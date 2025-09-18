Η βαθμολογία της UEFA: Στην 11η θέση παραμένει η Ελλάδα
Συνεχίζεται η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League - Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA μετά τα αποψινά παιχνίδια.
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να δίνουν 200 βαθμούς στην Ελλάδα.
Η χώρα μας πλέον έχει 37.712 βαθμούς και βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA, ενώ οι Τσέχοι που είναι στην 10η θέση έχουν 40.500 βαθμούς και οι 9οι Τούρκοι 43.600. Οι 12οι Νορβηγοί έχουν 36.687 και οι 13οι Πολωνοί 35.875.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:
9. Τουρκία 43.600 (3/5)
10. Τσεχία 40.500 (4/5)
11. Ελλάδα 37.712 (4/5)
12. Νορβηγία 36.687(4/5)
13. Πολωνία 35.875 (4/4)
14. Δανία 35.231 (2/4)
15. Αυστρία 31.850 (3/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
