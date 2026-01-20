«Η επιθετικότητα απέναντι στη Γροιλανδία είναι ζήτημα της ΕΕ και όχι μόνο της Δανίας»

Ο δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, αναφέρει πως η κόντρα που άνοιξε ο Τραμπ για την Γροιλανδία είναι ενωσιακό ζήτημα όχι μονάχα της Δανίας, λέγοντας ότι «εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στη Δανία μόνο, να αποφασίσει την απάντηση της ΕΕ απέναντι στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών αναφορικά με τη Γροιλανδία».

Ο ΥΠΕΞ της Δανίας μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την συνάντηση με την Ιβέτ Κούπερ, υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας είπε πως «είναι σημαντικό να δείξουμε στον Τραμπ ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος να προχωρήσουμε», απαντώντας σε σχέση με τις συνεχιζόμενες απειλές Τραμπ για κατάληψη και προσάρτηση ή αγορά της Γροιλανδίας. Συμπλήρωσε πως συζήτησε με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για ΝΑΤΟϊκή αποστολή στη Γροιλανδία και την Αρκτική.

«Μαζί με τη Γροιλανδία κρατήσαμε τις κινεζικές επενδύσεις μακριά από το νησί», τόνισε ο Ράσμουσεν, δηλώνοντας με αποδέκτη τον Τραμπ πως «δεν μπορείτε να απειλείτε με τον τρόπο σας να αποκτήσετε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας».

Ο Καναδάς δείχνει διάθεση σύγκρουσης για τη Γροιλανδία

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εξετάζει το ενδεχόμενο, ο Καναδάς να στείλει στρατιώτες στη Γροιλανδία για στρατιωτικές ασκήσεις με τους συμμάχους του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με την επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες, εκτός αν του επιτρέψουν να αγοράσει και να ελέγξει το ημιαυτόνομο νησί, σύμφωνα με το CBC News του Καναδά.

Ένα απόσπασμα της Βασιλικής Καναδικής Αεροπορίας συμμετέχει ήδη σε μια προγραμματισμένη άσκηση του NORAD στη Γροιλανδία, αλλά ο πρωθυπουργός εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει επιπλέον δυνάμεις στο πλαίσιο των ασκήσεων κυριαρχίας που σχεδιάζουν οι Δανοί, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ασκήσεις για την προστασία των κρίσιμων υποδομών του νησιού της Αρκτικής.

Δεδομένων των πολιτικών επιπτώσεων της συμμετοχής του Καναδά και της πιθανής αντίδρασης της κυβέρνησης Τραμπ, και οι δύο πηγές δήλωσαν ότι δεν είναι σίγουρες για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. Δύο ανώτεροι Καναδοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBC News ότι την περασμένη εβδομάδα καταρτίστηκε μια σειρά από σχέδια έκτακτης ανάγκης και παρουσιάστηκε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο Καναδάς πρόθυμος να συμμετάσχει σε ασκήσεις εκτός ΝΑΤΟ

Την περασμένη εβδομάδα, ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν λίγους στρατιωτικούς στη Γροιλανδία. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Ολλανδία έχουν ήδη στείλει ή θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό για να προετοιμαστούν για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος.

Μεταξύ των επιλογών, μια μικρή ομάδα Καναδών στρατιωτών θα μπορούσε να μεταφερθεί αεροπορικώς στη Γροιλανδία μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αν ζητηθεί, ανέφεραν οι πηγές της εφημερίδας Globe and Mail που έχουν γίνει αποδεκτές από Καναδικά μέσα.

Αν και οι εμπλεκόμενες χώρες είναι όλες μέλη του ΝΑΤΟ, οι πηγές τόνισαν ότι η συμμετοχή στην δανική άσκηση θα ήταν εκτός του πλαισίου της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας — όπως και οι προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, που έχουν ανατεθεί στη συμμαχία των προθύμων. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του να αγοράσουν και να ελέγχουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, ισχυριζόμενος ότι και η Κίνα και η Ρωσία επιθυμούν το νησί.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απείλησε με δασμό 10% οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην ιδέα: τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία. Ο δασμολογικός συντελεστής θα αυξηθεί στο 25% την 1η Ιουνίου, εάν οι ΗΠΑ δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας, πρόσθεσε ο Τραμπ.