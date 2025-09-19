sports betsson
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παναθηναϊκός: «Πήγαινε-έλα» και παραμονές στη διοίκηση
Ποδόσφαιρο 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:35

Παναθηναϊκός: «Πήγαινε-έλα» και παραμονές στη διοίκηση

Οι αλλαγές στον Παναθηναϊκό δεν αφορούν μόνο την τεχνική ηγεσία, αλλά και άλλα κομμάτια της ΠΑΕ, που περιμένουν τις αποφάσεις του Αλαφούζου.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μηνύματα: Γιατί ακόμα και οι φίλοι, μας αφήνουν στο… διαβάστηκε;

Μηνύματα: Γιατί ακόμα και οι φίλοι, μας αφήνουν στο… διαβάστηκε;

Spotlight

Ο αντικαταστάτης του Ρουί Βιτόρια μοιάζει ως το μείζον θέμα στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού και ο Σεργκέι Ρεμπρόφ προβάλλει ως ο επικρατέστερος υποψήφιος. Ωστόσο, ο Γιάννης Αλαφούζος (για πολλοστή φορά, είναι η αλήθεια) σκέφτεται αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, προκειμένου να την καταστήσει πιο λειτουργική και να διορθώσει τις παθογένειες.

Πάντως, ανάλογες σκέψεις διακατείχαν τον εφοπλιστή τους περασμένους Φεβρουάριο και Μάρτιο. Τότε, το αφεντικό του Τριφυλλιού είχε συναντήσεις στο εξωτερικό με γραφεία που ειδικεύονται στο ποδοσφαιρικό μάνατζμεντ, είχε προχωρήσει σε συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους για τη θέση του CEO και συζητούσε διάφορα σενάρια.

Εντούτοις, η μεταρρυθμιστική ορμή του Αλαφούζου εξαντλήθηκε στην πρόσληψη του Τάκη Φύσσα ως σύμβουλου στρατηγικού σχεδιασμού. Επιπλέον, ο ρόλος του παλαίμαχου αριστερού μπακ περιορίστηκε σε συμβουλευτικός και δεν είχε καθοριστική συμβολή σε καμία από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις.

Τις συνέπειες της αναβλητικότητας του ο Αλαφούζος τις διαπιστώνει τώρα. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ επεξεργάζεται εισηγήσεις και έχει συσκέψεις για τις αλλαγές που χρειάζεται η διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με συνομιλητές του, ο Αλαφούζος αυτή τη φορά θα προβεί σε τομές, αρχής γενομένης από την προσθήκη ενός στελέχους στο διοικητικό οργανόγραμμα. Πρόκειται για άνθρωπο που έχει παρελθόν στο club και θα εκπλήξει ευχάριστα τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Η φημολογία θέλει τον Μάρκους Μπεργκ να δραστηριοποιείται στον Παναθηναϊκό, με ένα χαρτοφυλάκιο που θα τον εμπλέξει ενεργά στην καθημερινότητα. Ο Σουηδός επιθετικός είναι αγαπητός στον κόσμο, θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο με κάποιο τρόπο και είχε μία συνεργασία γενικών καθηκόντων με τη Γκέτεμποργκ. Επιπλέον, η περίπτωση του Μπεργκ είχε τεθεί υπόψη του Αλαφούζου πριν μερικούς μήνες αλλά δεν προχώρησε.

Στον αντίποδα, παρά την αυξημένη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φίλων του Τριφυλλιού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου συνεχίζει τη δουλειά του. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού έχει ανάμειξη στις διεργασίες για την πρόσληψη του νέου προπονητή και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται η αποπομπή του.

Άλλωστε, δεν αποκλείονται ανακατατάξεις σε άλλες λειτουργίες της ΠΑΕ, που δεν σχετίζονται άμεσα με το αγωνιστικό. Ο Αλαφούζος θα κοινοποιήσει σύντομα τις αποφάσεις, μαζί με τα πρόσωπα που θα έρθουν ή θα φύγουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μηνύματα: Γιατί ακόμα και οι φίλοι, μας αφήνουν στο… διαβάστηκε;

Μηνύματα: Γιατί ακόμα και οι φίλοι, μας αφήνουν στο… διαβάστηκε;

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)

Η La Liga δημοσίευσε τα μισθολογικά όρια, με τη Μπαρτσελόνα να υφίστατο μείωση και τη Σεβίλλη αύξηση αλλά να είναι ακόμη στα χαμηλά! Μακράν πρώτη η Ρεάλ, με διπλάσιο όριο από τη Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη, στη Μπενφίκα, ωστόσο ο διεθνής φορ δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που συνεργάζεται με τον θρυλικό Πορτογάλο τεχνικό!

Σύνταξη
«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)

Σαν σήμερα, πριν 5 χρόνια, ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα είχε φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ και οι «κόκκινοι» δεν θα μπορούσαν να το ξεχάσουν, κάνοντας ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media.

Σύνταξη
Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Champions League 19.09.25

Στο Μονζουίκ το Μπαρτσελόνα-Παρί – Τι σημαίνει αυτό για το ματς με τον Ολυμπιακό

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως το ματς κόντρα στην Παρί για τη 2η αγωνιστική του Champions League θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όλα δείχνουν πως εκεί θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό, αφού η UEFA δεν επιτρέπει αλλαγή έδρας μέσα στην ίδια σεζόν…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς
Γνωστοί-άγνωστοι 19.09.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκηματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
«Διχασμένες κοινωνίες» 19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Ελλάδα 19.09.25

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)

Η La Liga δημοσίευσε τα μισθολογικά όρια, με τη Μπαρτσελόνα να υφίστατο μείωση και τη Σεβίλλη αύξηση αλλά να είναι ακόμη στα χαμηλά! Μακράν πρώτη η Ρεάλ, με διπλάσιο όριο από τη Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια; Η θέση της Ελλάδας
Δημοσκόπηση Gallup 19.09.25

Περπατώντας στην πόλη, όταν ο φόβος δεν είναι εδώ - Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς;

Στην Ελλάδα η μία στις δύο γυναικες φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη στο δρόμο τη νύχτα. Αυτό προκύπτει απο τη νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup για την ασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
«Συναισθηματική αξία» 19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο