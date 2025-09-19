Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/9) το πρωί ότι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της για την League Phase του Champions League θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο «Lluís Companys», στο Μονζουίκ, απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου.

Μετά την εντυπωσιακή νίκη 2-1 επί της Νιούκαστλ στο Άνφιλντ, οι Καταλανοί συνεχίζουν με αυτοπεποίθηση την ευρωπαϊκή τους πορεία, αν και προς το παρόν δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια από την UEFA για να επιστρέψουν στο ανακαινισμένο Spotify Camp Nou.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο δεύτερος αγώνας της φάσης των ομίλων του Champions League, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 9:00 μ.μ., εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys.

Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τους επόμενους μήνες.

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou».

FC Barcelona official statementhttps://t.co/KlJdwCMYv2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2025

Τι σημαίνει αυτό για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν επίσης ότι και η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 7η αγωνιστική της La Liga, στις 28 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ. Παράλληλα, για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων με τον Ολυμπιακό, το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθεί το ίδιο γήπεδο, καθώς οι κανονισμοί της UEFA δεν επιτρέπουν σε μια ομάδα να έχει περισσότερες από μία έδρες την ίδια σεζόν.