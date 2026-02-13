Ψυχραμένοι είστε; Γιατί οι κωμικοί που υποστηρίζουν το MAGA στρέφονται εναντίον του Τραμπ

Τη νύχτα της 8ης Φεβρουαρίου, όταν ο Bad Bunny μετέτρεψε το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl σε μια λαμπερή, ισπανόφωνη αφιέρωση στο Πουέρτο Ρίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αυτό που συνήθως κάνει όταν η κουλτούρα αλλάζει χωρίς να ζητήσει την άδειά του: παραπονέθηκε δημόσια ότι ήταν «απολύτως τρομερό», προσβολή, λάθος, ντροπή.

Ενάμιση χρόνο νωρίτερα, σε μια συγκέντρωση του Τραμπ, ο κωμικός Tony Hinchcliffe είχε δοκιμάσει μια διαφορετική μέθοδο πολιτιστικής διόρθωσης, αποκαλώντας το Πουέρτο Ρίκο «πλωτή νήσο σκουπιδιών», μια φράση που για λίγο έκανε την εκστρατεία να μοιάζει σαν να είχε προσλάβει κατά λάθος τον χειρότερο θείο του διαδικτύου ως προθέρμανση.

Άνδρες με μικρόφωνα

«Αν θέλετε ένα γρήγορο δείκτη του αισθητικού έργου της εποχής Τραμπ, είναι αυτό: η δυσαρέσκεια παρουσιάζεται ως γούστο και το γούστο επιβάλλεται ως δυσαρέσκεια» σχολιάζει ο Seth Abramovitch στο Hollywood Reporter και συνεχίζει:

«Η καινοτομία είναι ότι οι πιο χρήσιμοι πολιτιστικοί μεσάζοντες του Τραμπ δεν ήταν οι παρουσιαστές των τηλεοπτικών δικτύων ή οι αρθρογράφοι των εφημερίδων, αλλά άνδρες με μικρόφωνα και την περιφρόνηση ενός κλόουν της τάξης για το status quo.

»Είναι κωμικοί, κωμικοί συνεντευξιαζόμενοι, κωμικοί ομιλητές. Το χαρακτηριστικό τους επίτευγμα ήταν να μετατρέψουν την πολιτική σε θέμα συζήτησης και στη συνέχεια να επιμένουν, ειλικρινά, ότι δεν συνέβη τίποτα πολιτικό. Αυτό το άλλοθι ίσχυε για χρόνια, επειδή η κωμωδία εξαρτάται πάντα από την εύλογη άρνηση. Αλλά τα podcast άλλαξαν την κλίμακα της άρνησης. Μετέτρεψαν το χαλαρό ριφ σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης».

Η πολιτική του αυτιού

Με δεκάδες εκατομμύρια συνδρομητές, οι εκπομπές της «ανδρόσφαιρας» -ένας κύκλος φίλων που περιλαμβάνει κωμικούς θετικά διακείμενους προς τον Τραμπ, όπως οι Hinchcliffe, Joe Rogan, Theo Von και Andrew Schulz- δεν είναι μια πολιτιστική υποσημείωση. Είναι ένας χάρτης υποδομών.

Το βασικό σημείο δεν είναι ο ακριβής αριθμός ακροατών. Είναι ο ρυθμός: εβδομαδιαίος, συνηθισμένος, οικείος. Η πολιτική γίνεται λιγότερο σαν διάλεξη και περισσότερο σαν μια επαναλαμβανόμενη φωνή στο αυτί σας.

«Τα podcast είναι εξαιρετικά πειστικά, προκαλούν πολλά συναισθήματα οικειότητας και εμπιστοσύνης. O ακροατής δεν καταναλώνει απλώς περιεχόμενο. Ο ακροατής χτίζει μια σχέση. Μετά από αρκετές ώρες, η διαφωνία μοιάζει με προδοσία»

Συναισθήματα οικειότητας

Η Sydney DeMets, φοιτήτρια στο πέμπτο έτος του διδακτορικού προγράμματος του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, η οποία μελετά τα δίκτυα podcast και την παραπληροφόρηση, περιέγραψε το πλεονέκτημα του μέσου όχι τόσο ως θεωρία των μέσων ενημέρωσης, αλλά ως φυσική αρχή.

