Μια ήττα που φέρνει αμφισβήτηση για τον Σιμεόνε

Η ήττα της Ατλέτικο στην πρεμιέρα απέναντι στην Εσπανιόλ φέρνει για πρώτη φορά σοβαρή κριτική στο πρόσωπο του Ντιέγκο Σιμεόνε μετά από δεκαπέντε χρόνια αήττητης παρουσίας σε πρεμιέρες πρωταθλήματος.

Για πρώτη φορά από το μακρινό 2009, η Ατλέτικο Μαδρίτης γνώρισε ήττα στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος. Τότε, με προπονητή τον Άμπελ Ρεσίνο, οι «ροχιμπλάνκος» ηττήθηκαν στη Μάλαγα. Πλέον, το 2025, η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά με μια μεγάλη διαφορά: στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Ντιέγκο Πάμπλο Σιμεόνε, ο άνθρωπος που για περισσότερο από μια δεκαετία είχε εξασφαλίσει σταθερότητα, συνέπεια και νικηφόρα ξεκινήματα.

Η ήττα με 2-1 από την Εσπανιόλ στο «Κορνεγιά» ήρθε ως ψυχρολουσία για τον σύλλογο και τους φίλους του, οι οποίοι είχαν χτίσει υψηλές προσδοκίες μετά από μια περίοδο έντονων μεταγραφικών διεργασιών. Πέντε νέα πρόσωπα βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα, με την αίσθηση ότι το φετινό ρόστερ έχει το βάθος και την ποιότητα για να διεκδικήσει στα ίσα το πρωτάθλημα. Ωστόσο, τα 90 λεπτά της πρεμιέρας άφησαν ερωτήματα.

Στο πρώτο ημίχρονο, η Ατλέτικο έδειξε ενθαρρυντικά σημάδια: είχε ρυθμό, επιθετικότητα και φαινόταν πως ο νέος κεντρικός άξονας μπορούσε να παράξει ποδόσφαιρο με σαφή ταυτότητα. Παρ’ όλα αυτά, οι αλλαγές του Σιμεόνε στην επανάληψη έφεραν σταδιακή υποχώρηση και τελικά κατάρρευση. Η Εσπανιόλ βρήκε χώρους, πίεσε, και με γκολ των Μιγκέλ Ρούμπιο και Πέρε Μίγια γύρισε το ματς μέσα σε λίγα λεπτά.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική ανατροπή. Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Σιμεόνε ξεκινάει με ήττα, σπάζοντας το εντυπωσιακό ρεκόρ των 15 αήττητων πρεμιερών (8 νίκες, 6 ισοπαλίες). Και ήρθε στη σεζόν με τις περισσότερες προσδοκίες από την εποχή της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Η κριτική προς τον Αργεντινό τεχνικό δεν άργησε να έρθει. Το αγωνιστικό πρόσωπο του δεύτερου ημιχρόνου, η απώλεια ελέγχου και η αδυναμία προσαρμογής στις απαιτήσεις του παιχνιδιού έθεσαν ερωτήματα για τη στρατηγική του. Πολλοί κάνουν λόγο για έλλειψη αυτοπεποίθησης και μη καθορισμένο αγωνιστικό σχέδιο, παρά τις θερινές προσθήκες και την εμπειρία του τεχνικού τιμ.

Η Ατλέτικο, μετά από αυτή την ήττα, δεν έχει περιθώρια για άλλες απώλειες. Με Ελτσε και Αλαβές να ακολουθούν πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η ομάδα του Σιμεόνε είναι υποχρεωμένη να απαντήσει με δύο νίκες, αν δεν θέλει να μείνει νωρίς πίσω στη βαθμολογία και να επιτρέψει την ένταση να επεκταθεί στα αποδυτήρια και στις εξέδρες.

Ο Σιμεόνε, παρά την αδιαμφισβήτητη ιστορική του προσφορά στον σύλλογο, βρίσκεται για πρώτη φορά μπροστά σε πραγματική δοκιμασία αξιοπιστίας. Η πίεση είναι πλέον μεγάλη – όχι μόνο για αποτελέσματα, αλλά και για να αποδείξει ότι μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας που φιλοδοξεί, και όχι απλώς να επιβιώνει. Το «παραλίγο» δεν είναι πια αρκετό…