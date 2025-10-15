newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 09:31

Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Εύθραυστη αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα η εκεχειρία στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ άνοιξε χθες πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιους και απείλησε να μειώσει στο μισό την ανθρωπιστική βοήθεια που θα εισέρχεται στον θύλακα εξαιτίας της καθυστέρησης της παράδοσης των σορών των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση παρέδωσε τελικά χθες ακόμα τέσσερις σορούς ενώ με τη συνδρομή κλιμακίου από την Αίγυπτο αναζητά και τις υπόλοιπες στα συντρίμμια της Γάζας και σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ το Τελ Αβίβ απέσυρε τις απειλές του και ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα.

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα φαίνεται ότι το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη ενώ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη.

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας

Ωστόσο οι προσπάθειες να διατηρηθεί η εκεχειρία συνεχίζονται καθώς σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση έχουν ξεκινήσει. Τρεις πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν ότι οι συνομιλίες είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και προχωρούν με αργό ρυθμό.

Η μετάβαση από την πρώτη φάση της συμφωνίας στη δεύτερη έχει να αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες καθώς αφορά κρίσιμα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης στη μεταπολεμική Γάζα και της επιρροής της Χαμάς.

Σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, η Χαμάς θα πρέπει σε αυτό το στάδιο να αφοπλιστεί. Ο αμερικανός πρόεδρος φρόντισε να απειλήσει χθες τη Χαμάς ότι εάν δεν αφοπλιστεί μόνη της «θα την αφοπλίσουμε εμείς», αλλά ο ίδιος είχε παραδεχτεί νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει την έγκρισή τους στην παλαιστινιακή οργάνωση να κρατήσει τα όπλα της για να διατηρήσει την «ασφάλεια της Γάζας» έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Γάζα

Μηχανήματα μεταφέρουν μπάζα από δρόμο στην πόλη της Γάζας

Πράγματι, μετά την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τμήμα της Γάζας (συνεχίζει να κατέχει το 58% του θύλακα) η Χαμάς έχει επιστρέψει στη διοίκηση της περιοχής ενώ έχει αναλάβει να διαλύσει τα ένοπλα τμήματα που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν συνεργαστεί όλο αυτό το διάστημα με το Ισραήλ.

Ένα άλλο ζήτημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η εγκαθίδρυση μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής διοίκησης υπεύθυνης για τις δημόσιες υπηρεσίες και ενός «συμβουλίου ειρήνης» με επικεφαλής τον Τραμπ και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, το οποίο θα χειριστεί τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στη Γάζα, όπως και ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής στη μελλοντική διακυβέρνηση.

Παράσταση ή πραγματική κίνηση;

Παρά την κήρυξη της «ειρήνης» και της «νέας αυγής για τη Μέση Ανατολή» από τον Τραμπ και τους διεθνείς ηγέτες στην Αίγυπτο η ανησυχία ότι η περιοχή μπορεί να βυθιστεί ανά πάσα στιγμή στο χάος είναι έντονη.

Η μεγαλοπρεπής αίθουσα, οι πολύχρωμες σημαίες, τα πολυάριθμα πλακάτ με τη λέξη «ειρήνη» και τη φωτογραφία του Τραμπ στο θέρετρο του Σαρμ Ελ Σέιχ, ήταν όλα μέρος μία σχολαστικής πολιτικής σκηνοθεσίας.

«Ένα θέατρο ειρήνης», γράφει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος Τζακ Χιούρι στη Haaretz και τονίζει ότι πίσω από τα φώτα, στα παρασκήνια, ένα και μοναδικό ερώτημα επανέρχεται πιεστικά:

«Είναι αυτή μια πραγματική κίνηση για τη δημιουργία περιφερειακής αλλαγής ή μήπως πρόκειται για μια μεγαλοπρεπή παράσταση που αποσκοπεί να προσφέρει στον πρόεδρο των ΗΠΑ μια εκδήλωση δημοσίων σχέσεων και σύγκλιση συμφερόντων με αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας;».