«Τα podcast είναι εξαιρετικά πειστικά», λέει, επειδή «προκαλούν το φαινόμενο της παρακοινωνικότητας (parasocial)» και «προκαλούν πολλά συναισθήματα οικειότητας και εμπιστοσύνης». Σύμφωνα με την άποψή της, ο ακροατής δεν καταναλώνει απλώς περιεχόμενο. Ο ακροατής χτίζει μια σχέση. Μετά από αρκετές ώρες, η διαφωνία μοιάζει με προδοσία.

Έτσι η πολιτική επιρροή εμφανίζεται μεταμφιεσμένη ως προσωπικότητα. Η εκπομπή του Rogan σπάνια ακούγεται σαν διδασκαλία. Ακούγεται σαν περιέργεια. Η εκπομπή του Von σπάνια ακούγεται σαν ιδεολογία. Ακούγεται σαν μια ατημέλητη, μελαγχολική τρυφερότητα, μια άρνηση να περιοριστεί.

Η εκπομπή του Schulz δεν είναι ποτέ δόγμα. Αλλά ακούγεται σαν αλαζονεία, η σίγουρη ανακούφιση που προέρχεται από το να λες αυτό που οι ευγενικοί άνθρωποι δεν λένε. Η πολιτική τους επίδραση προέρχεται από κάτι πολύ πιο λεπτό από την πειθώ: είναι η άδεια. Δεν λένε στο κοινό τους τι να πιστεύει, αλλά προτείνουν τι είναι αποδεκτό να γελάει, να απορρίπτει, να θεωρεί ως θεατρικό ή να θεωρεί ως «απλά τα μέσα ενημέρωσης» που κάνουν το προβλέψιμο έργο τους.

Μόλις, ωστόσο, ο Τραμπ επέστρεψε στο γραφείο του, το οικοσύστημα των κωμικών podcast άρχισε να δείχνει μια νέα και ενδεικτική δυσφορία: όχι πάντα με τον Τραμπ ως σύμβολο, αλλά με τον Τραμπ ως διοικητή

Οι πλατφόρμες ως κινητήρια δύναμη κινητοποίησης

Μέχρι το 2024, οι επαγγελματίες των εκστρατειών αναγνώρισαν αυτό που παρακολουθούσαν. Το Vox περιέγραψε τις εκλογές ως έναν διαγωνισμό στον οποίο τα podcasts έγιναν καθοριστικοί παράγοντες, με την έννοια ότι οι υποψήφιοι πήγαν εκεί όπου βρισκόταν ήδη το κοινό.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε σε περισσότερα από δώδεκα podcasts της ανδροσφαίρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Rogan, Von και Schulz. Σε μια ανάλυση των υπέρ Τραμπ προσωπικοτήτων του YouTube και των podcasts, το Bloomberg χαρακτήρισε αυτές τις πλατφόρμες ως κινητήρια δύναμη κινητοποίησης που απευθύνεται ιδιαίτερα σε άνδρες που διαφορετικά δεν συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή ως «ψηφοφόροι».

«Το να πούμε ότι τέτοιες εκπομπές έκαναν την διαφορά στις εκλογές είναι υπερβολικά απλοϊκό. Η αιτιότητα στην πολιτική σπάνια συμπεριφέρεται έτσι» συνεχίζει ο Seth Abramovitch στο Hollywood Reporter.

