Εμμονή Τραμπ με την Γροιλανδία: «Θα την αποκτήσουμε, οι Δανοί δεν μπορούν να την προστατεύσουν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».

Την ώρα πάντως που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές για την Γροιλανδία, η Δανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της.

Όπως έγινε γνωστό, η Δανία και η Γροιλανδία, κατά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, κάλεσαν τη Συμμαχία να ξεκινήσει μια αποστολή στο νησί της Αρκτικής για να ενισχύσει την άμυνά του. Ήδη η Δανία έστειλε περισσότερους στρατιώτες στο νησί.

Η πρόταση κατατέθηκε καθώς αυξάνεται η πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, με επιχείρημα την ανεπαρκή ασφάλεια στην Αρκτική.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρουλς Λουντ Πούλσεν, είπε μετά τη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε:

«Πιστεύω ότι μπορούμε τώρα να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Βλέπω ευρεία υποστήριξη στην ιδέα το ΝΑΤΟ να κάνει περισσότερα στην Αρκτική».