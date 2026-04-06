Ανταρσία στους MAGA: Το Ιράν, ο νεκρός Τσάρλι, ο «Τρελός βασιλιάς» Τραμπ και οι προδομένοι influencers
Go Fun 06 Απριλίου 2026, 21:10

Ανταρσία στους MAGA: Το Ιράν, ο νεκρός Τσάρλι, ο «Τρελός βασιλιάς» Τραμπ και οι προδομένοι influencers

Έναν χρόνο και κάτι μήνες μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επικοινωνιακή ελίτ των ΜAGA συγκρούεται με πρωτοφανή αγριότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η αμερικανική Δεξιά δεν είναι πλέον το αρραγές MAGA μέτωπο που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του. Έναν χρόνο μετά, οι ισχυρότερες φωνές του κινήματος που υπερασπίζεται τις παραδοσιακές αξίες βρίσκονται σε πλήρη πολεμική διάταξη ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει καταιγιστικές εκδηλώσεις αντιπάθειας προς τον Τραμπ από τους επιδραστικούς influencer που τον έφεραν στην εξουσία.

Η συμμαχία που έφερε τον Ντόναλντ Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο φαίνεται να δονείται συθέμελα, καθώς η πραγματικότητα της διακυβέρνησης έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με τις απομονωτιστικές αρχές του κινήματος Πρώτα η Αμερική.

Σήμερα η παράνομη εισβολή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχει μετατραπεί σε ένα απόλυτο crash test αποκαλύπτοντας ότι οι ψηφιακοί σύμμαχοι του Τραμπ δεν είναι διατεθειμένοι να πειθαρχήσουν στην επίσημη γραμμή.

Ο Τζο Ρόγκαν, ο άνθρωπος που θεωρείται αρχιτέκτονας της επικοινωνιακής κυριαρχίας του MAGA στους νέους άνδρες, δεν μάσησε τα λόγια του.

Στο podcast επεισόδιο της 10ης Μαρτίου 2026, ο Ρόγκαν εξέφρασε την απογοήτευση της βάσης του, τονίζοντας:

«Φαίνεται τόσο παράλογο με βάση αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά. Θέλω να πω, γι’ αυτό πολλοί άνθρωποι αισθάνονται προδομένοι, σωστά; Έκανε εκστρατεία λέγοντας “Όχι άλλοι πόλεμοι”, “Τερματίστε αυτούς τους ηλίθιους, παράλογους πολέμους”, και τώρα έχουμε έναν που δεν μπορούμε καν να ορίσουμε ξεκάθαρα γιατί τον ξεκινήσαμε».

Για τον Ρόγκαν, η υπόσχεση του Τραμπ για τερματισμό των «ατελείωτων πολέμων» αποδείχθηκε κενή περιεχομένου, καθώς «όλοι οι πόλεμοι είναι ατελείωτοι».

«Γι’ αυτό πολλοί άνθρωποι αισθάνονται προδομένοι. Ο Τραμπ έκανε προεκλιγική εκστρατεία λέγοντας “Όχι άλλοι πόλεμοι”, “Τερματίστε αυτούς τους ηλίθιους, παράλογους πολέμους”, και τώρα έχουμε έναν που δεν μπορούμε καν να ορίσουμε ξεκάθαρα γιατί τον ξεκινήσαμε»

Η αντίδραση στον πόλεμο του Ιράν δεν περιορίζεται στον Ρόγκαν. Η Μέγκιν Κέλι εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της, αναφέροντας τις απώλειες αμερικανικού προσωπικού και τον θάνατο αμάχων στο Ιράν, ενώ ο Ματ Γουόλς χαρακτήρισε το μήνυμα της σύγκρουσης «συγκεχυμένο».

Ακόμη και η Άν Κούλτερ δήλωσε δημόσια ότι ο πόλεμος αυτός «δεν κάνει ούτε έναν Αμερικανό πιο ασφαλή».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, απαντά χαρακτηρίζοντας αυτούς τους επικριτές ως «μη πραγματικό Maga», υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος είναι μια αναγκαία «παράκαμψη» για την ασφάλεια της χώρας.

Ωστόσο, η δημοσκοπική εικόνα είναι διχασμένη: ενώ το 91% των σκληροπυρηνικών οπαδών του Maga στηρίζει τον Τραμπ, οι ανεξάρτητες φωνές που έχτισαν το κίνημα απομακρύνονται ραγδαία.

Παράλληλα και προς έκπληξη όλων, η influencer Κάντας Όουενς ηγείται μιας πρωτοφανούς επίθεσης κατά του προέδρου.

