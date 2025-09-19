sports betsson
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
19.09.2025 | 14:41
Χωρίς πλοία την 1η Οκτωβρίου λόγω απεργίας της ΠΝΟ
Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:59

Το απόγευμα της Παρασκευής κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Ολυμπιακός - Λεβαδειακός της 5ης αγωνιστικής της Super League, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 13ο σερί sold out στον αγώνα με την Πάφο για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να αποτελεί σημαντικό αρωγό στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μετά το πρώτο ευρωπαϊκό ματς της σεζόν ακολουθεί ντέρμπι «αιωνίων» για την 4η αγωνιστική της Super League και έπειτα οι νταμπλούχοι Ελλάδα φιλοξενούν τον Λεβαδειακό για την 5η. Ενόψει αυτής της αναμέτρησης η πειραϊκή ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια, τα οποία κυκλοφορούν μέσω ίντερνετ από το απόγευμα της Παρασκευής στις 17:00.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» το Σάββατο 27/09 και ώρα 18:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν ΜΟΝΟ μέσω Internet (www.olympiacos.org) από την Παρασκευή 19/09 και ώρα 17:00 και έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr.

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας πρώτα το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό. Για λοιπές περιπτώσεις ανατρέξτε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο (δεν επιλέγουν το Skip) και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους, η επιλογή event tickets στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι μόνο για αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα και ώρες 13:30 – 16:30 να επισκεφθούν τα εκδοτήρια (Στάδιο Καραϊσκακη – Θύρα 25).

Αυστηρώς θα εξυπηρετούνται μόνο οι φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.ticketmaster.gr και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
– Επειδή βάσει του νέου νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, παρακαλείστε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτηρίου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι τα ίδια).

– Παρακαλείστε να προσωποποιείτε το εισιτήριο σας προτού της άφιξη σας στο γήπεδο.

– Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας να αγοράζουν εισιτήρια ΜΟΝΟ από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.ticketmaster.gr και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

– Τονίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές σε αυτά δεν γίνονται.

Τιμές

15, 20, 25, 35, 45, 55, 120 (VIP), 180 (VVIP).

Για τα παιδιά που είναι γεννημένα από το 2010 και μετά, θα υπάρχουν εισιτήρια σε ειδικές τιμές, με υποχρεωτική παρουσία συνοδού. Για αυτό τον αγώνα για τα παιδικά εισιτήρια δεν απαιτείται η κάρτα φιλάθλου. Σε περίπτωση που αγοραστεί παιδικό εισιτήριο για φίλαθλο γεννημένο πριν το 2010, αυτό θα ακυρώνεται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.

Μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας

Οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας και μόνο αυτοί, θα μπορούν να μεταβιβάσουν το εισιτήριo τους έως και τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Για τις οδηγίες μεταβίβασης πατήστε εδώ.
Στα εισιτήρια μεμονωμένων αγώνων δεν γίνονται μεταβιβάσεις.

Πληροφορίες

ticketing@olympiacos.org

Κάρτα Φιλάθλου Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26, ποσό που θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στο ταμείο του Ερασιτέχνη, ώστε να συνεχίσουν οι ομάδες μας να πρωταγωνιστούν σε όλα τα αθλήματα.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μέσω του www.olympiacossfp.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060 ή στο members@osfp.gr.»

Τράπεζες
UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

inWellness
inTown
Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)
Ποδόσφαιρο 19.09.25
Ποδόσφαιρο 19.09.25

Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη, στη Μπενφίκα, ωστόσο ο διεθνής φορ δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που συνεργάζεται με τον θρυλικό Πορτογάλο τεχνικό!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 19.09.25

«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)

Σαν σήμερα, πριν 5 χρόνια, ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα είχε φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ και οι «κόκκινοι» δεν θα μπορούσαν να το ξεχάσουν, κάνοντας ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media.

Σύνταξη
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)
Ποδόσφαιρο 19.09.25
Ποδόσφαιρο 19.09.25

Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη, στη Μπενφίκα, ωστόσο ο διεθνής φορ δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που συνεργάζεται με τον θρυλικό Πορτογάλο τεχνικό!

Σύνταξη
«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.09.25
Ποδόσφαιρο 19.09.25

«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)

Σαν σήμερα, πριν 5 χρόνια, ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα είχε φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ και οι «κόκκινοι» δεν θα μπορούσαν να το ξεχάσουν, κάνοντας ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media.

Σύνταξη
Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Champions League 19.09.25
Champions League 19.09.25

Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
Champions League 18.09.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι για την 1η αγωνιστική του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ
Champions League 18.09.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
Champions League 18.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
Champions League 18.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)
Ποδόσφαιρο 19.09.25
Ποδόσφαιρο 19.09.25

Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη, στη Μπενφίκα, ωστόσο ο διεθνής φορ δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που συνεργάζεται με τον θρυλικό Πορτογάλο τεχνικό!

Σύνταξη
Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
Στα Χανιά 19.09.25
Στα Χανιά 19.09.25

Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί - Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά

Ο άνδρας, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία, προσποιήθηκε τον πελάτη και στο μέσο της διαδρομής έβγαλε μαχαίρι στην οδηγό του ταξί και την απείλησε, αρπάζοντάς της τις εισπράξεις

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Κυθήρων – Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους
Δείτε φωτογραφίες 19.09.25
Δείτε φωτογραφίες 19.09.25

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο νοσοκομείο Κυθήρων - Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Κυθήρων - Μίλησε για «μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.09.25
Ποδόσφαιρο 19.09.25

«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)

Σαν σήμερα, πριν 5 χρόνια, ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα είχε φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ και οι «κόκκινοι» δεν θα μπορούσαν να το ξεχάσουν, κάνοντας ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media.

Σύνταξη
Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
Επιχείρηση τρομοκράτησης 19.09.25
Επιχείρηση τρομοκράτησης 19.09.25

«Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής προς τη νότια Γάζα

Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς - Νέες απειλές και επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Σειρά επαφών 19.09.25
Σειρά επαφών 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Greek Coffee Prices Soar to 45-year High
English edition 19.09.25

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High

Greek consumers are facing steep price hikes in their daily cup of coffee, with costs rising nearly 19% in the past year and futures hitting levels not seen in almost half a century. Experts warn the trend is unlikely to ease any time soon

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Μπάσκετ 19.09.25
Μπάσκετ 19.09.25

Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»

Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

