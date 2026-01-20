Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
Το καπελάκι της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ανάρπαστο - Γράφει πάνω «Make America Go Away», μια παράφραση του γνωστού σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου
- Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου ο Μακρόν στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
- 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι - Συνελήφθη και ο πατέρας του
- Νέα κλιμάκωση στη Συρία - Η συμφωνία με τη Δαμασκό «δεν ισχύει πλέον» δηλώνουν οι Σύροι Κούρδοι
- «Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο
Ένα κατάστημα ενδυμάτων στην Κοπεγχάγη λάνσαρε ένα κόκκινο καπελάκι του μπέιζμπολ ως απάντηση τον Ντόναλντ Τραμπ, συμβολίζοντας την αλληλεγγύη της Δανίας στη Γροιλανδία, καθώς εντείνονται οι διαμαρτυρίες για την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου να «αγοράσει» το τεράστιο, αυτοδιοικούμενο νησί της Αρκτικής.
Τα κόκκινα καπελάκια μοιάζουν με εκείνα που φορούν οι υποστηρικτές του Τραμπ αλλά το σλόγκαν τους διαφέρει σημαντικά: αν και σχηματίζει το αρκτικόλεξο MAGA του Ρεπουμπλικάνου, μεταφράζετε «Κάντε την Αμερική να φύγει από εδώ» (Make America Go Away).
Ένα δεύτερο σύνθημα δηλώνει ότι η Αμερική είναι «Ήδη Μεγάλη».
Δείτε χαρακτηριστικές φωτογραφίες:
Ο συνιδιοκτήτης του καταστήματος, Μίχαελ, είπε ότι τα καπελάκια έμεναν απούλητα επί μήνες αλλά ξαφνικά έγιναν πολύ δημοφιλή.
«Είχαμε καμιά εκατοστή στην αρχή», είπε ο έμπορος που απέφυγε να αποκαλύψει το επώνυμό του.
Ο συνεταίρος του και κύριος ιδιοκτήτης, Γέσπερ Ράμπε Τόνεσεν, ήταν εκείνος που επινόησε ένα από τα σλόγκαν, το Nu det NUUK, ένα λογοπαίγνιο που στα δανέζικα ακούγεται σαν «Nu det nok», που σημαίνει «Φτάνει πια», αλλά στη θέση του nok χρησιμοποιείται η λέξη «Νουούκ», δηλαδή η ονομασία της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας. Όπως είπε, μοίρασε 300 καπελάκια σε μια διαδήλωση που έγινε στην Κοπεγχάγη το Σάββατο.
«Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση» λένε στον Τραμπ
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Σαββατοκύριακο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Κοπεγχάγη και τη Νουούκ φωνάζοντας ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση». Πολλοί φορούσαν αυτά τα καπελάκια.
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής θέσης της και των μεταλλευμάτων της και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας για να καταλάβει το νησί. Οι απειλές του προκάλεσαν διπλωματική κρίση μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.
«Ο κόσμος θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Απλώς μπουχτίσαμε, απηυδήσαμε, είμαστε λυπημένοι και κουρασμένοι», είπε ο Τόνεσεν.
- Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς
- Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
- Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
- «Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
- Θεσσαλονίκη: Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους – «Δεν φεύγουμε»
- Η αποτυχία φωνάζει: Ξέρουμε τι θα δούμε με τον Λανουά στην ΚΕΔ
- IRIS: Όλα για το χαρτζιλίκι – Τι ισχύει
- «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις