Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:30

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το επεισοδιακό σκηνικό στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης λίγο μετά το τρίτο γκολ της Λίβερπουλ (στη νίκη των «κόκκινων» με 3-2 στον αγώνα των δύο ομάδων για την League Phase του Champions League), οδήγησε στην αποβολή του προπονητή των «ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε καθώς «τα αίματα άναψαν» για τα καλά και απειλήθηκε σύρραξη.

Ο Αργεντίνος τεχνικός της ισπανικής ομάδας κατηγόρησε οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας για απαράδεκτη συμπεριφορά και χρειάστηκε η επέμβαση των ψυχραιμότερων για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Ο Σιμεόνε αποβλήθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης, αλλά στην συνέντευξη Τύπου επέμεινε πως υπεύθυνοι για τα όσα έγιναν, ήταν οπαδοί της Λίβερπουλ πίσω από τον πάγκο της Ατλέτικο.

Ωστόσο αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η UEFA ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, μετά τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία διακρίνεται βοηθός του Σιμεόνε, να φτύνει οπαδούς της αγγλικής ομάδας.

Το θέμα έφτασε στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία και όπως έγινε γνωστό, η UEFA θα καλέσει τους εμπλεκόμενους σε απολογία και όλα δείχνουν ότι… έρχονται τιμωρίες.

Οι οπαδοί των «κόκκινων» υποστηρίζουν πως όλα ξεκίνησαν μετά το φτύσιμο του συνεργάτη του Σιμεόνε και πλέον αναμένονται οι αποφάσεις από τη Νιόν.

Ο Αργεντίνος προπονητής της Ατλέτικο, επέμεινε πάντως στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, λέγοντας πως η αποβολή του ήταν άδικη γιατί «οπαδοί της Λίβερπουλ τον έβριζαν καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα».

Ο Σιμεόνε μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε λέγοντας. «Η αντίδραση μου δεν δικαιολογείται, αλλά ξέρεις τι είναι να σε βρίζουν και να σε προσβάλουν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος του αγώνα;

Είδα το τρίτο γκολ που δεχθήκαμε, γύρισα πίσω μου και οι προσβολές δεν σταματούσαν. Συνέχισαν να με βρίζουν. Άνθρωπος είμαι και αντέδρασα».

Ο Σιμεόνε, που όπως προαναφέραμε αποβλήθηκε από τον διαιτητή, περιμένει να μάθει ποια θα είναι η τιμωρία που θα του επιβάλει η UEFA, ενώ θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανό και το ενδεχόμενο τιμωρίας ενός εκ των βοηθών του.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Business
Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
On Field 18.09.25

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου

Ο Ντενίζ Αϊτεκίν δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στο διαδίκτυο, ταξιδεύει ως ομιλητής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, δίνει διαλέξεις για τη διαιτησία, ενώ σταματάει το καλοκαίρι τη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
On Field 18.09.25

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής
On Field 14.09.25

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε, με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα
On Field 14.09.25

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Πλουραλισμός, αποτελεσματικότητα, κυριαρχία. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη Super League με άγριες διαθέσεις και το πόδι στο γκάζι, με τους εντυπωσιακούς αριθμούς του να το επιβεβαιώνουν...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν
«Επίσκεψη ευγένειας» 18.09.25

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος συναντήθηκε «κρυφά» με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο «μενού» φαίνεται να ήταν η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό πρόεδρο –ίσως η Γάζα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα
Βουλή 18.09.25

Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

«Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο λαός «έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
Βίντεο 18.09.25

«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες
Λιτότητα εν όψει 18.09.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία
Εποχή της οθόνης 18.09.25

«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία

Καθώς μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι όλο και περισσότεροι Gen Z μένουν κλεισμένοι στο σπίτι για μέρες, γίνεται πιο κατανοητό γιατί παρατηρούμε μαζική επιδείνωση της ψυχικής υγείας και άνοδο της «εποχής της οργής»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος
Λαθρεμπόριο 18.09.25

Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος

Τα λαθραία προϊόντα εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε κοντέινερ φορτηγού με πινακίδες Κοσόβου. Συνελήφθη ο οδηγός, κατασχέθηκαν τα είδη ατμίσματος (υγρά αναπληρωσης και ηλεκτρονικά τσιγάρα) και το φορτηγό.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου

Ο Ντενίζ Αϊτεκίν δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στο διαδίκτυο, ταξιδεύει ως ομιλητής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, δίνει διαλέξεις για τη διαιτησία, ενώ σταματάει το καλοκαίρι τη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης
Μπαίνουν κανόνες 18.09.25

Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η νομοθεσία στην Ιταλία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών και επιβάλλει ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο
«Θάλασσα φιλίας» 18.09.25

Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Κοινή ναυτική άσκηση που θα πραγματοποιήσουν Τουρκία και Αίγυπτος 22-26 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύνταξη
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Ελλάδα 18.09.25 Upd: 18:38

Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Συγκεντρώσεις και πορείες για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πέρρος - Φωτογραφίες/βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Culture Live 18.09.25

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αβροφροσύνες Γκουαρδιόλα – Ντοναρούμα πριν το μεγάλο ματς στο Μάντσεστερ. Σιτι - Νάπολι απόψε στο Έτιχαντ με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε.

Γιάννης Κουριδάκος
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
«Μαξίμου Α.Ε.» 18.09.25

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
East Village 18.09.25

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
WSJ 18.09.25

«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