«Σε πρακτικό επίπεδο η Σύνοδος Κορυφής επικεντρώθηκε σε τέσσερις άμεσους στόχους:  να καταστεί η κατάπαυση του πυρός μόνιμη, να επιστρέψουν οι όμηροι, να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και, ενδεχομένως, να ξεκινήσει μια προσεκτική ανοικοδόμηση», αναφέρει ο ίδιος και προσθέτει:

«Όλα τα υπόλοιπα – το ζήτημα μιας μελλοντικής κυβέρνησης στη Γάζα, η ταυτότητα της οντότητας που θα τη διοικήσει και η χάραξη ενός πολιτικού ορίζοντα για τους Παλαιστίνιους – έχουν αναβληθεί.

Ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη;

Παρόλο που ο Τραμπ μίλησε για «διαρκή ειρήνη», η διακήρυξη δεν έκανε καμία αναφορά σε σύνορα, κυριαρχία ή οποιονδήποτε μηχανισμό που να διασφαλίζει ότι η βία δεν θα επαναληφθεί. Για άλλη μια φορά, η διατήρηση της σταθερότητας υπερισχύει της επιδίωξης της δικαιοσύνης».

Δεν περιλαμβάνει επίσης καμία αναφορά στην πλήρη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και μάλιστα επιτρέπει στο Ισραήλ να διατηρήσει ένα «προστατευτικό μέσο ασφαλείας» εντός του θύλακα.

Με τόσες ασάφειες και θολά σημεία είναι δύσκολο να ερμηνεύσει κάποιος τους συμβολισμούς. Για παράδειγμα η παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στη Σύνοδο ερμηνεύτηκε από κάποιους ως αναγνώριση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού από τον Τραμπ.

Άλλοι επιμένουν ότι χωρίς ένα πολιτικό σχέδιο και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση του στρατού και την ανοικοδόμηση της Γάζας, η παρουσία του Αμπάς ήταν απλώς διακοσμητική.

Η απουσία από την άλλη του Νετανιάχου από τη Σύνοδο είχε περισσότερο παρασκήνιο. Ο ίδιος αρνήθηκε την πρόσκληση Τραμπ να παραστεί, επικαλούμενος μια θρησκευτική αργία.

Δημοσιεύματα στη συνέχεια ανέφεραν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε να μην παραστεί ο ίδιος εάν ο Νετανιάχου ερχόταν στην Αίγυπτο.

Στην πράξη, η απουσία του μάλλον βόλευε όλες τις πλευρές. Η παρουσία του στη Σύνοδο θα απαιτούσε να δεσμευτεί, έστω και έμμεσα, στην αποδοχή της Παλαιστινιακής Αρχής ως συνομιλήτριας ή ακόμα περισσότερο ως πιθανής ηγεσίας της Γάζας, κάτι που επανειλημμένα έχει αρνηθεί.

Η απουσία του «έσωσε» επίσης τους οικοδεσπότες του από  επικρίσεις για το κόκκινο χαλί που στρώθηκε για κάποιον που καταζητείται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου.

Επιφυλακτικοί οι Παλαιστίνιοι

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις αντέδρασαν με αυτοσυγκράτηση και καχυποψία στο αμερικανικό έγγραφο, το οποίο αγνοεί την πραγματική ρίζα της σύγκρουσης και τα ιστορικά δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού.

Οι Παλαιστίνιοι βλέπουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ορίζεται από τη συμφωνία ως μια ακόμη αρχή που χρησιμοποιείται για να εμβαθύνει το χάσμα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, και ως ένα όργανο που έχει ως σκοπό να επιβλέπει τους Παλαιστίνιους και να τους στερεί το δικαίωμά τους να καθορίζουν τη μοίρα τους.

Γάζα

Στιγμιότυπο από τη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο

Τα οικονομικά ζητήματα αιωρούνταν διακριτικά πάνω από τη σύνοδο κορυφής. Ο Τραμπ, ο οποίος τείνει να βλέπει κάθε διπλωματική διαδικασία ως μια πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία, έχει ήδη υπαινιχθεί τις «ενεργειακές δυνατότητες», τα σχέδια για την αποκατάσταση των λιμανιών κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας και την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου.

Οι οικονομικές ευκαιρίες της Γάζας μπορεί βέβαια απλώς να αφορούν ευκαιρίες για τον Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ,- που έχει γίνει δισεκατομμυριούχος από μπίζνες με χώρες του Κόλπου – και τον Τόνι Μπλερ που επίσης έχει πλούσια οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, αν και για να υπάρξουν οποιεσδήποτε «οικονομικές ευκαιρίες» πρέπει πρώτα να υπάρξει σταθερότητα.

