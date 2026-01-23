newspaper
Σημαντική είδηση:
23.01.2026 | 08:52
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ευρωπαϊκή ακροδεξιά Vs Maga: Ο Τραμπ κατάφερε να εξοργίσει ακόμα και τους Ευρωπαίους θαυμαστές του
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026 | 10:04

Ευρωπαϊκή ακροδεξιά Vs Maga: Ο Τραμπ κατάφερε να εξοργίσει ακόμα και τους Ευρωπαίους θαυμαστές του

Ανάμεσα το κίνημα MAGA και την ευρωπαϊκή ακροδεξιά αναδεικνύεται μια θεμελιώδη ένταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Στην εθνική στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε με την αλλαγή του χρόνου, σημειωνόταν ότι «η αυξανόμενη επιρροή πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων πράγματι δίνει αφορμή για μεγάλη αισιοδοξία», δεδομένου ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμική εξαφάνιση» λόγω της μετανάστευσης, όπως προειδοποιούσε. Ήταν μια θέση που χαροποίησε την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Ωστόσο, η τελευταία είναι πλέον εξοργισμένη με το μέχρι πρότινος ίνδαλμά της.

Οι πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, έχουν προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις σε ηγέτες εθνικιστικών, αντιμεταναστευτικών κομμάτων που συνήθως τον επευφημούν και συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους θαυμαστές του, όπως αναφέρει η Washington Post.

Γερμανία

Το «America First» φαίνεται να αποκλίνει από θέσεις της γερμανικής δεξιάς. «Ο Τραμπ παραβίασε μια θεμελιώδη προεκλογική υπόσχεση», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα η Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είχε δεσμευτεί «να μην παρεμβαίνει σε άλλες χώρες» και ότι τώρα θα πρέπει «να εξηγήσει στους δικούς του ψηφοφόρους» γιατί αναμειγνύεται τόσο στη Βενεζουέλα όσο και στη Γροιλανδία.

Στο Νταβός της ο Τραμπ έκανε πίσω από την απειλή να καταλάβει τη Γροιλανδία δια της βίας. Ωστόσο, η ζημιά είχε ήδη γίνει

Η κριτική από τους ηγέτες του AfD ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Το κόμμα έχει καταβάλει έντονες προσπάθειες τους τελευταίους μήνες να οικοδομήσει δεσμούς με τον Τραμπ και τον στενό του κύκλο, με βουλευτές του AfD να πραγματοποιούν ολοένα και συχνότερα ταξίδια στην Ουάσιγκτον.

Οι ηγέτες του AfD -το οποίο έχει χαρακτηριστεί ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση από τη γερμανική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών- δηλώνουν ότι ακολουθούν σκόπιμα το «εγχειρίδιο» του Τραμπ, τόσο για να κατακτήσουν την εξουσία ως δεξιό αντάρτικο κίνημα όσο και για να εφαρμόσουν την ατζέντα τους μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης.

Ο συμπρόεδρος του κόμματος, Τίνο Κρούπαλα, κατήγγειλε τις «μεθόδους Άγριας Δύσης» του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

Γαλλία

Στη Γαλλία, ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, καταδίκασε τις «απειλές κατά της κυριαρχίας ενός κράτους» από τον Τραμπ ως «αφόρητες». Την Τρίτη επανήλθε με ανάρτηση στο X: «Ο Ντόναλντ Τραμπ μας παρουσιάζει μια ξεκάθαρη επιλογή: να αποδεχθούμε τη δουλεία, ή να ανακτήσουμε το καθεστώς μας ως κυρίαρχοι δρώντες, ικανοί να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και την ακεραιότητά μας».

Ηνωμένο Βασίλειο

Στη Βρετανία, ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, χαρακτήρισε την απειλή του Τραμπ για επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες «μια πολύ εχθρική πράξη». Ο Φάρατζ, ένας από τους πιο προβεβλημένους υποστηρικτές του Τραμπ στη βρετανική πολιτική, είπε ότι οι δασμοί θα ήταν «πολύ, πολύ επιζήμιοι» για τη βρετανική οικονομία. Ο Φάρατζ, που υπήρξε πρωταγωνιστής του Brexit και εδώ και καιρό καυχιέται για την πρόσβασή του στον κύκλο του Τραμπ, δήλωσε ότι σκοπεύει να θέσει το ζήτημα προσωπικά στην αμερικανική κυβέρνηση.

Η αντίθεσή του στους δασμούς τον έφερε σε σπάνια σύμπλευση με βρετανικά κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, των Εργατικών, χαρακτήρισε την πρόταση του Τραμπ «εντελώς λανθασμένη», ενώ η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, την απέρριψε ως «τρομερή ιδέα».

Ιταλία

Η συντηρητική πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αποκάλεσε την απειλή των δασμών «λάθος».

«Η αύξηση των δασμών σε χώρες που έχουν επιλέξει να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι, κατά τη γνώμη μου, λάθος, και προφανώς διαφωνώ», είπε η Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει γενικά διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ -ο οποίος κάποτε την αποκάλεσε «όμορφη»- αλλά είναι επίσης υποστηρικτής των ευρωπαϊκών θεσμών και έχει στηρίξει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Δανίας στη Γροιλανδία και το δικαίωμα των ευρωπαϊκών χωρών να στείλουν εκεί στρατεύματα.

«Η προθυμία ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να στείλουν στρατεύματα, συμμετέχοντας σε μια ενισχυμένη ασφάλεια, πρέπει να διαβαστεί με αυτόν τον τρόπο — όχι ως ενέργεια κατά των ΗΠΑ, αλλά απέναντι σε άλλους δρώντες», είπε η Μελόνι.

