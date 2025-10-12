Μετά από δύο χρόνια αιματηρών συγκρούσεων, που κόστισαν τη ζωή σε πάνω από 67.000 Παλαιστινίους και 1.200 Ισραηλινούς, η εκεχειρία στη Γάζα αποτελεί πλέον γεγονός.

Τα ισραηλινά στρατεύματα άρχισαν την Παρασκευή (10/10) να αποσύρονται από τον θύλακα, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Δύο ημέρες μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, η Χαμάς κάνει ξανά αισθητή την παρουσία της ανάμεσα στα συντρίμμια της πόλης της Γάζας, με ένοπλους άνδρες να περιπολούν στους δρόμους και να δηλώνουν ότι περιφρουρούν την τάξη στις περιοχές απ’ όπου αποσύρθηκε ο ισραηλινός στρατός.

Την ίδια στιγμή, πηγή της οργάνωσης που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η Χαμάς δεν προτίθεται να κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, μια δήλωση που ήρθε δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας με το Ισραήλ.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Χαμάς: Τη Δευτέρα η απελευθέρωση των ομήρων

Νωρίτερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αρχίσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα τη Δευτέρα (13/10), λίγο πριν από τη «σύνοδο ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου 20 ηγέτες, μεταξύ αυτών οι πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Το Ισραήλ θα καταστρέψει όλα τα εναπομείναντα τούνελ στη Λωρίδα της Γάζας

Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση, έως το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα), των 48 ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς -είτε ζωντανών είτε νεκρών- και είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους καταδικασμένους για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και περίπου 1.700 Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας. Δεν υπάρχει καμία νέα εξέλιξη σχετικά με αυτό το ζήτημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

Ισραήλ: Θα καταστρέψουμε τα εναπομείναντα τούνελ της Χαμάς, μετά την απελευθέρωση των ομήρων

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε με τη Χαμάς, το Ισραήλ θα καταστρέψει όλα τα εναπομείναντα τούνελ στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ισραέλ Κατς.

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών τούνελ της Χαμάς στη Γάζα», έγραψε ο Κατς σε μήνυμά του στο Χ.

Ο ίδιος είπε, όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ, ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ισραηλινό στρατό, όπως και «μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα εγκατασταθεί υπό την ηγεσία και επίβλεψη των ΗΠΑ».

Ο Κατς είπε πως έδωσε εντολή στα στρατεύματα «να προετοιμαστούν για την εκτέλεση της αποστολής», προσθέτοντας πως στόχος του Ισραήλ παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Μετά την αρχικά απόσυρση στρατευμάτων, οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ελέγχουν πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες ΜΜΕ.

Κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε συνεχώς πως κατέστρεφε τούνελ της Χαμάς, αν και το ακριβές εύρος του εναπομείναντος υπόγειου δικτύου δεν είναι σαφές. Πριν από την ισραηλινή επίθεση, αξιωματούχοι έλεγαν πως οι σήραγγες εκτείνονταν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα, μεταξύ άλλων κάτω από αστικές περιοχές.