Η σημασία της Συνόδου στο Σαρμ Ελ Σέιχ, θα φανεί στο μέλλον λέει ο Τζακ Χιούρι, που δεν κρύβει την απαισιοδοξία του.

«Αν η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τηρηθεί, αν αρχίσει να εισρέει βοήθεια στη Γάζα με λογικό ρυθμό και αν ληφθούν πραγματικά μέτρα για την ανοικοδόμηση της Γάζας, αυτό που τώρα μοιάζει με μια διεθνή παράσταση με μεγάλη δημοσιότητα, μπορεί μια μέρα να μείνει στην ιστορία ως η αρχή μιας γνήσιας διαδικασίας.

Ωστόσο, αν οι υποσχέσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής καταλήξουν να καταρρεύσουν υπό το βάρος της ίδιας τους της ρητορικής, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, θα μείνει στην ιστορία ως μια ακόμη επανάληψη της κουρασμένης, παλιάς αφήγησης, στην οποία η ειρήνη ξεκινά με μια μεγάλη φωτογράφιση και τελειώνει όταν οι κάμερες σταματούν να τραβούν».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Αντίστροφη μέτρηση 15.10.25

Washington Post για Γάζα - Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι αρχές – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις
Περίχωρα του Κούπιανσκ 15.10.25

Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι ουκρανικές αρχές - Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται στην Κούπιανσκ, πόλη -κλειδί στην αργή πρόοδό προς τα δυτικά

Σύνταξη
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Δύσκολο παζλ 15.10.25

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15.10.25

Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People's Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα της Κίνας

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Ούντινε 15.10.25

Συγκρούσεις με την αστυνομία στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

Σύνταξη
H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Αγγλία η τελευταία χρονικά αλλά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Άλλες 28 χώρες έχουν ήδη πάρει το «εισιτήριο».

Σύνταξη
Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση
Σε εξέλιξη 15.10.25

Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για το 13ωρο που εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Η αντιπολίτευση ζητεί απόσυρση του νομοσχεδίου, κατάργηση υποσχέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή

Σύνταξη
Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών

Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά της ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη «μάχη» για τα εργασιακά έρχεται σύγκρουση για την εξωτερική πολιτική. Οι διεργασίες για το συνέδριο και ο στόχος της «συστράτευσης»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι
Κρίσιμη εβδομάδα 15.10.25

Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη - Μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, επέστρεψε σπίτι του για πλήρη ανάρρωση

Σύνταξη
Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)
Άλλα Αθλήματα 15.10.25

Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)

Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της, απέναντι στον καρκίνο, πέτυχε η Καναδή βολεϊμπολίστρια, Αλίσια Όγκομς, η οποία ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα της, τον ΑΟ Θήρας που «της έσωσε τη ζωή»! - Τι απάντησε ο σύλλογος της Σαντορίνης.

Σύνταξη
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Αντίστροφη μέτρηση 15.10.25

Washington Post για Γάζα - Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)

Ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανήκει αποκλειστικά πλέον στον Λιονέλ Μέσι... Όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ με τις Εθνικές, ο Αργεντινός είναι δεύτερος με 114.

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)
Ενδοοικογενειακή βία 15.10.25

Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)

Οικονομικές διαφορές πίσω από τη σοκαριστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο - Η κοπέλα κατέθεσε ότι λεκτική βία δέχεται εδώ και χρόνια από τον πατέρα της, αλλά πρώτη φορά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου

Σύνταξη
Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Πολιτική 15.10.25

Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Το απόγευμα η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το καλοκαίρι στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Η αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της δυσπιστίας των πολιτών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αττική Οδός: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Μεγάλες καθυστερήσεις 15.10.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου

Η Αττική Οδός ενημερώνει το κοινό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από 15' έως 25' από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας

Σύνταξη
Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό στη Δάφνη – Παραμένει κρατούμενος
Επίθεση στην Ηλιουπόλεως 15.10.25

Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό - Παραμένει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την Τρίτη αναβολή της δίκης ώστε να ορίσει δικηγόρο - Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή για την επίθεση στη Δάφνη

Σύνταξη
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις – Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις»
Η ημερομηνία ορόσημο 15.10.25

Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις - Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση... «παίζει καθυστερήσεις»

Η αιφνιδιαστική έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα να παρουσιάσει άμεσα σχέδιο δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάχυτη οργή στους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο κίνδυνος να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

