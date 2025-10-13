Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα μπορεί να έχουν σταματήσει και η ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πίσω από τα πρωτοσέλιδα, η ένταση μεταξύ της Χαμάς και των ένοπλων ομάδων στη Γάζα συνεχίζει να αυξάνεται.

Την Κυριακή, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ μιας ένοπλης φατρίας και των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 27 άτομα, μεταξύ των οποίων οκτώ μέλη της Χαμάς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας.

Στα διασταυρούμενα πυρά βρέθηκε ο 28χρονος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Σάλεχ Αλτζαφαράουι, ο οποίος κάλυπτε τις συγκρούσεις στη συνοικία Σάμπρα της πόλης της Γάζα μεταξύ, όπως ανέφεραν πηγές ασφαλείας στο Al Jazeera Arabic, μιας «ένοπλης πολιτοφυλακής» και της Χαμάς.

He was killed by Gazans while Hamas was trying to reassert its dominance of Gaza through violence. https://t.co/z8Cl1kLfa6 — Benjamin Hiatt (@benrhiatt) October 13, 2025

Είναι η μόνη πολιτοφυλακή στη Γάζα; Ποιες είναι αυτές οι ένοπλες συμμορίες; Ποιοι είναι οι στόχοι τους;

Είναι συνδεδεμένες με το Ισραήλ;

Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε:

Τι συνέβη;

Η μονάδα Σαχέμ, μια ένοπλη μονάδα που συνδέεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, δήλωσε ότι οι συγκρούσεις ξεκίνησαν το Σάββατο, όταν «μια παράνομη συμμορία σκότωσε μαχητές της αντίστασης από τις Ταξιαρχίες Κασάμ», τον ένοπλο βραχίονα της Χαμάς, κοντά στο νοσοκομείο Jordan Field Hospital στην πόλη της Γάζα.

Μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι 300 μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν σε ένα συγκρότημα κατοικιών όπου είχαν οχυρωθεί ένοπλοι του Ντογκμούς, ενώ μια παλαιστινιακή πηγή ασφαλείας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Χαμάς ξεκίνησε μια εκστρατεία στην πόλη της Γάζας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 32 μελών «μιας συμμορίας».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, σκοτώθηκαν οκτώ μέλη της Χαμάς και 19 μέλη της φατρίας.

Σκοτώθηκε επίσης ο Αλτζαφαράουι.

Η δολοφονία του Αλτζαφαράουι προκάλεσε κύμα θλίψης, εν μέσω του οποίου κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο χαιρετά τον φίλο και συνάδελφό του Ανάς Αλ Σαρίφ.

This was Palestinian journalist Saleh AlJafarawi’s final post before he was murdered today. He was on Israel’s list of journalists marked for assassination, the same list that Anas Al Sharif and Hossam Shabat were on. He was 28 years old. The genocide is not over. pic.twitter.com/Sds85Z8mh4 — Linda Mamoun (@mamoun_linda) October 12, 2025

Ο Αλ Σαρίφ, ανταποκριτής του Al Jazeera, σκοτώθηκε από το Ισραήλ στις 10 Αυγούστου.

Και οι δύο ανταποκριτές, φέρεται να είχε δεχτεί πολλαπλές απειλές από τους Ισραηλινούς λόγω των ρεπορτάζ του.

Οι Ντογκμούς υποστηρίζονται πραγματικά από το Ισραήλ;

Αυτό δεν είναι ακόμα σαφές.

Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Ορισμένες αναφορές από το εσωτερικό της Γάζας ανέφεραν ότι η φατρία έχει σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά οι ηγέτες της ομάδας το έχουν αρνηθεί.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Νιζάρ Ντογκμούς, επικεφαλής της φατρίας στην πόλη της Γάζας, δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times ότι είχε έρθει σε επαφή με τον ισραηλινό στρατό για να διαχειριστεί μια λεγόμενη ανθρωπιστική ζώνη στην πόλη της Γάζας.

Είπε στην εφημερίδα ότι αρνήθηκε και πρόσθεσε ότι ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε στη συνέχεια τη γειτονιά του στην πόλη της Γάζας, εισέβαλε και κατέστρεψε συστηματικά σπίτια.

