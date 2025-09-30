Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ

Για ιστορική αλλαγή στην στάση της αμερικανικής κοινής γνώμης έναντι του Ισραήλ καταγράφουν οι New York Times, καθώς για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια ανάλογων ερευνών της εφημερίδας περισσότεροι Αμερικανοί τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων από ό,τι των Ισραηλινών.

Ενώ την επομένη των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι σε γενικές γραμμές συμπαθούσαν περισσότερο τους Ισραηλινούς από τους Παλαιστινίους -47% υπέρ του Ισραήλ και 20% υπέρ των Παλαιστινίων- πλέον η εικόνα άλλαξε εντυπωσιακά.

Στη νέα δημοσκόπηση των The New York Times και του Πανεπιστημίου Siena σε δείγμα 1.313 ατόμων, το 35% τάσσεται υπέρ των Παλαιστινίων και το 34% με το Ισραήλ, ενώ το 31% εμφανίζεται αναποφάσιστο ή δηλώνει ότι στηρίζει και τις δύο πλευρές εξίσου.

Μπορεί η διαφορά να είναι οριακή, αλλά η αμερικανική εφημερίδα κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή ανατροπή της κοινής γνώμης από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, με τα ευρήματα να δείχνουν σημαντική επιδείνωση της υποστήριξης προς έναν σταθερό σύμμαχο των ΗΠΑ που απολάμβανε δεκαετίες διακομματικής στήριξης.

Η πτώση αυτή αποτελεί ασυνήθιστα μεγάλη μετατόπιση σε μια πολύ πολωμένη εποχή, όπου η κοινή γνώμη τείνει να μετακινείται σταδιακά σε μεγάλες χρονικές περιόδους, εκτός αν επηρεαστεί από συνταρακτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος, αναφέρουν οι New York Times

Περίπου 6 στους 10 ψηφοφόρους είπαν ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία του, ακόμη κι αν δεν απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι ή δεν εξαλειφθεί η Χαμάς.

Και το 40% των ψηφοφόρων είπε ότι το Ισραήλ σκοτώνει εσκεμμένα αμάχους στη Γάζα — σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τη δημοσκόπηση του 2023.

Η έρευνα υποδηλώνει επίσης προκλήσεις για τη μελλοντική συμμαχία ΗΠΑ–Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας από την ίδρυσή του το 1948, έχοντας λάβει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε στήριξη.

Οι νέοι λένε όχι στη βοήθεια στο Ισραήλ

Οι νεότεροι ψηφοφόροι, ανεξαρτήτως κόμματος, ήταν λιγότερο πιθανό να στηρίζουν τη συνέχιση αυτής της βοήθειας. Σχεδόν 7 στους 10 κάτω των 30 ετών δήλωσαν ότι αντιτίθενται σε πρόσθετη οικονομική ή στρατιωτική βοήθεια.

Μεγάλο μέρος της μεταστροφής στις απόψεις για το Τελ Αβίβ οφείλεται σε απότομη πτώση της στήριξης από τους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους, σύμφωνα με την έρευνα.

Πριν από σχεδόν δύο χρόνια, οι Δημοκρατικοί ήταν ισομερώς μοιρασμένοι: 34% συμπαθούσαν περισσότερο το Ισραήλ και 31% τους Παλαιστινίους. Τώρα, οι απλοί Δημοκρατικοί σε όλη τη χώρα συντάσσονται συντριπτικά με τους Παλαιστινίους — το 54% είπε ότι συμπαθεί περισσότερο τους Παλαιστινίους, ενώ μόλις το 13% εξέφρασε μεγαλύτερη συμπάθεια προς το Ισραήλ.

Πάνω από 8 στους 10 Δημοκρατικούς είπαν ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σταματήσει τον πόλεμο ακόμη κι αν η χώρα δεν έχει επιτύχει τους στόχους της — σαφής αύξηση σε σχέση με περίπου το 60% που έλεγε το ίδιο πριν από δύο χρόνια.

Κάτι απρόσμενο στους Δημοκρατικούς

Σχεδόν έξι στους δέκα Δημοκρατικούς πιστεύουν ότι το Ισραήλ σκοτώνει εσκεμμένα αμάχους, διπλάσιο ποσοστό από το 2023.

Η μεγαλύτερη μετατόπιση εντός του Δημοκρατικού Κόμματος προέρχεται από ένα απροσδόκητο σημείο: τους λευκούς, μορφωμένους, μεγαλύτερης ηλικίας Δημοκρατικούς, που έχουν καταστεί η ραχοκοκαλιά του κόμματος στις πρόσφατες εκλογές. Οι νεότεροι Δημοκρατικοί και οι Δημοκρατικοί χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση ήταν ήδη πολύ πιο συμπαθείς προς τους Παλαιστινίους όταν ξεκίνησε η σύγκρουση σχεδόν πριν από δύο χρόνια.

Το 2023, οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι 45 ετών και άνω συμπαθούσαν το Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων σε αναλογία 2 προς 1. Αυτό τώρα έχει αντιστραφεί: 42% λένε ότι συμπαθούν περισσότερο τους Παλαιστινίους, έναντι 17% που αισθάνονται μεγαλύτερη συμπάθεια προς το Ισραήλ.

Η αποδυναμωμένη στήριξη προς το Ισραήλ μεταξύ των λευκών Δημοκρατικών ήταν επίσης πιο έντονη από τις μετατοπίσεις μεταξύ των μη λευκών Δημοκρατικών. Οι μη λευκοί Δημοκρατικοί ήταν ήδη πιο συμπαθείς προς τους Παλαιστινίους όταν ξεκίνησε η σύγκρουση.

Ακόμα και οι Ρεπουμπλικανοί

7 στους 10 Ρεπουμπλικανούς δήλωσαν ότι στηρίζουν την παροχή πρόσθετης βοήθειας στο Τελ Αβίβ. Πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών είπε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να συνεχίσει τη στρατιωτική εκστρατεία μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε θύματα μεταξύ αμάχων. Και το 47% είπε ότι ο ισραηλινός στρατός λαμβάνει επαρκείς προφυλάξεις για την αποτροπή θανάτων αμάχων.

Ενώ επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν οι πολλοί Δημοκρατικοί ασκούσαν σφοδρή κριτική για τη στήριξή του προς το Ισραήλ, σήμερα οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι, σε μεγάλο βαθμό στηρίζουν τον πρόεδρο Τραμπ.

Ωστόσο, ακόμη και εκεί η υποστήριξη έχει μειωθεί, αν και αισθητά λιγότερο.

Οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να συμπαθούν περισσότερο το Ισραήλ παρά τους Παλαιστινίους, 64% έναντι 9%. Όμως αυτά τα ποσοστά δείχνουν πτώση 12 ποσοστιαίων μονάδων από το 2023, όταν το 76% τάχθηκε υπέρ του Ισραήλ.

Περίπου το 1/3 των Ρεπουμπλικανών είπε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αποτροπή θανάτων αμάχων.