σε κανένα πρώτο ημίχρονο έως τώρα:

«Έχει να κάνει και με τον αντίπαλο που είναι πολύ πιο φρέσκος και ξεκούραστος όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Η αντοχή τους μειώνεται όσο περνούν τα λεπτά. Ίσως να έχει να κάνει με αυτό».

Για το αν υπάρχει αρκετή ενέργεια, μετά την πρεμιέρα στο Champions League, για το ντέρμπι της Κυριακής:

«Έχουμε μεγάλο ρόστερ και είναι τώρα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους παίκτες που έχουμε».

Για το πόσο τον δυσκολεύει η αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό:

«Δεν θα αλλάξω τον τρόπο που θα παίξουμε. Νομίζω πως το παιχνίδι αυτό θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει πίσω να μας περιμένει. Νομίζω θα βγουν και αυτοί μπροστά για να κερδίσουν το παιχνίδι, ειδικά αφού παίζουν στην έδρα τους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά περιμένω ένα παιχνίδι πολύ πιο ανοιχτό συγκριτικά με τα προηγούμενα. Εμείς φυσικά δεν θα αλλάξουμε. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για το αήττητο σερί που έχει κόντρα στον Παναθηναϊκό:

«Όχι, δε μπορώ να σκέφτομαι τι έγινε πέρσι. Δεν πρέπει να μείνουμε εκεί και να σκεφτόμαστε αυτό. Νομίζω πως ούτε ο αντίπαλος θα το σκέφτεται. Εξάλλου έχουν καινούργιους παίκτες και καινούργιο προπονητή».

Για το αν θα κάνει αλλαγές:

«Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι παίκτες που έπαιξαν την Τετάρτη. Την Πέμπτη έκαναν αποθεραπεία και το Σάββατο θα δούμε πως θα είναι και θα αποφασίσουμε. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό».

Για την κατάσταση των Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον Μαρτίνς:

«Είναι και οι δύο καλά».