Ο αντικαταστάτης του Ρουί Βιτόρια μοιάζει ως το μείζον θέμα στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού και ο Σεργκέι Ρεμπρόφ προβάλλει ως ο επικρατέστερος υποψήφιος. Ωστόσο, ο Γιάννης Αλαφούζος (για πολλοστή φορά, είναι η αλήθεια) σκέφτεται αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, προκειμένου να την καταστήσει πιο λειτουργική και να διορθώσει τις παθογένειες.

Πάντως, ανάλογες σκέψεις διακατείχαν τον εφοπλιστή τους περασμένους Φεβρουάριο και Μάρτιο. Τότε, το αφεντικό του Τριφυλλιού είχε συναντήσεις στο εξωτερικό με γραφεία που ειδικεύονται στο ποδοσφαιρικό μάνατζμεντ, είχε προχωρήσει σε συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους για τη θέση του CEO και συζητούσε διάφορα σενάρια.

Εντούτοις, η μεταρρυθμιστική ορμή του Αλαφούζου εξαντλήθηκε στην πρόσληψη του Τάκη Φύσσα ως σύμβουλου στρατηγικού σχεδιασμού. Επιπλέον, ο ρόλος του παλαίμαχου αριστερού μπακ περιορίστηκε σε συμβουλευτικός και δεν είχε καθοριστική συμβολή σε καμία από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις.

Τις συνέπειες της αναβλητικότητας του ο Αλαφούζος τις διαπιστώνει τώρα. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ επεξεργάζεται εισηγήσεις και έχει συσκέψεις για τις αλλαγές που χρειάζεται η διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με συνομιλητές του, ο Αλαφούζος αυτή τη φορά θα προβεί σε τομές, αρχής γενομένης από την προσθήκη ενός στελέχους στο διοικητικό οργανόγραμμα. Πρόκειται για άνθρωπο που έχει παρελθόν στο club και θα εκπλήξει ευχάριστα τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Η φημολογία θέλει τον Μάρκους Μπεργκ να δραστηριοποιείται στον Παναθηναϊκό, με ένα χαρτοφυλάκιο που θα τον εμπλέξει ενεργά στην καθημερινότητα. Ο Σουηδός επιθετικός είναι αγαπητός στον κόσμο, θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο με κάποιο τρόπο και είχε μία συνεργασία γενικών καθηκόντων με τη Γκέτεμποργκ. Επιπλέον, η περίπτωση του Μπεργκ είχε τεθεί υπόψη του Αλαφούζου πριν μερικούς μήνες αλλά δεν προχώρησε.

Στον αντίποδα, παρά την αυξημένη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φίλων του Τριφυλλιού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου συνεχίζει τη δουλειά του. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού έχει ανάμειξη στις διεργασίες για την πρόσληψη του νέου προπονητή και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται η αποπομπή του.

Άλλωστε, δεν αποκλείονται ανακατατάξεις σε άλλες λειτουργίες της ΠΑΕ, που δεν σχετίζονται άμεσα με το αγωνιστικό. Ο Αλαφούζος θα κοινοποιήσει σύντομα τις αποφάσεις, μαζί με τα πρόσωπα που θα έρθουν ή θα φύγουν.