«Αυτή είναι μια σατανική κυβέρνηση. Σατανικοί σιωνιστές καταλαμβάνουν τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο πρέπει να κινηθεί για να απομακρυνθεί ο Τρελός Βασιλιάς Τραμπ» έγραψε η Όουενς

Χρησιμοποιώντας ακραία ρητορική περί «σατανικών δυνάμεων» στον Λευκό Οίκο, η δημοφιλής σχολιάστρια προκαλεί έναν εσωτερικό σεισμό που αναδεικνύει την αδυναμία ελέγχου των influencers από το παραδοσιακό κομματικό σύστημα.

Ενώ ο Τζο Ρόγκαν μιλά για προδοσία των απομονωτιστικών ιδανικών, η Κάντας Όουενς κηρύσσει τον πόλεμο στον «Τρελό Βασιλιά», θέτοντας σε αμφισβήτηση το μέλλον της συντηρητικής παράταξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ρητορική της Κάντας Όουενς, η οποία επί χρόνια υπήρξε από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, πήρε μια απροσδόκητα σκληρή τροπή, προκαλώντας σοκ στους κύκλους των Ρεπουμπλικανών.

Η δήλωση της που εξαπλώθηκε με ταχύτητα φωτός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι καταγγελτική.

«Αυτή είναι μια σατανική κυβέρνηση» είπε. «Σατανικοί σιωνιστές καταλαμβάνουν τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο πρέπει να κινηθεί για να απομακρυνθεί ο Τρελός Βασιλιάς Τραμπ».

Με γλώσσα που σηματοδοτεί πλήρη ρήξη με την προηγούμενη θέση της,η αμφιλεγόμενη Όουενς έφερε ένα νέο επίπεδο συναισθηματικής και ιδεολογικής σύγκρουσης στο ψηφιακό πεδίο των εντυπώσεων που μεταφράζεται σε επιρροή και ψήφους.

Η Όουενς έφτασε μάλιστα στο σημείο να καλέσει σε διεθνή παρέμβαση, υποστηρίζοντας ότι «οι ζωές όλων μας μπορεί να εξαρτώνται από το αν οι άλλες χώρες θα συνειδητοποιήσουν ότι ο Τραμπ είναι βαθιά άρρωστος».

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την κλιμάκωση παίζει η σειρά podcast της Όουενς με τίτλο Bride of Charlie (Η Νύφη του Τσάρλι), η οποία ερευνά τις συνθήκες γύρω από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και επικρίνει δριμύτατα τη χήρα του, Έρικα Κερκ.

Η σειρά έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, καθώς καταπιάνεται με ευαίσθητα ζητήματα της κληρονομιάς του Κερκ και τις πολιτικές επιπτώσεις του θανάτου του.

Η αποκεντρωμένη φύση του οικοσυστήματος των influencers, που κάποτε θεωρούνταν το μεγάλο πλεονέκτημα του Τραμπ λόγω της «αντισυστημικής» του χροιάς, αποδεικνύεται τώρα δίκοπο μαχαίρι

Η Όουενς χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για να αμφισβητήσει την αυθεντικότητα της νέας ηγεσίας στην Turning Point USA, προωθώντας θεωρίες που θέλουν την Έρικα Κερκ να μην είναι η κατάλληλη συνεχιστής του έργου του συζύγου της, ενώ παράλληλα ειρωνεύεται τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Οι αντιδράσεις στην «ανταρσία» της Όουενς ήταν άμεσες και σφοδρές. Μια από τις πιο αιχμηρές απαντήσεις ήρθε από τον Σαούλ Σάντκα, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία και την επιρροή της.

«Η Κάντας Όουενς καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να ενωθούν για να αντικαταστήσουν τον Τραμπ, επειδή σιγά σιγά συνειδητοποιεί ότι ριζοσπαστικοποιήθηκε από bots χρηματοδοτούμενα από το εξωτερικό και ψεύτικα νούμερα τηλεθέασης» έγραψε στο σχόλιο του.

Ο Σάντκα περιέγραψε την πορεία της ως μια «διολίσθηση στην καθαρή παράνοια» και εκτίμησε ότι η επιρροή της φθίνει, καθώς νέες φωνές παίρνουν τη θέση της στον πολιτικό χώρο.

Η διαμάχη αναδεικνύει μια ευρύτερη κρίση στο MAGA κίνημα φέρνοντας στο φως την αδυναμία συγκρότησης μιας πειθαρχημένης θεσμικής επιρροής εκτός του Λευκού Οίκου.

Η αποκεντρωμένη φύση του οικοσυστήματος των influencers, που κάποτε θεωρούνταν το μεγάλο πλεονέκτημα του Τραμπ λόγω της «αντισυστημικής» του χροιάς, αποδεικνύεται τώρα δίκοπο μαχαίρι. Όπως δείχνει η περίπτωση της Όουενς, όταν οι προσωπικές στρατηγικές και η ανάγκη για ψηφιακή οργή υπερτερούν της πολιτικής συμμαχίας, το αποτέλεσμα είναι ένας «εμφύλιος πόλεμος» που εξελίσσεται σε ζωντανή μετάδοση μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων θεατών. Βέβαια η κόντρα ξεκίνησε με μια δολοφονία.

