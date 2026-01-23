Ευρωπαϊκή ακροδεξιά Vs Maga: Ο Τραμπ κατάφερε να εξοργίσει ακόμα και τους Ευρωπαίους θαυμαστές του

Στην εθνική στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε με την αλλαγή του χρόνου, σημειωνόταν ότι «η αυξανόμενη επιρροή πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων πράγματι δίνει αφορμή για μεγάλη αισιοδοξία», δεδομένου ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμική εξαφάνιση» λόγω της μετανάστευσης, όπως προειδοποιούσε. Ήταν μια θέση που χαροποίησε την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Ωστόσο, η τελευταία είναι πλέον εξοργισμένη με το μέχρι πρότινος ίνδαλμά της.

Οι πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, έχουν προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις σε ηγέτες εθνικιστικών, αντιμεταναστευτικών κομμάτων που συνήθως τον επευφημούν και συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους θαυμαστές του, όπως αναφέρει η Washington Post.

Γερμανία

Το «America First» φαίνεται να αποκλίνει από θέσεις της γερμανικής δεξιάς. «Ο Τραμπ παραβίασε μια θεμελιώδη προεκλογική υπόσχεση», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα η Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είχε δεσμευτεί «να μην παρεμβαίνει σε άλλες χώρες» και ότι τώρα θα πρέπει «να εξηγήσει στους δικούς του ψηφοφόρους» γιατί αναμειγνύεται τόσο στη Βενεζουέλα όσο και στη Γροιλανδία.

Στο Νταβός της ο Τραμπ έκανε πίσω από την απειλή να καταλάβει τη Γροιλανδία δια της βίας. Ωστόσο, η ζημιά είχε ήδη γίνει

Η κριτική από τους ηγέτες του AfD ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Το κόμμα έχει καταβάλει έντονες προσπάθειες τους τελευταίους μήνες να οικοδομήσει δεσμούς με τον Τραμπ και τον στενό του κύκλο, με βουλευτές του AfD να πραγματοποιούν ολοένα και συχνότερα ταξίδια στην Ουάσιγκτον.

Οι ηγέτες του AfD -το οποίο έχει χαρακτηριστεί ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση από τη γερμανική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών- δηλώνουν ότι ακολουθούν σκόπιμα το «εγχειρίδιο» του Τραμπ, τόσο για να κατακτήσουν την εξουσία ως δεξιό αντάρτικο κίνημα όσο και για να εφαρμόσουν την ατζέντα τους μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης.

Ο συμπρόεδρος του κόμματος, Τίνο Κρούπαλα, κατήγγειλε τις «μεθόδους Άγριας Δύσης» του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

Γαλλία

Στη Γαλλία, ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, καταδίκασε τις «απειλές κατά της κυριαρχίας ενός κράτους» από τον Τραμπ ως «αφόρητες». Την Τρίτη επανήλθε με ανάρτηση στο X: «Ο Ντόναλντ Τραμπ μας παρουσιάζει μια ξεκάθαρη επιλογή: να αποδεχθούμε τη δουλεία, ή να ανακτήσουμε το καθεστώς μας ως κυρίαρχοι δρώντες, ικανοί να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και την ακεραιότητά μας».

Ηνωμένο Βασίλειο

Στη Βρετανία, ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, χαρακτήρισε την απειλή του Τραμπ για επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες «μια πολύ εχθρική πράξη». Ο Φάρατζ, ένας από τους πιο προβεβλημένους υποστηρικτές του Τραμπ στη βρετανική πολιτική, είπε ότι οι δασμοί θα ήταν «πολύ, πολύ επιζήμιοι» για τη βρετανική οικονομία. Ο Φάρατζ, που υπήρξε πρωταγωνιστής του Brexit και εδώ και καιρό καυχιέται για την πρόσβασή του στον κύκλο του Τραμπ, δήλωσε ότι σκοπεύει να θέσει το ζήτημα προσωπικά στην αμερικανική κυβέρνηση.

Η αντίθεσή του στους δασμούς τον έφερε σε σπάνια σύμπλευση με βρετανικά κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, των Εργατικών, χαρακτήρισε την πρόταση του Τραμπ «εντελώς λανθασμένη», ενώ η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, την απέρριψε ως «τρομερή ιδέα».

Ιταλία

Η συντηρητική πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αποκάλεσε την απειλή των δασμών «λάθος».