Σουηδία

Ο Ματίας Κάρλσον, βουλευτής στη Σουηδία και πρώην ηγέτης των δεξιών, εθνικιστών Σουηδών Δημοκρατών, το διατύπωσε ίσως πιο παραστατικά: «Ο Τραμπ μοιάζει όλο και περισσότερο με έναν αντίστροφο βασιλιά Μίδα. Ό,τι αγγίζει μετατρέπεται σε [κόπρανα]», έγραψε στο X, χρησιμοποιώντας έναν πιο ωμό όρο.

Οι επικρίσεις σηματοδοτούν μια αξιοσημείωτη ανατροπή, μετά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του προέδρου να καλλιεργήσει σχέσεις με τα δεξιά κόμματα της Ευρώπης και να τα ενισχύσει εκλογικά.

Βέλγιο

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ τους και από τη δεξιά, δήλωσαν ότι οι προσπάθειές τους να γίνουν φίλοι με τον Τραμπ απέτυχαν και ότι ήρθε η ώρα να του αντισταθούν.

«Προσπαθήσαμε να κατευνάσουμε τον νέο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο», είπε την Τρίτη 20  ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ, συντηρητικός εθνικιστής που ηγείται ενός πολιτικά ετερόκλητου κυβερνητικού συνασπισμού. «Αλλά τώρα παραβιάζονται τόσες πολλές κόκκινες γραμμές, που έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στην αυτοεκτίμησή σου — το να είσαι ένας ευτυχισμένος υποτελής είναι ένα πράγμα, το να είσαι ένας δυστυχισμένος σκλάβος είναι κάτι άλλο».

Δεν έχουν όρεξη για Τραμπ στην ακροδεξιά

Το αμερικανικό δημοσίευμα καταλήγει ότι η ρήξη μεταξύ του κινήματος MAGA του Τραμπ και της σκληρής ευρωπαϊκής δεξιάς αναδεικνύει μια θεμελιώδη ένταση στη μεταξύ τους σχέση: «Παρά την αμοιβαία στήριξη και την αίσθηση ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά -πολεμώντας το «woke» και το φιλελεύθερο κατεστημένο- τα συμφέροντά τους συχνά δεν ταυτίζονται. Ένα εθνικιστικό κόμμα δύσκολα μπορεί να φέρει αυτόν τον τίτλο αν στηρίζει επιθετικές πολιτικές μιας άλλης χώρας που υπονομεύουν τα οικονομικά ή την ασφάλεια της δικής του».

«Για αυτούς, η κυριαρχία και τα εθνικά σύνορα είναι πολύ σημαντικά», είπε η Σούντα Ντέιβιντ-Γουίλπ, αντιπρόεδρος του ινστιτούτου πολιτικής German Marshall Fund, με έδρα το Βερολίνο και την Ουάσιγκτον, αναφερόμενη στο AfD. «Και έτσι, όταν οι ΗΠΑ λένε ότι μπορούν απλώς να έρθουν και να αλλάξουν την κυριότητα ενός εδάφους, αυτό για εκείνους είναι πιθανότατα βλασφημία και υπονομεύει ολόκληρη την αντίληψή τους για το διεθνές σύστημα».

Δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι μόνο περίπου το 1/3 των υποστηρικτών του AfD στη Γερμανία και του Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία βλέπουν τον Τραμπ θετικά. «Έχουν τον παλμό του εκλογικού σώματος», είπε η Ντέιβιντ-Γουίλπ για το AfD, «και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σε όλο το φάσμα δεν υπάρχει καμία όρεξη για τον πρόεδρο Τραμπ στην Ευρώπη και στη Γερμανία».

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Economy
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

inWellness
inTown
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
Κρεμλίνο 23.01.26

Κλείδωσε «τριμερής» συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
Κόσμος 23.01.26

Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Την ώρα που αμερικανικές και ιρακινές πηγές επιβεβαιώνουν την έναρξη της μεταφοράς μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, αυτοί θα μεταφερθούν σε επίσημες φυλακές και όχι σε στρατόπεδα/καμπς

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Απευθείας διαπραγμάτευση 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox
English edition 23.01.26

Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox

Greek authorities say biosecurity measures, not vaccination, remain the only proven strategy to control goat and sheep pox. European guidelines confirm no approved vaccines exist, and improper vaccination could harm trade and prolong outbreaks

Σύνταξη
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)
Europa League 23.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του επί της Μπέτις με 2-0, «κλείδωσε» την πρόκριση και έχει κάποιες πιθανότητες ακόμη και για το Top 8 – Πώς μπορεί να τον… βοηθήσει ο Παναθηναϊκός, που δεδομένα θα είναι στο Top 24.

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν
Γραμμή 6 23.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ - Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της κυκλοφορίας σήμερα το πρωί για τους συρμούς της Γραμμής 6 του Τραμ, λόγω έργων ανάπλασης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Σύνταξη
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model
English edition 23.01.26

Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model

Speaking at the Hellenic Institute of Customer Service (HICS), the central banker covered a wide range of issues related to the domestic market and the Greek economy, stressing that investments are crucial for future growth.

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης
Στη Άνω Γλυφάδα 23.01.26

«Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης

«Της φώναξε το αφεντικό μου 'μη!', δεν μας άκουσε, με το 'μη' την παίρνει το ρεύμα και την πετάει κάτω απ' το αυτοκίνητο», λέει η γυναίκα που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της η τραγωδία στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