Ήταν Σεπτέμβριος του 2025, όταν ο Τσάρλι Κερκ, ο 31χρονος ιδρυτής της Turning Point USA και ένας από τους πιο επιδραστικούς νέους συντηρητικούς, έπεσε νεκρός από ελεύθερο σκοπευτή κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γιούτα.

Η δολοφονία του Κερκ, αντί να συσπειρώσει τους MAGA, λειτούργησε ως επιταχυντής ενός υποβόσκοντος διχασμού στα εσωτερικά τoυ κινήματος που θέλει την Αμερική Πρώτη και Σπουδαία. Ως αιματηρός καταλύτης που μετέτρεψε τις ιδεολογικές διαφορές σε έναν ανοιχτό πόλεμο ο θάνατος του Κερκ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Ο θάνατός του, αντί να συσπειρώσει τον χώρο, λειτούργησε ως επιταχυντής ενός υποβόσκοντος διχασμού στα εσωτερικά των MAGA. Ως αιματηρός καταλύτης που μετέτρεψε τις ιδεολογικές διαφορές σε έναν ανοιχτό πόλεμο ο θάνατος του Κερκ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.

Αντί για εθνική ομόνοια στο συντηρητικό στρατόπεδο, η δολοφονία του ακραίου influencer πυροδότησε έναν καταιγισμό από ακραίες θεωρίες που η Κάντας Όουενς και άλλοι «πολέμαρχοι» των ψηφιακών μέσων άρχισαν να διακινούν.

Σε αυτά τα σενάρια η Όουενς και οι άλλοι διέκριναν εμπλοκή των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στη δολοφονία του Κερκ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της χήρας του, Έρικα, η οποία ζήτησε με εξώδικα τον σεβασμό στη μνήμη του συζύγου της. Το φυτίλι είχε ανάψει.

Η διάσπαση στις επικοινωνιακές ορδές του κινήματος που υπερασπίζεται τον Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον οριζόντια, με τους πρωταγωνιστές να χωρίζονται σε δύο άτυπες κατηγορίες για το The Hollywood Reporter.

Φατρία 1: Οι μετριοπαθείς MAGA

Σε αυτό το στρατόπεδο κυριαρχούν σχολιαστές που προσπαθούν να διασώσουν τον παραδοσιακό συντηρητισμό από τον κατήφορο των θεωριών συνωμοσίας σημειώνει ο Steven Zeitchik.

Οι Μπεν Σαπίρο και Μαρκ Λέβιν έχουν υψώσει τείχος προστασίας γύρω από το Ισραήλ, καταγγέλλοντας τον Τάκερ Κάρλσον και την Κάντας Όουενς για «ηθική ανεπάρκεια».

Ο Σαπίρο, ειδικότερα, χαρακτήρισε την προβολή ακραίων αντισημιτών ως μια πράξη που καταστρέφει το κίνημα εκ των έσω.

Στο πλευρό του —πάντα εντός του πλαισίου του MAGA— στέκεται και ο Λέβιν. Ο βετεράνος παρουσιαστής του Fox News, αν και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την πολιτική του Τραμπ, αρνείται πεισματικά να διολισθήσει στον κόσμο της αχαλίνωτης συνωμοσιολογίας.

Ο Βιβέκ Ραμασουάμι, πρώην υποψήφιος πρόεδρος και νυν υποψήφιος κυβερνήτης του Οχάι που συχνά φλερτάρει με τον λαϊκισμό, έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από τους ρατσιστές σχολιαστές, δηλώνοντας πως το μίσος κατά οποιασδήποτε εθνικής ομάδας δεν έχει θέση στο μέλλον της παράταξης.

Η χήρα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, έχει εξελιχθεί στην πιο τραγική και αξιοπρεπή φιγούρα αυτής της ομάδας για τον Zeitchik καθώς αρνήθηκε να υιοθετήσει τις θεωρίες που ήθελαν το Ισραήλ πίσω από τη δολοφονία του συζύγου της, δήλωσε δημόσια πως συγχωρεί τον δολοφόνο και κάλεσε την Όουενς να σταματήσει την εκμετάλλευση της τραγωδίας της.

Σε μια από τις πιο παράξενες στιγμές της πολιτικής ιστορίας των ΗΠΑ, ο άνθρωπος που κάποτε ήταν ο «βασιλιάς των θεωριών συνωμοσίας», ο Άλεξ Τζόουνς εμφανίζεται πλέον ως μετριοπαθής, επικρίνοντας την Όουενς για τις επιθέσεις της κατά των Εβραίων και αποκαλώντας την «επικίνδυνη».

