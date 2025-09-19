Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/9) το πρωί ότι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της για την League Phase του Champions League θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο «Lluís Companys», στο Μονζουίκ, απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου.
Μετά την εντυπωσιακή νίκη 2-1 επί της Νιούκαστλ στο Άνφιλντ, οι Καταλανοί συνεχίζουν με αυτοπεποίθηση την ευρωπαϊκή τους πορεία, αν και προς το παρόν δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια από την UEFA για να επιστρέψουν στο ανακαινισμένο Spotify Camp Nou.
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:
«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο δεύτερος αγώνας της φάσης των ομίλων του Champions League, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 9:00 μ.μ., εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys.
Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τους επόμενους μήνες.
Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou».
FC Barcelona official statementhttps://t.co/KlJdwCMYv2
— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2025
Τι σημαίνει αυτό για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν επίσης ότι και η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 7η αγωνιστική της La Liga, στις 28 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ. Παράλληλα, για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων με τον Ολυμπιακό, το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθεί το ίδιο γήπεδο, καθώς οι κανονισμοί της UEFA δεν επιτρέπουν σε μια ομάδα να έχει περισσότερες από μία έδρες την ίδια σεζόν.
- Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
- Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
- Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
- NBA Europe: «Αυτές είναι οι βασικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη λίγκα»
- Το αφιέρωμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το «μικρό ΣΕΦ» της Κύπρου (vid)
- «Ο Ολυμπιακός θα υπογράψει τον Μόντε Μόρις»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις