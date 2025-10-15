newspaper
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 09:25

Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Πρόωρη θεωρεί κάθε ελπίδα για μια νέα αυγή στη Γάζα η Washington Post μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς. Λίγο ο «ανιστόρητος» Τραμπ, λίγο οι πολιτικές φιλοδοξίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ισραηλινή ακροδεξιά δεν αφήνουν περιθώρια για ειρήνευση.

Μιλώντας στην Κνεσέτ τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Τραμπ μίλησε για τον πόλεμο στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τον, τον «μεγαλύτερο όλων», ο οποίος «διήρκεσε έως και 3.000 χρόνια», όπως είπε, κάτι που φυσικά είναι αναληθές.

Επί του πεδίου όμως, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι άνοιξε πυρ εναντίον Παλαιστινίων, τους οποίους κατηγόρησε ότι πλησίαζαν θέσεις στρατευμάτων, ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι θα μειώσει δραστικά τον αριθμό των φορτηγών βοήθειας που επιτρέπεται να εισέλθουν στην περιοχή, εν μέσω της σταδιακής παράδοσης από τη Χαμάς των σορών ορισμένων νεκρών ομήρων.

Ορισμένοι στην ακροδεξιά συμμαχία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ήθελαν να δουν την πλήρη ήττα και εξαφάνιση της Χαμάς, αλλά η οργάνωση αντέχει και έχει ξεκινήσει βίαιη καταστολή τοπικών αντιπάλων στη Γάζα.

Η προσοχή στη Δύση παραμένει στραμμένη στο μέλλον της Χαμάς και στον αφοπλισμό της στρατιωτικής της πτέρυγας, υπογραμμίζει το αμερικανικό δημοσίευμα, αναφέροντας ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η οργάνωση θα αφοπλιστεί, ακόμη και διά της βίας, αν χρειαστεί. Αξιωματούχοι της Χαμάς φοβούνται ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί την κατάπαυση του πυρός ως απλή παύση πριν επαναλάβει την τιμωρητική εκστρατεία του, και ζητούσαν γραπτές εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ απέρριψαν το αίτημα, αλλά έδωσαν προφορικές διαβεβαιώσεις στους περιφερειακούς διαμεσολαβητές Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία ότι το Ισραήλ θα κάνει πίσω.

Αν και έχουν δοθεί από πολλούς τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου για την εκεχειρία ωστόσο, αναλυτές υποψιάζονται ότι ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον δρόμο προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Μπορεί ο ισραηλινός λαός να συσπειρώθηκε γύρω από τη δοκιμασία των ομήρων και το τραύμα της επίθεσης της Χαμάς, αλλά η Washington Post εκτιμά ότι οι προοπτικές του Νετανιάχου -που αντιμετωπίζει σε εξέλιξη δίκες για διαφθορά και αποδοκιμάζεται από μέρος του εκλογικού σώματος- είναι δυσοίωνες.

Ο Νετανιάχου θέλει τη σύγκρουση

Όπως συνέβαινε σε μεγάλο μέρος της καριέρας του Νετανιάχου, η διαρκής αντιπαλότητα με τη Χαμάς μπορεί να προσφέρει βολική κάλυψη. «Μπαίνουμε σε μια πολιτική χρονιά όπου όλα σχετίζονται με προεκλογικές εκστρατείες, και οι υπολογισμοί του Νετανιάχου μπορεί να μεταστραφούν από την υποχώρηση υπό πίεση στην προσπάθεια διασφάλισης της πολιτικής του επιβίωσης», δήλωσε στο Reuters ο Νιμρόντ Γκόρεν, πρόεδρος του Mitvim, ενός ισραηλινού think tank εξωτερικής πολιτικής.

«Αν σε τέσσερις ή πέντε εβδομάδες αποδειχθεί ότι το γενικό κλίμα στη χώρα είναι πως αυτός ο πόλεμος ήταν ένας φρικτός γύρος, αλλά απλώς άλλος ένας γύρος, και η Χαμάς επανέρχεται, μπορώ να δω τον Νετανιάχου να προσπαθεί να το “διορθώσει”», είπε στους New York Times ο Νιμρόντ Νοβίκ, ειδικός από το Israel Policy Forum. «Το μόνο που χρειάζεται είναι μια πρόκληση από τη Χαμάς και μια δυσανάλογη ισραηλινή αντίδραση, και μπορείς να έχεις μια κλιμάκωση».

Το αμερικανικό δημοσίευμα χαρακτηρίζει αόριστη ελπίδα την ελπίδα για μια «αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική οντότητα». «Όμως πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του απορρίπτουν απερίφραστα, ενώ δεν διαφαίνεται δυναμική ούτε επί του πεδίου ούτε σε κάποια διπλωματική τροχιά στη διεθνή σκηνή» αναφέρουν η Washington Post.

