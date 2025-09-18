Η βαθμολογία της UEFA: Στην 11η θέση παραμένει η Ελλάδα

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να δίνουν 200 βαθμούς στην Ελλάδα.

Η χώρα μας πλέον έχει 37.712 βαθμούς και βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA, ενώ οι Τσέχοι που είναι στην 10η θέση έχουν 40.500 βαθμούς και οι 9οι Τούρκοι 43.600. Οι 12οι Νορβηγοί έχουν 36.687 και οι 13οι Πολωνοί 35.875.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.500 (4/5)

11. Ελλάδα 37.712 (4/5)

12. Νορβηγία 36.687(4/5)

13. Πολωνία 35.875 (4/4)

14. Δανία 35.231 (2/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –