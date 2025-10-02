Σε 24ωρη απεργία οι λιμενεργάτες του Πειραιά για τη Γάζα

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρά την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου η Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπ/τίων στις προβλήτες του Πειραιά.

Οι λιμενεργάτες στον Πειραιά, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα σωματεία λιμενεργατών σε Ευρώπη και Μεσόγειο, καταγγέλλουν την εγκληματική επίθεση του Ισραήλ ενάντια στον στόλο αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla», που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης.

Η ΕΝΕΔΕΠ υπογραμμίζει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν στρατιωτικό ρεσάλτο στα σκάφη του στόλου συλλαμβάνοντας τα πληρώματα -ανάμεσα τους και Έλληνες- διακόπτοντας την επικοινωνία μαζί τους, με στόχο να εμποδίσουν την παράδοση τροφίμων και φαρμάκων στον λαό της Γάζας, που βιώνει τη γενοκτονία, τον λιμό και τον ασφυκτικό αποκλεισμό.

«Η ελληνική κυβέρνηση της ΝΔ έχει τεράστιες ευθύνες. Όχι μόνο δεν προστάτευσε τους Έλληνες που συμμετείχαν στην αποστολή, αλλά, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στηρίζει απροκάλυπτα τις στρατηγικές σχέσεις με το κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ. Μαζί με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στηρίζουν την κατοχή και τα εγκλήματα, γίνονται συνένοχοι στη γενοκτονία» συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι λιμενεργάτες του Πειραιά συμπληρώνουν ότι δεν θα γίνουν «γρανάζια της πολεμικής μηχανής» και ότι «τα λιμάνια δεν θα γίνουν ορμητήρια πολέμου».

Η Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπ/τίων στις προβλήτες του Πειραιά ζητά:

• Να απελευθερωθούν άμεσα τα πληρώματα που έχουν συλληφθεί.

• Να παραδοθεί χωρίς καθυστέρηση η ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Παλαιστίνης.

• Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία στη Γάζα.

• Να διακοπεί κάθε στρατιωτική, πολιτική και οικονομική συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος-δολοφόνο Ισραήλ.

• Αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.