Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 12:43

O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα: Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μελετητές της γενοκτονίας, διεθνείς πολιτικοί και επιτροπή του ΟΗΕ έχουν καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα επικαλούμενοι στοιχεία όπως μαζικές δολοφονίες αμάχων. Τα στοιχεία, είναι συγκλονιστικά μετά από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί έχουν φτάσει τις 67.160, εκ των οποίων οι περισσότεροι άμαχοι και οι 20.000 παιδιά.

Η λίστα αυτή των θυμάτων της ισραηλινής επίθεσης, τον οποίο τηρούν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής, δεν είναι πλήρης, όπως τονίζει και ο Guardian που δημοσιεύει τα  ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα, μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Η λίστα δεν περιλαμβάνει τα χιλιάδες παιδιά που εξακολουθούν να είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων και όσα χάνουν τη ζωή τους ελλείψει τροφής ή ιατρικής περίθαλψης.

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών.  Σε διάστημα σχεδόν δύο ετών, αυτό ισοδυναμεί με βόμβες, σφαίρες και οβίδες που σκοτώνουν ένα αγόρι ή ένα κορίτσι κάθε ώρα, κάθε μέρα.

Δείτε εδώ τα ονόματα των παιδιών που ξεψύχησαν στη Γάζα.

Τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των νεκρών

Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι δεν είναι τόσο ομοιόμορφα κατανεμημένοι. Αδέλφια, ξαδέλφια και συμμαθητές συχνά σκοτώνονται μαζί, από αεροπορική επιδρομή ή πυροβολικό. Ακόμη και παιδιά που πυροβολούνται από ελεύθερους σκοπευτές ή τετρακόπτερα μεταφέρονται μερικές φορές στα νοσοκομεία σε ομάδες, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Μαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο όλων των νεκρών του πολέμου, των οποίων τα σώματα έχουν συλλεχθεί και ταυτοποιηθεί πριν από την ταφή, σημειώνει ο Guardian.

Ο κατάλογος των ονομαστικών θυμάτων που τηρούν οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα αναγνωρίζεται ως έγκυρος από τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΗΕ και τον ισραηλινό στρατό, αν και οι ισραηλινοί πολιτικοί προσπαθούν συχνά να τον απορρίψουν.

Ωστόσο, οι αυστηροί κανόνες που διασφαλίζουν την αξιοπιστία του σημαίνουν επίσης ότι δεν μπορεί να αποτυπώσει την πλήρη έκταση της τραγωδίας που έχουν υποστεί τα παιδιά της Γάζας και οι οικογένειές τους.

Από τον απολογισμό λείπουν τα χιλιάδες θύματα που εξακολουθούν να είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων, καθώς και τα πολλά έμμεσα θύματα του πολέμου. Ο αποκλεισμός του Ισραήλ έχει προκαλέσει θανατηφόρα έλλειψη τροφίμων, φαρμάκων, καθαρού νερού και καυσίμων.

Η πείνα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 150 παιδιά. Η έλλειψη καθαρού νερού, βασικών φαρμάκων όπως αντιβιοτικά και ιατρικής περίθαλψης για ασθένειες όπως ο καρκίνος έχουν προκαλέσει πολλούς περισσότερους θανάτους, τους οποίους οι υγειονομικές αρχές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να μετρήσουν όσο συνεχίζονται οι μάχες.

Πολλά από τα παιδιά που επέζησαν των επιθέσεων έχουν τραύματα που αλλάζουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότερα από 40.000 παιδιά έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο. Η Γάζα φιλοξενεί σήμερα περισσότερα παιδιά με ακρωτηριασμούς από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο.

Παιδιά πεθαίνουν σε απίστευτη κλίμακα

Η κλίμακα των θανάτων παιδιών ξεπερνά κατά πολύ εκείνη των συγκρούσεων στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και στην ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες.

Το 2008, η ισραηλινή επιχείρηση «Cast Lead» σκότωσε 345 παιδιά στη Γάζα σε διάστημα 22 ημερών, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα B’tselem. Το 2014, οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν 548 παιδιά σε διάστημα 50 ημερών της επιχείρησης «Protective Edge».

Στο Ιράκ, κατά τη διάρκεια της 15ετούς περιόδου που περιλάμβανε την άνοδο και την καταστροφή του «χαλιφάτου» του Ισλαμικού Κράτους, μεταξύ 2008 και 2022, ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε 3.119 θανάτους παιδιών στον πόλεμο.

«Συνολικά, είναι σαφές ότι τα παιδιά στη Γάζα βιώνουν μία από τις πιο σοβαρές καταστάσεις έκθεσης που έχουμε καταγράψει τις τελευταίες δεκαετίες», δήλωσε η Gudrun Østby, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη του Όσλο (PRIO), το οποίο παρακολουθεί τον παγκόσμιο αντίκτυπο των πολέμων.

Όλα τα παιδιά στη Γάζα εκτίθενται σε «ακραία ένταση συγκρούσεων», ένα μέτρο που το PRIO ορίζει ως το να ζουν σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από γεγονότα όπου τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μάχες σε ένα μόνο έτος.

Η πιο αιματηρή περίοδος του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, που ξεκίνησε το 2011, προσφέρει κάποια σύγκριση. «[Στη Συρία] κάθε χρόνο από το 2012 έως το 2015, περισσότερα από τα μισά παιδιά ζούσαν σε κοντινή απόσταση από γεγονότα ακραίας σύγκρουσης», είπε ο Østby.

Το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατέγραψε περισσότερα από 19.000 παιδιά που σκοτώθηκαν στα πρώτα τέσσερα χρόνια της σύγκρουσης. Ο πληθυσμός της Συρίας στην αρχή του πολέμου ήταν περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Γάζας το 2023.

Σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children, περίπου ένα στα 50 παιδιά που ζούσαν στη Γάζα πριν από τον πόλεμο έχει σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις.

Οι στρατηγοί και οι στρατιώτες του Ισραήλ γνωρίζουν ότι σκοτώνουν μεγάλο αριθμό παιδιών. Ο πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατασκοπείας για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου δήλωσε ότι «δεν έχει σημασία πια» αν μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και παιδιά.

Ορισμένοι πολιτικοί έχουν υποστηρίξει ότι τα παιδιά είναι νόμιμοι στόχοι επειδή χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινα ασπίδες, και η φράση «δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα» έχει γίνει πιο συνηθισμένη στο Ισραήλ.