Σε μια απρόσμενη πολιτική μεταστροφή, η Λόρα Λούμερ, άλλοτε κεντρική φιγούρα των θεωριών συνωμοσίας, εμφανίζεται πλέον ως η φωνή της λογικής εντός του Λευκού Οίκου, εκφράζοντας δημόσια την ανησυχία της για την ιδεολογική διολίσθηση της Κάντας Όουενς.

Τέλος, ενώ τον τελευταίο χρόνο έχει στραφεί σε μια πιο ακροδεξιά συνωμοσιολογική κατεύθυνση, φιλοξενώντας τον αρνητή του Ολοκαυτώματος Ντάριλ Κούπερ, τον αντισημίτη συνωμοσιολόγο Ίαν Κάρολ και την αρνήτρια των εμβολίων Σούζαν Χάμφρις, ο πιο ισχυρός podcaster της χώρας Τζό Ρόγκαν έχει επίσης δείξει μετριοπάθεια.

Υπερασπίστηκε σθεναρά τον Τζίμι Κίμελ και το δικαίωμα του κωμικού στην ελευθερία του λόγου, επιτέθηκε στον Τραμπ για την ανάρτηση του στο Truth Social μετά τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ («Καμία δικαιολογία για αυτό που έκανε δεν έχει νόημα σε μια συμπονετική κοινωνία») και έχει εναντιωθεί στις «υπερβολές της καταστολής κατά της μετανάστευσης από την ICE».

Φατρία 2: Οι μανιακοί MAGA

Απέναντί τους βρίσκεται μια ομάδα που φαίνεται να έχει εγκαταλείψει κάθε επαφή με την παραδοσιακή πολιτική, ποντάροντας στον ακραίο λόγο για να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού της.

Πέρα από τον Στιβ Μπάνον (δεν θα χάσει ποτέ τα πρωτεία σε αυτό το κίνημα), ο Τάκερ Κάρλσον, μετά την απομάκρυνσή του από το Fox News μοιάζει να θέλει να είναι ένας παγκόσμιος προβοκάτορας. Η απόφασή του να φιλοξενήσει τον Νικ Φουέντες, έναν δηλωμένο υποστηρικτή του Χίτλερ, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και του χάρισε τον τίτλο του Αντισημίτη της Χρονιάς για το 2025.

Ο Κάρλσον υπεραμύνεται των επιλογών του στο όνομα της ελευθερίας του λόγου, ενώ παράλληλα διακινεί θεωρίες για την εμπλοκή των Εβραίων στην 11η Σεπτεμβρίου.

Η Κάντας Όουενς έχει εξελιχθεί στην πιο ακραία φωνή του στρατοπέδου, υποστηρίζοντας θεωρίες πως οι Εβραίοι ευθύνονται για το δουλεμπόριο και όλα τα δεινά του κόσμου.

Η σύγκρουσή της με την Έρικα Κερκ και η περιφρόνηση που έδειξε προς τον Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «χρόνια απογοήτευση», δείχνουν πως στοχεύει σε ένα κοινό που βρίσκεται πέρα από τα όρια της παραδοσιακής Δεξιάς.

Η πρώην αστέρας της τηλεόρασης Μέγκιν Κέλι φαίνεται να έχει προσχωρήσει στο στρατόπεδο του Κάρλσον, επαινώντας τον Φουέντες ενώ την ίδια στιγμή επιτίθεται στον Μπεν Σαπίρο με ακραίες εκφράσεις. Η στάση της δείχνει μια προσπάθεια να παραμείνει σχετική σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που επιβραβεύει την επιθετικότητα.

Τελευταίος στη λίστα του THR αλλά όχι και στην επιρροή, ο Νικ Φουέντες. Ο διαβόητος ηγέτης των Groyper βλέπει την επιδραστικότητα του να εκτοξεύεται, καθώς το YouTube και το Rumble του δίνουν βήμα να τραγουδά ναζιστικά συνθήματα και να χαιρετά ναζιστικά, ενώ την ίδια στιγμή φιλοξενείται ως «σοβαρός συνομιλητής» από άλλους συναδέλφους του.

Η σιωπή

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τον εμφύλιο χωρίς να παρεμβαίνει, γνωρίζοντας πως αυτός ο πόλεμος θα καθορίσει τον διάδοχό του για το 2028.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φαίνεται να κλείνει το μάτι προς την πλευρά του Κάρλσον και της Κέλι.

Ενώ ο Λευκός Οίκος τηρεί σιγή ιχθύος, ο επικοινωνιακός εμφύλιος μεταξύ των «μανιακών» και των «μετριοπαθών» του κινήματος MAGA με όπλο τις θεωρίες συνωμοσίας και με αφοσίωση στην εμπορευματοποίηση του μίσους, θα έχει έναν χαμένο.

Την αλήθεια.

