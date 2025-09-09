Κόντρα μεταξύ Γκατούζο και Ισραηλινού παίκτη: «Βούλωσέ το» (vid)
Ένταση επικράτησε μετά το Ισραήλ – Ιταλία, με τον προπονητή της «σκουάντρα ατζούρα», Τζενάρο Γκατούζο, να φωνάζει σε Ισραηλινό.
Συγκλονιστικό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «σκουάντρα ατζούρα» ήταν αυτή που επικράτησε με 5-4, με το γκολ του Τονάλι στις καθυστερήσεις, και ξεκίνησε ιδανικά την εποχή του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο.
Ο Ιταλός τεχνικός, που ανέλαβε τον Ιούνιο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ολοκλήρωσε την πρώτη διακοπή των Εθνικών ομάδων εντυπωσιακά, καθώς κέρδισε και τα δύο παιχνίδια απέναντι σε Εσθονία και Ισραήλ, με την ομάδα του να σκοράρει 10 φορές, επικρατώντας 5-0 και 5-4 αντίστοιχα.
Μετά το τελευταίο παιχνίδι επικράτησαν εντάσεις ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων και ο προπονητής της Ιταλίας προσπάθησε αρχικά να ηρεμήσει την κατάσταση, ωστόσο γρήγορα άλλαξε τόνο, καθώς ο Γκατούζο γύρισε εκνευρισμένος σε έναν παίκτη του Ισραήλ και του φώναξε «Άντε βούλωσε το».
Δείτε τι συνέβη:
Gattuso eroe che voleva menare il giocatore israeliano 🔥 #IsraeleItalia pic.twitter.com/5ila6ox0vH
— precipitevolissimevolmente (@saures788) September 8, 2025
