Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της

Η Δανία και η Γροιλανδία, κατά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, κάλεσαν τη Συμμαχία να ξεκινήσει μια αποστολή στο νησί της Αρκτικής για να ενισχύσει την άμυνά του. Ήδη η Δανία έστειλε περισσότερους στρατιώτες στο νησί.

Η πρόταση κατατέθηκε καθώς αυξάνεται η πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, με επιχείρημα την ανεπαρκή ασφάλεια στην Αρκτική.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρουλς Λουντ Πούλσεν, είπε μετά τη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε:

«Πιστεύω ότι μπορούμε τώρα να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Βλέπω ευρεία υποστήριξη στην ιδέα το ΝΑΤΟ να κάνει περισσότερα στην Αρκτική».

Ο Τρουλς Λουντ Πούλσεν είπε ότι θα ήθελε «όλες οι χώρες να συμμετέχουν στο Arctic Sentry», το όνομα της αποστολής του ΝΑΤΟ, «τουλάχιστον όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ».

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης η Βίβιαν Μότζφελντ, υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας.

Ποιος θα στηρίξει τη δύναμη

Στην παρούσα φάση, ωστόσο, με τις ΗΠΑ να απαιτούν να τους «πωληθεί» η Γροιλανδία και ανοιχτή την απειλή μιας στρατιωτικής επέμβασης, δεν είναι σαφές αν η Ουάσιγκτον, η μεγαλύτερη δύναμη του ΝΑΤΟ, θα υποστηρίξει την ιδέα.

Τις τελευταίες ημέρες, η Δανία κάνει μια εκστρατεία προς πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να συμμετάσχουν στη χάραξη της άμυνας στη Γροιλανδία. Σκοπός να ενισχυθεί η στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής. Κάποιες χώρες, ήδη έστειλαν μικρούς αριθμούς στρατιωτών.

Το γεγονός αυτό όμως ήταν η αφορμή για τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλήσει με δασμούς 10% τις οκτώ ΝΑΤΟϊκές χώρες που συμφώνησαν να βοηθήσουν στην άμυνα της Γροιλανδίας, από 1ης Φεβρουαρίου. Και δήλωσε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εξαγοράς του νησιού από τις ΗΠΑ, οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν από τον Ιούνιο στο 25%.

Συνάντηση Τραμπ-Ρούτε

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Νταβός της Ελβετίας αυτή την εβδομάδα. Η συνάντηση θα γίνει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρουσιάσει το «όραμά» του για τον κόσμο. Στο Νταβός επίσης αναμένεται να γίνουν συνομιλίες για τη Γροιλανδία.

Η ιδέα μιας αποστολής του ΝΑΤΟ στο νησί («Arvtic Sentryt») τέθηκε στο τραπέζι πριν από δύο εβδομάδες. Βασική ιδέα ήταν οι σύμμαχοι να αποδείξουν στις ΗΠΑ ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Και πως ήταν διατεθειμένοι να ενισχύουν την παρουσία τους στο νησί. Το ΝΑΤΟ επίσης ήδη διεξάγει θαλάσσιες περιπολίες στον αρκτικό κύκλο.

Αρκετές χώρες, όπως και η Γερμανία, έχουν δηλώσει ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Euractiv, οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει.

Σύνοδος των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων

Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα γίνει συνάντηση των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Εκεί θα μπορούσε να συζητηθεί η ενίσχυση της ασφάλειας της Γροιλανδίας. Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Άλεξ Γκρίνκεβιτς, θα μπορούσε να δώσει την εντολή για τη δημιουργία μιας αποστολής για τη Γροιλανδία.

Ωστόσο, υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, η Arctic Sentry «δεν μπορεί να είναι έτοιμη τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες ή, κατά την εκτίμησή μου, ούτε τρεις μήνες».

Ο λόγος είναι η ανεπαρκής διαθεσιμότητα σε πλοία και άλλα συστήματα, λόγω των αποστολών στη Μεσόγειο, τη Βαλτική και τον αρκτικό κύκλο. Επίσης, οποιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων και χερσαίου εξοπλισμού στο νησί φαίνεται μακρινή λόγω διαφωνιών μεταξύ των κρατών μελών.

Η ανορθολογική συμπεριφορά του Τραμπ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Euractiv, η περίπτωση της Γροιλανδίας είναι από τις σπάνιες φορές που ήρθαν στο φως οι συγκρούσεις εντός του ΝΑΤΟ.

Και αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να κάνει τη Γροιλανδία δική του για χάρη της ασφάλειας των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, μια ισχυρή ομάδα κρατών υποστηρίζει τη Δανία. Και καθώς το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά μέσα παραμένει ανοιχτό, η πίεση εντός του ΝΑΤΟ είναι πολύ αυξημένη.

Πηγή δήλωσε στο Euractiv ότι η κατάσταση μεταξύ των συμμάχων «αρκετά άσχημη». Αλλά «δεν μπορούν να γίνουν πολλά» δεδομένης της «μη ορθολογικής» συμπεριφοράς του Αμερικανού προέδρου, όπως την περιέγραψε.