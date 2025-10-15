Κλιμάκιο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε χθες Τρίτη από τη Χαμάς τέσσερα φέρετρα με λείψανα ομήρων, τα οποία ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό (στη φωτογραφία του Reuters/Hannah McKay, επάνω, οχήματα με τα λείψανα ομήρων της Χαμάς φτάνουν στο Τελ Αβίβ).

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως ταυτοποίησαν τις πρώτες σορούς ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως ταυτοποίησαν τις πρώτες σορούς ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς τη Δευτέρα, διευκρινίζοντας πως ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς και έναν υπήκοο Νεπάλ, που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά τις σορούς τουλάχιστον 20 ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Τεράστια πρόκληση»

Η διαδικασία ανεύρεσης των πτωμάτων Ισραηλινών και Παλαιστινίων αναμένεται να διαρκέσει ίσως και χρόνια εξαιτίας των βομβαρδισμών, των ανατινάξεων και των κατεδαφίσεων κατοικιών και τούνελ από το Ισραήλ.

Ο Ερυθρός Σταυρός δηλώνει ότι η εύρεση των πτωμάτων αποτελεί «τεράστια πρόκληση» και ενδέχεται να διαρκέσει αρκετό χρόνο λόγω των χιλιάδων τόνων ερειπίων σε όλη τη Γάζα.

Το ζήτημα είχε αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ της Χαμάς και του Τελ Αβίβ, καθώς οι παλαιστινιακές οργανώσεις είχαν προειδοποιήσει για τη δυσκολία του εγχειρήματος.

Με βάση τη συμφωνία Τραμπ που έχουν υπογράψει από κοινού Ισραήλ και παλαιστινιακές οργανώσεις, το Ισραήλ θα επιστρέφει 15 νεκρούς Παλαιστίνιους για κάθε έναν νεκρό Ισραηλινό που θα παραλαμβάνει.