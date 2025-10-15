Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Πρόωρη θεωρεί κάθε ελπίδα για μια νέα αυγή στη Γάζα η Washington Post μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς. Λίγο ο «ανιστόρητος» Τραμπ, λίγο οι πολιτικές φιλοδοξίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ισραηλινή ακροδεξιά δεν αφήνουν περιθώρια για ειρήνευση.

Μιλώντας στην Κνεσέτ τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Τραμπ μίλησε για τον πόλεμο στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τον, τον «μεγαλύτερο όλων», ο οποίος «διήρκεσε έως και 3.000 χρόνια», όπως είπε, κάτι που φυσικά είναι αναληθές.

Επί του πεδίου όμως, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι άνοιξε πυρ εναντίον Παλαιστινίων, τους οποίους κατηγόρησε ότι πλησίαζαν θέσεις στρατευμάτων, ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι θα μειώσει δραστικά τον αριθμό των φορτηγών βοήθειας που επιτρέπεται να εισέλθουν στην περιοχή, εν μέσω της σταδιακής παράδοσης από τη Χαμάς των σορών ορισμένων νεκρών ομήρων.

Ορισμένοι στην ακροδεξιά συμμαχία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ήθελαν να δουν την πλήρη ήττα και εξαφάνιση της Χαμάς, αλλά η οργάνωση αντέχει και έχει ξεκινήσει βίαιη καταστολή τοπικών αντιπάλων στη Γάζα.

Η προσοχή στη Δύση παραμένει στραμμένη στο μέλλον της Χαμάς και στον αφοπλισμό της στρατιωτικής της πτέρυγας, υπογραμμίζει το αμερικανικό δημοσίευμα, αναφέροντας ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η οργάνωση θα αφοπλιστεί, ακόμη και διά της βίας, αν χρειαστεί. Αξιωματούχοι της Χαμάς φοβούνται ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί την κατάπαυση του πυρός ως απλή παύση πριν επαναλάβει την τιμωρητική εκστρατεία του, και ζητούσαν γραπτές εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ απέρριψαν το αίτημα, αλλά έδωσαν προφορικές διαβεβαιώσεις στους περιφερειακούς διαμεσολαβητές Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία ότι το Ισραήλ θα κάνει πίσω.

Αν και έχουν δοθεί από πολλούς τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου για την εκεχειρία ωστόσο, αναλυτές υποψιάζονται ότι ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον δρόμο προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Μπορεί ο ισραηλινός λαός να συσπειρώθηκε γύρω από τη δοκιμασία των ομήρων και το τραύμα της επίθεσης της Χαμάς, αλλά η Washington Post εκτιμά ότι οι προοπτικές του Νετανιάχου -που αντιμετωπίζει σε εξέλιξη δίκες για διαφθορά και αποδοκιμάζεται από μέρος του εκλογικού σώματος- είναι δυσοίωνες.

Ο Νετανιάχου θέλει τη σύγκρουση

Όπως συνέβαινε σε μεγάλο μέρος της καριέρας του Νετανιάχου, η διαρκής αντιπαλότητα με τη Χαμάς μπορεί να προσφέρει βολική κάλυψη. «Μπαίνουμε σε μια πολιτική χρονιά όπου όλα σχετίζονται με προεκλογικές εκστρατείες, και οι υπολογισμοί του Νετανιάχου μπορεί να μεταστραφούν από την υποχώρηση υπό πίεση στην προσπάθεια διασφάλισης της πολιτικής του επιβίωσης», δήλωσε στο Reuters ο Νιμρόντ Γκόρεν, πρόεδρος του Mitvim, ενός ισραηλινού think tank εξωτερικής πολιτικής.

«Αν σε τέσσερις ή πέντε εβδομάδες αποδειχθεί ότι το γενικό κλίμα στη χώρα είναι πως αυτός ο πόλεμος ήταν ένας φρικτός γύρος, αλλά απλώς άλλος ένας γύρος, και η Χαμάς επανέρχεται, μπορώ να δω τον Νετανιάχου να προσπαθεί να το “διορθώσει”», είπε στους New York Times ο Νιμρόντ Νοβίκ, ειδικός από το Israel Policy Forum. «Το μόνο που χρειάζεται είναι μια πρόκληση από τη Χαμάς και μια δυσανάλογη ισραηλινή αντίδραση, και μπορείς να έχεις μια κλιμάκωση».

Το αμερικανικό δημοσίευμα χαρακτηρίζει αόριστη ελπίδα την ελπίδα για μια «αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική οντότητα». «Όμως πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του απορρίπτουν απερίφραστα, ενώ δεν διαφαίνεται δυναμική ούτε επί του πεδίου ούτε σε κάποια διπλωματική τροχιά στη διεθνή σκηνή» αναφέρουν η Washington Post.

Χωρίς Παλαιστινιακό κράτος τίποτα δεν γίνεται

Την ίδια στιγμή ηγέτες των γειτονικών κρατών θέτουν ως βασική προϋπόθεση της ειρήνης. «Στις συζητήσεις μας με τον πρόεδρο Τραμπ, γνωρίζει ότι δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, δεν είναι απλώς ένας συγκεκριμένος πολιτικός ορίζοντας», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο BBC ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας. «Εννοώ ότι επιδιώκει να φέρει ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό δεν γίνεται αν οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν μέλλον».

Ωστόσο, το αμερικανικό δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι ο Τραμπ μίλησε ελάχιστα για τις επιδιώξεις των Παλαιστινίων και βλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας περισσότερο ως τμήμα μιας κτηματομεσιτικής «ευκαιρίας» παρά ως πολιτική συμφιλίωση.

Η ένταση μεταξύ των πεποιθήσεων της ισραηλινής δεξιάς και της λογοδοσίας που επιδιώκει μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου ίσως μόνο να κλιμακώνεται. «Το μεγάλο κενό, για το οποίο δεν νομίζω ότι ο Τραμπ ή η ομάδα του έχουν πραγματικά προετοιμάσει το έδαφος … είναι το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη διοίκησή του και το Ισραήλ από τη μια, και τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο από την άλλη, στα μακροπρόθεσμα ζητήματα, ειδικά σε μια πορεία προς λύση δύο κρατών», είπε ο Μπράιαν Κατούλις, ανώτερος εταίρος στο Middle East Institute.

«Ο Τραμπ έχει πει ότι θέλει να μεταμορφώσει τη Μέση Ανατολή, με τη συμφωνία για τη Γάζα και μια γρήγορη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ να ανοίγουν τον δρόμο για μια απόπειρα του χρόνου για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο επιθυμεί ανοιχτά», εξήγησε δημοσιογράφος Κάρεν ΝτεΓιάνγκ. «Αλλά τώρα που έχει «επιλύσει» τον πόλεμο στη Γάζα, υπάρχουν ανησυχίες ότι η προσοχή του μπορεί να ατονήσει και ότι η κυβέρνησή του ίσως να μην έχει τον απαιτούμενο «χώρο» για να ασχοληθεί με την επόμενη μέρα».