Χωρίς Παλαιστινιακό κράτος τίποτα δεν γίνεται

Την ίδια στιγμή ηγέτες των γειτονικών κρατών θέτουν ως βασική προϋπόθεση της ειρήνης. «Στις συζητήσεις μας με τον πρόεδρο Τραμπ, γνωρίζει ότι δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, δεν είναι απλώς ένας συγκεκριμένος πολιτικός ορίζοντας», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο BBC ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας. «Εννοώ ότι επιδιώκει να φέρει ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό δεν γίνεται αν οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν μέλλον».

Ωστόσο, το αμερικανικό δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι ο Τραμπ μίλησε ελάχιστα για τις επιδιώξεις των Παλαιστινίων και βλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας περισσότερο ως τμήμα μιας κτηματομεσιτικής «ευκαιρίας» παρά ως πολιτική συμφιλίωση.

Η ένταση μεταξύ των πεποιθήσεων της ισραηλινής δεξιάς και της λογοδοσίας που επιδιώκει μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου ίσως μόνο να κλιμακώνεται. «Το μεγάλο κενό, για το οποίο δεν νομίζω ότι ο Τραμπ ή η ομάδα του έχουν πραγματικά προετοιμάσει το έδαφος … είναι το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη διοίκησή του και το Ισραήλ από τη μια, και τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο από την άλλη, στα μακροπρόθεσμα ζητήματα, ειδικά σε μια πορεία προς λύση δύο κρατών», είπε ο Μπράιαν Κατούλις, ανώτερος εταίρος στο Middle East Institute.

«Ο Τραμπ έχει πει ότι θέλει να μεταμορφώσει τη Μέση Ανατολή, με τη συμφωνία για τη Γάζα και μια γρήγορη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ να ανοίγουν τον δρόμο για μια απόπειρα του χρόνου για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο επιθυμεί ανοιχτά», εξήγησε δημοσιογράφος Κάρεν ΝτεΓιάνγκ. «Αλλά τώρα που έχει «επιλύσει» τον πόλεμο στη Γάζα, υπάρχουν ανησυχίες ότι η προσοχή του μπορεί να ατονήσει και ότι η κυβέρνησή του ίσως να μην έχει τον απαιτούμενο «χώρο» για να ασχοληθεί με την επόμενη μέρα».

Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι αρχές – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις
Περίχωρα του Κούπιανσκ 15.10.25

Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι ουκρανικές αρχές - Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται στην Κούπιανσκ, πόλη -κλειδί στην αργή πρόοδό προς τα δυτικά

Σύνταξη
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Δύσκολο παζλ 15.10.25

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15.10.25

Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People's Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα της Κίνας

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Ούντινε 15.10.25

Συγκρούσεις με την αστυνομία στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

Σύνταξη
H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Αγγλία η τελευταία χρονικά αλλά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Άλλες 28 χώρες έχουν ήδη πάρει το «εισιτήριο».

Σύνταξη
Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση
Σε εξέλιξη 15.10.25

Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για το 13ωρο που εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Η αντιπολίτευση ζητεί απόσυρση του νομοσχεδίου, κατάργηση υποσχέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή

Σύνταξη
Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών

Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά της ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη «μάχη» για τα εργασιακά έρχεται σύγκρουση για την εξωτερική πολιτική. Οι διεργασίες για το συνέδριο και ο στόχος της «συστράτευσης»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι
Κρίσιμη εβδομάδα 15.10.25

Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη - Μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, επέστρεψε σπίτι του για πλήρη ανάρρωση

Σύνταξη
Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)
Άλλα Αθλήματα 15.10.25

Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)

Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της, απέναντι στον καρκίνο, πέτυχε η Καναδή βολεϊμπολίστρια, Αλίσια Όγκομς, η οποία ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα της, τον ΑΟ Θήρας που «της έσωσε τη ζωή»! - Τι απάντησε ο σύλλογος της Σαντορίνης.

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)

Ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανήκει αποκλειστικά πλέον στον Λιονέλ Μέσι... Όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ με τις Εθνικές, ο Αργεντινός είναι δεύτερος με 114.

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)
Ενδοοικογενειακή βία 15.10.25

Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)

Οικονομικές διαφορές πίσω από τη σοκαριστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο - Η κοπέλα κατέθεσε ότι λεκτική βία δέχεται εδώ και χρόνια από τον πατέρα της, αλλά πρώτη φορά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου

Σύνταξη
Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Πολιτική 15.10.25

Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Το απόγευμα η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το καλοκαίρι στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Η αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της δυσπιστίας των πολιτών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αττική Οδός: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Μεγάλες καθυστερήσεις 15.10.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου

Η Αττική Οδός ενημερώνει το κοινό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από 15' έως 25' από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας

Σύνταξη
Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό στη Δάφνη – Παραμένει κρατούμενος
Επίθεση στην Ηλιουπόλεως 15.10.25

Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό - Παραμένει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την Τρίτη αναβολή της δίκης ώστε να ορίσει δικηγόρο - Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή για την επίθεση στη Δάφνη

Σύνταξη
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις – Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις»
Η ημερομηνία ορόσημο 15.10.25

Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις - Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση... «παίζει καθυστερήσεις»

Η αιφνιδιαστική έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα να παρουσιάσει άμεσα σχέδιο δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάχυτη οργή στους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο κίνδυνος να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
