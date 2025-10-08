newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 13:24

Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Ενόσω οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο συνεχίζονται, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του ζήτησε να επικοινωνήσει με τη Χαμάς και να την πείσει να δεχτούν την πρότασή του για τη Γάζα.

«Eίπα στον κ. Τραμπ ότι η Χαμάς μάς απάντησε ότι είναι έτοιμη για ειρήνη και διαπραγματεύσεις» δήλωσε ο Ερντογάν

Σε δηλώσεις του εν πτήσει κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε συγκεκριμένα: «Τόσο κατά την επίσκεψή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην τελευταία τηλεφωνική συνομιλία μας, εξηγήσαμε στον κ. Τραμπ πώς μπορεί να επιτευχθεί λύση στο Παλαιστίνη. Ο ίδιος μας ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε».

«Eίπα στον κ. Τραμπ ότι υποστηρίζουμε τις ειρηνευτικές του προσπάθειες. Το ανακοινώσαμε επίσης και δημοσίως. Η Χαμάς μας απάντησε ότι είναι έτοιμη για ειρήνη και διαπραγματεύσεις» ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ερωτηθείς αν θα σταλεί τουρκικός στρατός στη Γάζα, ο ίδιος απάντησε ότι «υποστηρίζουμε κάθε είδους προσπάθεια».

Όπως είπε, «προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας. Πρέπει πρώτα να επιτύχουμε αυτό. Είναι απαραίτητο να υπάρξει αμέσως συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα». Σημείωσε επίσης ότι «η άμεση αποκατάσταση των υποδομών της Γάζας που καταστράφηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Για τον σκοπό αυτό διεξάγουμε εντατικές διπλωματικές επαφές».

Ερντογάν: «Η Γάζα να παραμείνει γη του παλαιστινιακού λαού»

Ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε πολύ σημαντικό να παραμείνει η Γάζα γη του παλαιστινιακού λαού και να διοικείται από τους Παλαιστινίους. «Το θέμα της ασφάλειας και το θέμα του τρόπου με τον οποίο θα δημιουργηθεί και θα επιχειρήσει η δύναμη σταθερότητας μπορούν να αξιολογηθούν λεπτομερώς. Για τον σκοπό αυτό, θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ είναι πολύ σημαντικές».

Ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνισε επίσης ότι ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμραχίμ Καλίν βρίσκεται στο τραπέζι των «σημαντικών» αυτών συνομιλιών.

Σχετικά με το θέμα της Halkbank, της τουρκικής κρατικής τράπεζας που διώκεται δικαστικά στις ΗΠΑ για παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον διαβεβαίωσε πως «το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει για εμάς».

«Φυσικά αυτή είναι μια σημαντική δήλωση πολιτικής βούλησης, η οποία έχει μεγάλη αξία για εμάς», σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως «από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν».

Για τη Συρία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της κυβέρνησης της Δαμασκού και των ελεγχόμενων από του Κούρδους Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας (SDF). Η Τουρκία παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις στο πεδίο, είπε, προειδοποιώντας ότι «η υπομονή, η σύνεση και η αξιοπρεπής στάση μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως αδυναμία».

Οι Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας πρέπει να τηρήσουν την υπόσχεσή τους και πρέπει να ενσωματωθούν στον στρατό της Συρίας, τόνισε, και υποστήριξε ότι «όσοι στρέψουν το βλέμμα τους προς την Άγκυρα και τη Δαμασκό θα κερδίσουν. Η τουρκική, κουρδική και αραβική συμμαχία είναι το κλειδί για την αιώνια ειρήνη και την ηρεμία στην περιοχή. Κανείς δεν πρέπει να υποκύψει σε προκλήσεις, να παρασυρθεί από λανθασμένες φιλοδοξίες».

Για τις συγκρούσεις στο Χαλέπι, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «η συριακή κυβέρνηση εξέθεσε την ευαισθησία της». «Η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι για εμάς μη διαπραγματεύσιμη. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε πράξεις που αντιβαίνουν σε αυτό. Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα και η κυβέρνησή του έχουν την ίδια άποψη με εμάς. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του συριακού λαού», κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τράπεζες
JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Γαλλία: «Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» – Οι δηλώσεις Λεκορνί
Αναζητούμε λύση 08.10.25

«Υπάρχει η θέληση να περάσουμε προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» - Δηλώσεις Λεκορνί εν μέσω διαβουλεύσεων

Το βράδυ ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει στον Εμανουέλ Μακρόν το επίπεδο συμφωνίας με τα κόμματα με τα οποία διαπραγματεύεται προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση στη Γαλλία που θα κάνει οικονομικές μεταρρυθμίσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ σταμάτησε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα
Global Sumud Flotilla 08.10.25

Το Ισραήλ κατέλαβε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα - Πλοίο δέχτηκε επίθεση από ελικόπτερο

Τέσσερα σκάφη του Global Sumud Flotilla που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Γάζα μετά την επίθεση στα 44 πλοία του προηγούμενου στόλου, δέχτηκαν επίθεση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Γερμανία: Οικογενειακό δράμα πίσω από την επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε; Οι νέες πληροφορίες
Σε κρίσιμη κατάσταση 08.10.25

Οικογενειακό δράμα πίσω από την επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε; Οι νέες πληροφορίες

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία, Ιρις Στάλτσερ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο διαμέρισμά της και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.

Σύνταξη
Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς
Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα 08.10.25

Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα
«Σιωπή = συνενοχή» 08.10.25

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet καταπιάνεται με την «υγειοκτονία» την ολοκληρωτική επίθεση στα νοσοκομεία στη Γάζα και την μη καταδίκη από τις παγκόσμιες Ιατρικές Εταιρείες

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή
Ειρηνευτικές business 08.10.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο διπλωματικό προσκήνιο μέσω Γάζας, τα επιχειρηματικά deals στον Κόλπο και η θολή «αιώνια ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα
Κόσμος 08.10.25

Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής για το 2025 Τζον Κλαρκ προειδοποίησε πως στη μετά Τραμπ εποχή, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο επίπεδο πριν την ανάληψη της προεδρίας του

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 08.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική

«Οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζουν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια
Culture Live 08.10.25

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Με 36 ταινίες μικρού μήκους από 15 χώρες και κοινό άξονα τον άνθρωπο, το DOTS δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση, αλλά μια συγκινητική σύνοψη της ανθρώπινης ευθραυστότητας και αξιοπρέπειας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα

«Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη και Βάρρα»
«Μεθοδεύσεις» 08.10.25

«Μονόδρομος η κατ' αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη» - Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς μετά την κατάθεση Βάρρα

«Πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του 'χαμένου' υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές», προσθέτει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»

Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε την καρδιά του μετά τη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα, μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας τους.

Σύνταξη
Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό

Διεθνής αθλητής του Παναθηναϊκού στο πινγκ πονγκ τιμωρήθηκε με προσωρινή ποινή από την Επιτροπή Ακεραιότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι
Χμμμμμ... 08.10.25

Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι

Η είδηση ότι ένας λιγότερο γνωστός σχεδιαστής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός ιστορικού brand, όπως του Jean Paul Gaultier, ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή στη ροή των ειδήσεων, κάτι μήνες πριν. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