«Ωστόσο, είναι λογικό να πούμε ότι διαμόρφωσαν το συναισθηματικό κλίμα στο οποίο βιώθηκε η πολιτική, και ότι αυτό το κλίμα έχει σημασία, ειδικά για άτομα των οποίων η πολιτική ταυτότητα είναι αδύναμη και, ως εκ τούτου, ευμετάβλητη».

Μόλις, ωστόσο, ο Τραμπ επέστρεψε στο γραφείο του, το οικοσύστημα των κωμικών podcast άρχισε να δείχνει μια νέα και ενδεικτική δυσφορία: όχι πάντα με τον Τραμπ ως σύμβολο, αλλά με τον Τραμπ ως διοικητή. Είναι πιο εύκολο να φλερτάρεις με την αφήγηση του αουτσάιντερ όταν ο αουτσάιντερ δεν διευθύνει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το South Park έκανε πάντα το αντίθετο από αυτό που έκαναν οι κωμικοί του MAGA

Το «σημείο καμπής»

Η πρόσφατη ρήξη του Von με την κυβέρνηση είναι διδακτική, επειδή είναι λιγότερο ιδεολογική και περισσότερο υπαρξιακή. Όταν το DHS δημοσίευσε ένα βίντεο με θέμα την απέλαση που χρησιμοποιούσε ένα απόσπασμα του Von χωρίς τη συγκατάθεσή του, αυτός διαμαρτυρήθηκε δημοσίως και ζήτησε να αφαιρεθεί, λέγοντας ότι οι απόψεις του ήταν «πιο λεπτές» από ό,τι υποδείκνυε η προπαγάνδα.

Αργότερα, ο Rogan και ο Von συζήτησαν το περιστατικό ως μια μορφή παραβίασης: όχι μόνο των πνευματικών δικαιωμάτων ή της συγκατάθεσης, αλλά και της προσωπικότητας. Το βίντεο του DHS συγκέντρωσε περίπου 30 εκατομμύρια προβολές πριν από την κατάργησή του, κάτι που φέρεται να εξόργισε τον Rogan. Το επεισόδιο αποκάλυψε αυτό που το μέσο κρύβονταν: Αυτές οι εκπομπές δεν είναι απλώς προϊόντα ψυχαγωγίας. Είναι τράπεζες εμπιστοσύνης. Και οι κυβερνήσεις δανείζονται εμπιστοσύνη όπου μπορούν.

Η υποχώρηση του Schulz ήταν πολύ πιο έντονη. Σε συνέντευξή του στον Charlamagne tha God στην εκπομπή Brilliant Idiots podcast στις 31 Ιανουαρίου, ένας ταραγμένος Schulz δήλωσε ότι η δολοφονία του Alex Pretti από πράκτορες της ICE στο Μινεάπολη ήταν το «σημείο καμπής» για τον ίδιο. Μια αναδιοργάνωση είχε λάβει χώρα στο μυαλό του: η αντίθεση στον Τραμπ δεν ήταν πλέον «φιλελεύθερη καταστροφική σκέψη», αλλά «πολύ λογική, λεπτή κριτική της κυβέρνησης».

Ένα υψωμένο φρύδι

Ένας κωμικός που κάποτε ήταν πολιτιστικός θιασώτης γίνεται, αντίθετα, πολιτιστικός επιτιμητής. Αυτή η αλλαγή είναι μικρή στη θεωρία και μεγάλη στην πράξη. Αλλάζει αυτό που επιτρέπεται στο κοινό να λέει φωναχτά. Ακόμη και ο Rogan, ο ήλιος γύρω από τον οποίο περιστρέφεται αυτό το οικοσύστημα, έχει ακούσει περιστασιακά σαν να προσπαθεί να αναστρέψει τη δική του επιρροή.

