Μεντιλίμπαρ: «Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως επί της Πάφου στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, όμως η αμυντική λειτουργία των πρωταθλητών Κύπρου… άντεξε, με τις δύο ομάδες να μένουν έτσι στο 0-0 στο Καραϊσκάκη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκθείασε αυτή ακριβώς την εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία του αντιπάλου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια έμπειρη ομάδα που ξέρει πως να διαχειριστεί και το αριθμητικό μειονέκτημα που είχε από πολύ νωρίς στο ματς.

Παράλληλα όμως, ο Βάσκος τεχνικός τόνισε ότι ακόμη η διοργάνωση έχει πολύ δρόμο μπροστά της και πως κανείς πραγματικά δεν ξέρει πόσοι βαθμοί θα χρειαστούν σε μια ομάδα ώστε να καταφέρει να συνεχίσει τουλάχιστον στα play-off. «Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που παίζουμε στο Champions League. Πρέπει να σκεφτόμαστε ένα ένα τα παιχνίδια», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Πειραιωτών.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV μετά το Ολυμπιακός – Πάφος 0-0:

Για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα: «Ήταν πάρα πολύ καλή η άμυνα του αντιπάλου. Δεν μας επέτρεψαν ξεκάθαρο σουτ. Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο δεν μας άφησαν να τους απειλήσουμε καθόλου».

Για το αν το γεγονός ότι η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες δυσκόλεψε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό καθώς κλείστηκε στην άμυνά της: «Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Όταν είσαι με 11 έχεις την επιθυμία να βγεις μπροστά. Αλλιώς με δέκα έχεις το νου σου στην άμυνα. Η Πάφος είναι μια ομάδα που ξέρει να αγωνίζεται καλά, είναι μια έμπειρη ομάδα».

Για το αν αυτοί οι δύο χαμένοι βαθμοί θα λείψουν από τον Ολυμπιακό στη συνέχεια: «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που παίζουμε στο Champions League. Πρέπει να σκεφτόμαστε ένα ένα τα παιχνίδια. Τώρα κοιτάμε τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πόσους βαθμούς χρειάζεται μια ομάδα για να συνεχίσει».