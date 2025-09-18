Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Το επεισοδιακό σκηνικό στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης λίγο μετά το τρίτο γκολ της Λίβερπουλ (στη νίκη των «κόκκινων» με 3-2 στον αγώνα των δύο ομάδων για την League Phase του Champions League), οδήγησε στην αποβολή του προπονητή των «ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε καθώς «τα αίματα άναψαν» για τα καλά και απειλήθηκε σύρραξη.

Ο Αργεντίνος τεχνικός της ισπανικής ομάδας κατηγόρησε οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας για απαράδεκτη συμπεριφορά και χρειάστηκε η επέμβαση των ψυχραιμότερων για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Ο Σιμεόνε αποβλήθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης, αλλά στην συνέντευξη Τύπου επέμεινε πως υπεύθυνοι για τα όσα έγιναν, ήταν οπαδοί της Λίβερπουλ πίσω από τον πάγκο της Ατλέτικο.

Ωστόσο αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η UEFA ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, μετά τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία διακρίνεται βοηθός του Σιμεόνε, να φτύνει οπαδούς της αγγλικής ομάδας.

Uefa could launch probe after Atletico coach appears to spit at Liverpool fans https://t.co/p7R3EdDtZv — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 18, 2025

Το θέμα έφτασε στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία και όπως έγινε γνωστό, η UEFA θα καλέσει τους εμπλεκόμενους σε απολογία και όλα δείχνουν ότι… έρχονται τιμωρίες.

Οι οπαδοί των «κόκκινων» υποστηρίζουν πως όλα ξεκίνησαν μετά το φτύσιμο του συνεργάτη του Σιμεόνε και πλέον αναμένονται οι αποφάσεις από τη Νιόν.

Ο Αργεντίνος προπονητής της Ατλέτικο, επέμεινε πάντως στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, λέγοντας πως η αποβολή του ήταν άδικη γιατί «οπαδοί της Λίβερπουλ τον έβριζαν καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα».

Ο Σιμεόνε μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε λέγοντας. «Η αντίδραση μου δεν δικαιολογείται, αλλά ξέρεις τι είναι να σε βρίζουν και να σε προσβάλουν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος του αγώνα;

Είδα το τρίτο γκολ που δεχθήκαμε, γύρισα πίσω μου και οι προσβολές δεν σταματούσαν. Συνέχισαν να με βρίζουν. Άνθρωπος είμαι και αντέδρασα».

Ο Σιμεόνε, που όπως προαναφέραμε αποβλήθηκε από τον διαιτητή, περιμένει να μάθει ποια θα είναι η τιμωρία που θα του επιβάλει η UEFA, ενώ θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανό και το ενδεχόμενο τιμωρίας ενός εκ των βοηθών του.