«Η αύξηση των δασμών σε χώρες που έχουν επιλέξει να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι, κατά τη γνώμη μου, λάθος, και προφανώς διαφωνώ», είπε η Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει γενικά διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ -ο οποίος κάποτε την αποκάλεσε «όμορφη»- αλλά είναι επίσης υποστηρικτής των ευρωπαϊκών θεσμών και έχει στηρίξει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Δανίας στη Γροιλανδία και το δικαίωμα των ευρωπαϊκών χωρών να στείλουν εκεί στρατεύματα.

«Η προθυμία ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να στείλουν στρατεύματα, συμμετέχοντας σε μια ενισχυμένη ασφάλεια, πρέπει να διαβαστεί με αυτόν τον τρόπο — όχι ως ενέργεια κατά των ΗΠΑ, αλλά απέναντι σε άλλους δρώντες», είπε η Μελόνι.

Σουηδία

Ο Ματίας Κάρλσον, βουλευτής στη Σουηδία και πρώην ηγέτης των δεξιών, εθνικιστών Σουηδών Δημοκρατών, το διατύπωσε ίσως πιο παραστατικά: «Ο Τραμπ μοιάζει όλο και περισσότερο με έναν αντίστροφο βασιλιά Μίδα. Ό,τι αγγίζει μετατρέπεται σε [κόπρανα]», έγραψε στο X, χρησιμοποιώντας έναν πιο ωμό όρο.

Οι επικρίσεις σηματοδοτούν μια αξιοσημείωτη ανατροπή, μετά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του προέδρου να καλλιεργήσει σχέσεις με τα δεξιά κόμματα της Ευρώπης και να τα ενισχύσει εκλογικά.

Βέλγιο

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ τους και από τη δεξιά, δήλωσαν ότι οι προσπάθειές τους να γίνουν φίλοι με τον Τραμπ απέτυχαν και ότι ήρθε η ώρα να του αντισταθούν.

«Προσπαθήσαμε να κατευνάσουμε τον νέο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο», είπε την Τρίτη 20 ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ, συντηρητικός εθνικιστής που ηγείται ενός πολιτικά ετερόκλητου κυβερνητικού συνασπισμού. «Αλλά τώρα παραβιάζονται τόσες πολλές κόκκινες γραμμές, που έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στην αυτοεκτίμησή σου — το να είσαι ένας ευτυχισμένος υποτελής είναι ένα πράγμα, το να είσαι ένας δυστυχισμένος σκλάβος είναι κάτι άλλο».

Δεν έχουν όρεξη για Τραμπ στην ακροδεξιά

Το αμερικανικό δημοσίευμα καταλήγει ότι η ρήξη μεταξύ του κινήματος MAGA του Τραμπ και της σκληρής ευρωπαϊκής δεξιάς αναδεικνύει μια θεμελιώδη ένταση στη μεταξύ τους σχέση: «Παρά την αμοιβαία στήριξη και την αίσθηση ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά -πολεμώντας το «woke» και το φιλελεύθερο κατεστημένο- τα συμφέροντά τους συχνά δεν ταυτίζονται. Ένα εθνικιστικό κόμμα δύσκολα μπορεί να φέρει αυτόν τον τίτλο αν στηρίζει επιθετικές πολιτικές μιας άλλης χώρας που υπονομεύουν τα οικονομικά ή την ασφάλεια της δικής του».

«Για αυτούς, η κυριαρχία και τα εθνικά σύνορα είναι πολύ σημαντικά», είπε η Σούντα Ντέιβιντ-Γουίλπ, αντιπρόεδρος του ινστιτούτου πολιτικής German Marshall Fund, με έδρα το Βερολίνο και την Ουάσιγκτον, αναφερόμενη στο AfD. «Και έτσι, όταν οι ΗΠΑ λένε ότι μπορούν απλώς να έρθουν και να αλλάξουν την κυριότητα ενός εδάφους, αυτό για εκείνους είναι πιθανότατα βλασφημία και υπονομεύει ολόκληρη την αντίληψή τους για το διεθνές σύστημα».

Δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι μόνο περίπου το 1/3 των υποστηρικτών του AfD στη Γερμανία και του Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία βλέπουν τον Τραμπ θετικά. «Έχουν τον παλμό του εκλογικού σώματος», είπε η Ντέιβιντ-Γουίλπ για το AfD, «και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σε όλο το φάσμα δεν υπάρχει καμία όρεξη για τον πρόεδρο Τραμπ στην Ευρώπη και στη Γερμανία».