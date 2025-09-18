Ολυμπιακός: Προκάλεσε αίσθηση ο νέος φωτισμός του «Καραϊσκάκη»

Εντυπωσιακή ήταν η ατμόσφαιρα στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το φαληρικό γήπεδο φόρεσε τα καλά του για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με τις εργασίες βελτίωσης που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα να το έχουν μετατρέψει σε ένα… παλάτι.

Ο νέος φωτισμός αμερικανικής τεχνολογίας, που τοποθετήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και αποτέλεσε μεγάλη επένδυση στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση του Σταδίου, ήταν εντυπωσιακός, ενώ το φωτορυθμικό σόου, το οποίο παράγουν οι νέοι μόνιμοι led προβολείς, είχε γρήγορες εναλλαγές φωτεινότητας, χρωμάτων και σχημάτων.

Το «Γ. Καραϊσκάκης» βελτιώνεται συνεχώς, με νέες τεχνολογίες και είναι πλέον χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα πιο σύγχρονα και φιλόξενα γήπεδα στην Ευρώπη. Ένα εντυπωσιακό γήπεδο το οποίο αναβαθμίστηκε μέσω της βελτίωσης του φωτισμού, που είναι τελευταίας τεχνολογίας.