Οι Ντογκμούς και η Χαμάς έχουν μια εχθρότητα μεταξύ τους, η οποία στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ένοπλες συγκρούσεις.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει ιστορικό χρηματοδότησης και υποστήριξης ομάδων σε μια προσπάθεια να υποκινήσει εσωτερικές εντάσεις.

Το Ισραήλ υποστηρίζει τις πολιτοφυλακές στη Γάζα;

Με μία σύντομη απάντηση: Ναι.

Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από τις Λαϊκές Δυνάμεις, μια πολιτοφυλακή υπό την ηγεσία του Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ της φυλής Ταραμπίν Μπεντουίν της Γάζας.

Οι Ταραμπίν, ωστόσο, έχουν καταγγείλει τον Σαμπάμπ.

Ενώ το Ισραήλ ισχυριζόταν ότι η Χαμάς έκλεβε τη βοήθεια από τον λαό της Γάζας, αποκαλύφθηκε ότι οι Λαϊκές Δυνάμεις ήταν αυτές που λεηλατούσαν τις προμήθειες για να την μεταπωλήσουν στον πεινασμένο λαό της Γάζας.

One of the Abu Shabab gang members posted a photo with a pickup truck bearing Emirati license plate. Abu Shabab is a gang that loots aid in Gaza and kills aid truck drivers. Armed by Israel, and now evidence shows the UAE is also involved. pic.twitter.com/sFLr574sOc — Warfare Analysis (@warfareanalysis) June 8, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαμάς συγκρούστηκε με τις Λαϊκές Δυνάμεις σε μερικές περιπτώσεις από τον Σεπτέμβριο του 2024, κατηγορώντας τις ότι είναι συνεργάτες του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ έχει επίσης υποστηρίξει μια ομάδα που αυτοαποκαλείται Δύναμη Κρούσης κατά της Τρομοκρατίας, με ηγέτη τον Χουσάμ αλ-Αστάλ, μέλος της φυλής αλ-Ματζίντα.

Los principales clanes en Gaza son Abu Amra, Dogmush, Helles, Shawwa, Husayini, Nashashibi, Dajani, Ja’bari, Masri, Rayyes, Kan’an, Shaq’a, Barghouth , Abd Al Hadi, Khouri, Sinwar, Tuqan Sweerky, Attallah, Tamimi, Abdel-Aal, Mushtaha y Sager, además de otros de menor jerarquía pic.twitter.com/BaU46qDuwX — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) July 3, 2024

Η ομάδα του αλ-Αστάλ συγκρούστηκε επίσης με τη Χαμάς στις αρχές Οκτωβρίου, πριν από την ανακοίνωση της εκεχειρίας, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο αλ-Αστάλ είναι πρώην αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής (PA), αλλά κατηγορήθηκε από την PA και τη Χαμάς για συνεργασία με το Ισραήλ στη δεκαετία του 1990.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αλ-Αστάλ ήταν μέλος της πολιτοφυλακής του Σαμπάμο και συνεχίζει να συντονίζεται με τον ηγέτη των Λαϊκών Δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχει ένα χωριό που ονομάζεται Κιζάν αν Νατζάρ στην επαρχία Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Η συνεχιζόμενη δραστηριότητα αυτών των ομάδων εναντίον της Χαμάς και των αμάχων έχει συμβάλει σε ένα κλίμα αναταραχής, όπως έχουν δηλώσει αρκετοί κάτοικοι της Γάζας στο Al Jazeera.

Τι θα συμβεί τώρα;

Οι μάχες έχουν σταματήσει, αλλά σε μια κοινωνία που έχει καταστραφεί από δύο χρόνια γενοκτονικού πολέμου από το Ισραήλ, ενδέχεται να ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις .

Το κενό ασφαλείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις μεταξύ ομάδων που επιδιώκουν να αποκτήσουν επιρροή ή έδαφος.

Από την πλευρά της, η Χαμάς αρνείται ότι έχει αναπτύξει μαχητές στους δρόμους.

Εν τω μεταξύ, οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σε ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα, και η τόσο αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια έχει αρχίσει να εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 67.806 άτομα στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Και αυτοί είναι μόνο οι θάνατοι που έχει άμεσα προκαλέσει.