Έχει επικρίνει τις τακτικές της κυβέρνησης και αμφισβήτησε τη σοφία των πολιτικών που φαινόταν να έχουν σχεδιαστεί περισσότερο για θεαματικότητα παρά για διακυβέρνηση. Η διαφωνία του Rogan, όταν εκφράζεται, έχει τον ίδιο τόνο με τις υποστηρίξεις του: μια μακρά συζήτηση, ένα υψωμένο φρύδι, μια υπόδειξη ότι η επίσημη εκδοχή δεν είναι απολύτως αξιόπιστη. Σε αυτό το σύμπαν, ο σκεπτικισμός είναι το πιο κοντινό πράγμα στην ηθική.

Το πολιτισμικό πρόβλημα για τον Τραμπ είναι ότι η κωμωδία δεν χάνει την ευγένειά της. Μεταβαίνει από τη γοητεία στην ανία, από την επιείκεια στην περιφρόνηση. Και η περιφρόνηση είναι μεταδοτική. Στο παρελθόν, οι κωμικοί βοηθούσαν τον Τραμπ αντιμετωπίζοντάς τον ως ένα είδος αντικειμένου ψυχαγωγίας: έναν παράγοντα χάους, έναν αναστάτη, έναν άνθρωπο πολύ χονδροειδή για να τον ελέγχουν οι συνήθεις θεσμοί. Τώρα, οι ίδιες αυτές θεσμοί χρησιμοποιούνται ανοιχτά, επιθετικά, μερικές φορές απρόσεκτα. Όταν η κυβέρνηση αρχίζει να δανείζεται αποσπάσματα από podcast για να δημιουργήσει ενθουσιασμό για την επιβολή του νόμου, το κομμάτι αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με κωμωδία και περισσότερο με συνενοχή.

Ο Τραμπ μπορεί να επιβιώσει από την περιφρόνηση των εφημερίδων. Έχει επιβιώσει για χρόνια. Μπορεί, ωστόσο, να επιβιώσει εύκολα από την περιφρόνηση των ανθρώπων που τον έκαναν να φαίνεται, σε εκατομμύρια ακροατές, ως μια αποδεκτή επιλογή;

Η «μεταμέλεια του αγοραστή»

Γι’ αυτό έχει σημασία το επεισόδιο με τον Tony Hinchcliffe. Όταν αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο «πλωτή νήσο σκουπιδιών», η αντίδραση ήταν άμεση, όχι μόνο επειδή η φράση ήταν άσχημη, αλλά και επειδή έδειξε πώς η κωμωδία που συνορεύει με τη δεξιά μπερδεύει την προσβολή με την ειλικρίνεια.

Ήταν μια πρόβλεψη της αισθητικής λογικής της δεύτερης θητείας του Τραμπ: «Προκαλέστε την μειοψηφική ομάδα, απολαύστε την επίπληξη, δηλώστε νίκη επί των mainstream μέσων ενημέρωσης».

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η λογική γίνεται εξαντλητική όταν δεν είναι πλέον ένας τρόπος διεξαγωγής της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά ένας τρόπος διοίκησης.

Δεν είναι σαφές κατά πόσο η «μεταμέλεια του αγοραστή» μεταξύ των κωμικών των podcast μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές. Αλλά ενώ οι εκπομπές μπορεί να μην προσφέρουν άμεσα ψήφους, προσφέρουν έμμεσα εντολές, ρυθμίζοντας τη διάθεση.

Ο Τραμπ μπορεί να επιβιώσει από την περιφρόνηση των εφημερίδων. Έχει επιβιώσει για χρόνια. Μπορεί, ωστόσο, να επιβιώσει εύκολα από την περιφρόνηση των ανθρώπων που τον έκαναν να φαίνεται, σε εκατομμύρια ακροατές, ως μια αποδεκτή επιλογή; Η δυσαρέσκεια εξαπλώνεται: δεν είναι μια ξαφνική ηθική αφύπνιση, αλλά μια αναστάτωση, μια κόπωση, μια αυξανόμενη αίσθηση ότι το αστείο συνεχίστηκε πολύ μετά που έπαψε να είναι αστείο.

